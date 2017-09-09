ОПРОС: Вы за представителей либералов и несистемных оппозиционеров будете голосовать 10 сентября?

Навальный как инструмент для запуска «цветной революции» в России Приближающиеся выборы президента России, которые пройдут весной 2018 года, стали своеобразным катализатором повышенной активности зарубежных…

Они пьют, как вы понимаете, не за ВДВ Этот снимок сделан перед началом эфира программы "Время покажет" на Первом канале. Они пьют, как вы понимаете, не за ВДВ. Зачем только этих…

Русофобы Узнали? Они - частые участники различных политических ток-шоу на российском телевидении. Не стесняются, улыбаются и даже охотно позируют.…

Венедиктова облили виски. Легко отделался: могли ведь облить и дерьмом РИА Новости | Активисты движения "Другая Россия" облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время…

Навальный - это "пустой барабан", похожий на Ельцина РИА "Новый день" | В ходе работы дискуссионного клуба «WTF» главный редактор журнала «Национальная оборона»…

Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб. Вот они в телевизионной студии в Останкино - не стесняются, дружески обнимаются как…

Игорь Стрелков: по ту сторону баррикад Когда Игорь Стрелков сражался в Славянске, я считал его героем. И говорил о том, что он достоин одной из высших военных наград. Потом, вопреки…