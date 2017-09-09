Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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ОПРОС: Вы за представителей либералов и несистемных оппозиционеров будете голосовать 10 сентября?
Коротченко
i_korotchenko
September 9th, 12:02


Poll #2072326
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 230

Вы за представителей либералов и несистемных оппозиционеров будете голосовать на выборах 10 сентября?

View Answers
Да
44(19.1%)
Нет
177(77.0%)
Затрудняюсь ответить
9(3.9%)
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Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

179 comments :
( 179 comments Leave a comment )
stormoff
2017-09-09 10:09 am (UTC)
Как обычно неправильно поставленный вопрос. Правильный выглядит так: Вы будете голосовать за Собянинских или вынуждено будете голосовать за любых других?
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mega_vatnik
2017-09-09 07:11 pm (UTC)
У себя в блоге будете распоряжаться.
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Константин Мирович
2017-09-09 10:12 am (UTC)
Особенно мне нравится статистика опроса - 5 человек) Так держать ЖЖ Коротченко! Желаем тебе скорейшего забвения)))
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i_korotchenko
2017-09-09 10:14 am (UTC)
Так опрос только-только размещен, а ты уже от радости в штаны наложил!
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sell_off
2017-09-09 10:13 am (UTC)
а за них (либералов) - после того как они показали себя во всей красе в своих делах - управляя страной в 90-х и в своих словах сегодня на телевидении ещё кто-то голосует?
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chuzhoi_670
2017-09-09 10:22 am (UTC)
А что неправильного сделали либералы в 90-х? Вам не нравится рыночная экономика?
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andruhanski
2017-09-09 10:27 am (UTC)
Выборы похоже какие то квёлые будут. Вот сейчас шел из магазина, специально обратил внимание: никаких объявлений, никакой агитации, ни че го... Раньше весь стенд увешан был. В ящиках почтовых агитации столько накладывали, что можно было в макулатуру сдавать. Сегодня в ящике обнаружил газетку с визиткой кандидата от кпрф. Это всё. На почту приходили напоминания что выборы, приходите, дескать, уважаемый.. А тут только приглашение на день города. Чо происходит?)
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detonator666
2017-09-09 10:40 am (UTC)
Игорь, Вам удаётся делать просто уникальные фото! Как?! :) Они знают, что Вы их фотографируете в тот момент?
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bapkanigramatna
2017-09-09 10:43 am (UTC)
Но они же маскируются как могут
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v_dokumentiki
2017-09-09 04:00 pm (UTC)
Такие хари не замаскируешь ничем))
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boldirevaolga
2017-09-09 10:49 am (UTC)

Какие отвратительные рожи. НЕТ.

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voenjur
2017-09-09 11:03 am (UTC)
Надо быть полным критином, чтоьбыьза них голосовать.
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chuzhoi_670
2017-09-09 11:12 am (UTC)
1. Почему?
2. Слова "критин" в русском языке нет.
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dsilves
2017-09-09 11:08 am (UTC)
У нас в городе выборы не проходят, но если бы проходили - да, я голосовал бы за несистемщиков.
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oboroten1
2017-09-09 11:11 am (UTC)
Нет конечно. Только не за них
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chuzhoi_670
2017-09-09 11:12 am (UTC)
Почему? Нравятся крмлежулики?
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-09 11:22 am (UTC)
станкевич самый разумный, остальные безумны
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sl_lopatnikov
2017-09-09 11:59 am (UTC)
Станкевич - зведобол по кличке "Что за комиссия , создатель".
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nikvision
2017-09-09 11:23 am (UTC)
я голосую за то,чтобы этих самых представителей отправить на заслуженные работы на свежем воздухе-на север,для пользы стране)
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powerforpeople
2017-09-09 11:28 am (UTC)
А есть что-нибудь третье в этом "меню"? Честно, поднадоели и те (властьпередержащие), и другие (системная и несистемная оппозиция). Надо уже придумать что-то, соответствующее XXI веку, а не позднему средневековью.

Edited at 2017-09-09 11:28 am (UTC)
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chuzhoi_670
2017-09-09 10:01 pm (UTC)
А чем вам несистемная не нравится?
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Либеральные большевики!?

alexboev51
2017-09-09 11:31 am (UTC)
Вся проблема в том,что т.н. "российские либералы - западники" ни какого отношения не имеют к классической либеральной идее, способной терпимо воспринимать иные мнения и убеждения. Наши ,скорее - "либералбольшевики":их ценности,выбор,система желаемой власти
- истина в последней инстанции,они не высказывают мнение,они - изрекают истину ! Кто с этим не согласен : путиноиды,вата,кремлеботы... Голосовать за эту камарилью - не уважать себя,желать своей стране,себе зла - без вариантов !
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Re: Либеральные большевики!?

chuzhoi_670
2017-09-09 08:15 pm (UTC)
А с какими именно тезисами либералов - вы не согласны? Можете сказать конкретно?
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sopnear
2017-09-09 11:31 am (UTC)
Смешно мне допускать возможность выбора после 18 лет работы в федеральных СМИ.
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sell_off
2017-09-09 11:36 am (UTC)

Новая нарезка избирательных округов Москвы снижает шансы оппозиции - «Магия джерримендеринга»




https://youtu.be/-Wfz_4RqOp8


«Магия джерримендеринга» - столичные власти, предлагая разделить округа именно этим образом, прибегли к известному в США способу выборной манипуляции «джерримендерингу» ("избирательная география").

