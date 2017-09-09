Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Выборы 10 сентября пройдут максимально открыто и честно
Коротченко
i_korotchenko
September 9th, 11:37


Международные эксперты из 12 стран (Западная Европа, США, Южная Корея и др.) прибыли в Россию на региональные выборы, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщил в Совете Федерации на встрече с экспертами председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. Он отметил, что российские НКО в преддверии выборов создали Ассоциацию наблюдателей, куда пригласили «абсолютно все профильные общественные организации, которые работают на выборах». Борисов напомнил, что создан специальный сайт этой Ассоциации, и эксперты смогут познакомиться с работой наблюдателей, в том числе в интернете.

Факт прибытия международных экспертов свидетельствует, что РФ готова максимально открыто провести предстоящие выборы, ну а главная задача - помимо обеспечения честной политической конкуренции всех участников предвыборной гонки - дать возможность авторитетным иностранным представителя лично познакомится с тем, как функционирует российская избирательная система.

На лентах информационных агентств уже появились первые комментарии прибывших экспертов. Так, генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг (Южная Корея) заявил, что технические новшества и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), которые будут применяться в России в Единый день голосования 10 сентября, внушают доверие к выборам.

В свою очередь депутат Народного собрания Болгарии от Болгарской социалистической партии Румен Гечев отметил, что выборные технологии в России соответствуют европейскому законодательству и практике.

Единый день голосования в РФ пройдет 10 сентября и охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России (исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область). В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

Все на выборы!



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9 comments :
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galleja
2017-09-09 09:46 am (UTC)
А зачем дворники агитацию в Москве срывали?
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i_korotchenko
2017-09-09 09:55 am (UTC)
Киньте ссылку на эту инфу
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galleja
2017-09-09 10:09 am (UTC)
Было в топе у кого то.
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andruhanski
2017-09-09 11:24 am (UTC)
У варламова было. Он одуван полный конечно, но похоже на правду.
https://varlamov.ru/2545090.html
https://varlamov.ru/2550507.html
Подчеркну, что у себя агитации никакой не видел. Ни в почтовом ящике, ни на стендах у дома.
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vrnalbum
2017-09-09 09:50 am (UTC)
Максимально открыто и честно - Не смешите. По всем каналам Путин, Путин, Собянин и прочие. И это день тишины. А говорят завтра будет "пробное" голосование за Президента, значит и на его выборах в ту субботу ОН не будет сходить с экранов. Честно и открыто???
Призываю всех голосовать против единороссов.
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oboroten1
2017-09-09 11:17 am (UTC)
Сидел сейчас на кухне, долго, завтракал, пил чай с оладьями со сметаной и сгущенкой, ну и фоном ТВ, часа два наверно, и везде только про день города. Путина и Собянина не видел.
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alexander_ivnew
2017-09-09 10:40 am (UTC)
Только о том что в Москве выборы избиратели не знают.
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iskanderdpr
2017-09-09 04:19 pm (UTC)

Выборы, выборы, кандидаты п....

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spmen
2017-09-09 04:19 pm (UTC)
Игорь, а какого хера пускают на российские выборы всякую гейропскую погань? Мы разве не суверенны?
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