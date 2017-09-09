ОПРОС: Вы за представителей либералов и несистемных оппозиционеров будете голосовать 10 сентября?

Вы за представителей либералов и несистемных оппозиционеров будете голосовать на выборах 10 сентября?
i_korotchenko
Военно-политический дневник Игоря Коротченко
Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне
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Какие отвратительные рожи. НЕТ.
2. Слова "критин" в русском языке нет.
Edited at 2017-09-09 11:28 am (UTC)
Либеральные большевики!?
- истина в последней инстанции,они не высказывают мнение,они - изрекают истину ! Кто с этим не согласен : путиноиды,вата,кремлеботы... Голосовать за эту камарилью - не уважать себя,желать своей стране,себе зла - без вариантов !
Re: Либеральные большевики!?
Новая нарезка избирательных округов Москвы снижает шансы оппозиции - «Магия джерримендеринга»
https://youtu.be/-Wfz_4RqOp8
«Магия джерримендеринга» - столичные власти, предлагая разделить округа именно этим образом, прибегли к известному в США способу выборной манипуляции «джерримендерингу» ("избирательная география").
Джерримендеринг (англ. Gerrymandering; также избирательная геометрия, избирательная география)
Способ нарезки избирательных округов для ослабления устойчивой группы избирателей получил свое название из-за местного губернатора Элбриджа Джерри. Он впервые применил эту уловку в 1812 году на выборах в сенат штата Массачусетс. Способ «джерримендеринга» по-прежнему используется обеими американскими партиями, несмотря на принятие ряда законов, повышающих прозрачность нарезки избирательных округов.
Теперь, похоже, подобный опыт решили перенять столичные власти.
Джерримендеринг широко применяется в странах с мажоритарными выборами в парламент и сильной партийной системой (в частности, США). Чтобы в парламент попало максимальное количество «своих» депутатов, избирателей оппозиционной партии концентрируют в нескольких округах, а в остальных делают небольшой, но уверенный перевес своей партии. Для этого создают округа с неравным количеством избирателей, а также округа причудливой территориальной формы.[1]
Рисунки 1, 2: «честное» деление на округа.
Рисунки 3, 4: джерримендеринг.
В США технология манипулирования границами округов использовалась, в частности, для снижения роли чернокожих избирателей. Округа «нарезались» таким образом, что к районам с доминированием чернокожего населения добавлялись районы с белым населением. В результате происходила нейтрализация чернокожих избирателей, и их кандидаты не могли пройти в выборные органы[2].
Пример
Справа изображён квадратный «штат», от которого в парламент избираются четверо депутатов-мажоритарщиков. Жители центра голосуют за «фиолетовых», а жители окраины — за «зелёных», при этом зелёные побеждают с незначительным перевесом. «Честное» деление на округа, учитывающее неоднородность населения, приводит или к победе зелёных 3:1 (рис. 1), или к ничьей 2:2 (рис. 2). Если зелёные разделят штат так, чтобы в каждый округ попала и часть центра, и часть периферии, фиолетовые вообще не попадут в парламент (рис. 3). Если же разделить центр на три округа, а периферию частично сконцентрировать в четвёртом, частично «размазать» по первым трём, как на рис. 4, победят уже фиолетовые.
https://sell-off.livejournal.com/225556
Edited at 2017-09-09 11:38 am (UTC)
Кстати.туда же т.н. "творческих интеллигентов".Для развития творческого воображения и сбора материала.
Потому как выбора нет...
"Если садишься играть с шулерами, то проигрываешь не тогда, когда выкидываешь десятку или туза, а когда берешь карты в руки"(с)