Джерримендеринг (англ. Gerrymandering; также избирательная геометрия, избирательная география)
Способ нарезки избирательных округов для ослабления устойчивой группы избирателей получил свое название из-за местного губернатора Элбриджа Джерри. Он впервые применил эту уловку в 1812 году на выборах в сенат штата Массачусетс. Способ «джерримендеринга» по-прежнему используется обеими американскими партиями, несмотря на принятие ряда законов, повышающих прозрачность нарезки избирательных округов.

Теперь, похоже, подобный опыт решили перенять столичные власти.



Джерримендеринг широко применяется в странах с мажоритарными выборами в парламент и сильной партийной системой (в частности, США). Чтобы в парламент попало максимальное количество «своих» депутатов, избирателей оппозиционной партии концентрируют в нескольких округах, а в остальных делают небольшой, но уверенный перевес своей партии. Для этого создают округа с неравным количеством избирателей, а также округа причудливой территориальной формы.[1]




Рисунки 1, 2: «честное» деление на округа.
Рисунки 3, 4: джерримендеринг.

В США технология манипулирования границами округов использовалась, в частности, для снижения роли чернокожих избирателей. Округа «нарезались» таким образом, что к районам с доминированием чернокожего населения добавлялись районы с белым населением. В результате происходила нейтрализация чернокожих избирателей, и их кандидаты не могли пройти в выборные органы[2].

Пример

Справа изображён квадратный «штат», от которого в парламент избираются четверо депутатов-мажоритарщиков. Жители центра голосуют за «фиолетовых», а жители окраины — за «зелёных», при этом зелёные побеждают с незначительным перевесом. «Честное» деление на округа, учитывающее неоднородность населения, приводит или к победе зелёных 3:1 (рис. 1), или к ничьей 2:2 (рис. 2). Если зелёные разделят штат так, чтобы в каждый округ попала и часть центра, и часть периферии, фиолетовые вообще не попадут в парламент (рис. 3). Если же разделить центр на три округа, а периферию частично сконцентрировать в четвёртом, частично «размазать» по первым трём, как на рис. 4, победят уже фиолетовые.


https://sell-off.livejournal.com/22555638.html



Edited at 2017-09-09 11:38 am (UTC)
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Alexey Gavrilov
2017-09-09 11:36 am (UTC)
Ты прям из психушки пишешь, или тебя порой выпускают за ограду?
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serp333
2017-09-09 11:43 am (UTC)
Смогу проголосовать за либеральных глистов только в том случае, если на референдуме будет один вопрос "Что следует сделать с так называемыми российскими либералами?" с вариантами ответов: "Утопить в дерьме", "Развесить как елочные игрушки на осинках".
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19red_star51
2017-09-09 01:59 pm (UTC)
Я не такой кровожадный.Предлагаю наиболее одиозных выводить на границу с Украиной и мощным ударом кованого ботинка отправлять в объятия демократии.С припиской - безвозмездно и безвозвратно.Остальных - на стройки капитализма.Дорога из Архангельска в Уэлен,с ответвлением на БАМ.Тоннель материк-Сахалин(тем более,что он был в черне построен,только сперва нужно провести расчистку).
Кстати.туда же т.н. "творческих интеллигентов".Для развития творческого воображения и сбора материала.
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sell_off
2017-09-09 12:18 pm (UTC)
этот вопрос надо адресовать к Зюганову)
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sergeeva777
2017-09-09 11:53 am (UTC)
Нечестный опрос. Вы должны рядом поставить две фотографии, на второй представители действующей власти + фото Сечина с корзиной (коли этот человек управляет самой большой государственной компанией России)+фото Усманова (коли знакомый теперь всем олигарх) и спросить: Кто лучше?
Потому как выбора нет...
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gardez2000
2017-09-09 12:01 pm (UTC)
Усманов- гражданин Швейцарии. Мимо кассы. А против Сечина можно выставить гозмана;)))
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logan_666
2017-09-09 12:14 pm (UTC)
Я ни за кого не буду голосовать. Потому, что не пойду на этот спектакль для лохов.

"Если садишься играть с шулерами, то проигрываешь не тогда, когда выкидываешь десятку или туза, а когда берешь карты в руки"(с)
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mike346
2017-09-09 12:26 pm (UTC)
А это что за придурки на фото?
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kvakosavrus_q
2017-09-09 12:44 pm (UTC)
Либералы слишком ленивы чтобы реально ходить на выборы. Поэтому опрос мало что отражает.
(Reply) (Thread)
mikewaz0wski
2017-09-09 12:48 pm (UTC)
На выборы не пойду. В избирательном бюллетене одно говно. А в его сортах я разбираться не намерен.
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impulsplus
2017-09-09 01:23 pm (UTC)
Бортко и Пивоварова и не помню уж кого, все говно не упомнишь, не хватает на фоте.
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pezda_hollywuda
2017-09-09 02:41 pm (UTC)
ой, да-с, Пивоварыч, та еще знатная шлюха, клейма некуда ставить...
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