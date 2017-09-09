Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Вместо офисов и бизнес-центров - парк для народа
Коротченко
i_korotchenko
September 9th, 19:51


Сегодня в самом престижном месте Москвы - непосредственно у стен Кремля, где раньше находилась снесенная гостиница «Россия», открылся новый парк «Зарядье» - первый, построенный в границах Бульварного кольца столицы за последние 200 лет. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия парка «Зарядье», причем прибыл он туда прямо с Красной площади, находясь за рулем гольф-кара. Путин ознакомился с историей строительства парка, осмотрел его территорию, общался с посетителями. Президента сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.

Открытие «Зарядья» лично главой государства - символично по многим причинам. Ведь на буквально «золотой» по стоимости земле (площадь земельного участка - 130 тысяч квадратных метров) тут вместо офисов и бизнес-центров построен парк для народа. И какой парк! Помимо развлекательной составляющей, предусмотрено, что на его территории будут созданы характерные для России природные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они террасами спускаются от Варварки к Москве-реке.

Вход в парк - бесплатный и круглосуточный. На его территории построен оснащенный ультрасовременным оборудованием медиа-центр, который познакомит посетителей с важнейшими природными и архитектурными достопримечательностями России, тематический центр «Ледяная пещера» (обеспечивается полный эффект нахождения в Арктике), научно-познавательный центр «Заповедное посольство», концертный зал (филармония) на 1560 человек, «парящий мост» над Москва-рекой со смотровой площадкой, а также грандиозный амфитеатр . Парк планирует принимать в год 12 миллионов посетителей и на сегодняшний день, бесспорно, стал выдающейся архитектурно-ландшафтной жемчужиной российской столицы.

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фото: пресс-служба президента РФ

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29 comments :
( 29 comments Leave a comment )
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v_dokumentiki
2017-09-09 06:04 pm (UTC)
Нормалёк. Народ будет гулять, а Путин из Кремля будет смотреть на народ и думать - как ещё улучшить жизнь народу.
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friend_zoom
2017-09-09 06:10 pm (UTC)
Были сегодня в парке - место просто класс!
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-09 06:16 pm (UTC)
и навальному работа - считать сколько школ, больниц и проч построить можно было
(Reply) (Parent) (Thread)
v_dokumentiki
2017-09-09 06:19 pm (UTC)
Навальному головная боль - сколько можно было бы бабла поднять, если бы продать эту землицу пиндосам))
(Reply) (Parent) (Thread)
quavadrat
2017-09-11 05:53 am (UTC)
Да ну - Навальный по части этого парка, думаю, будет согласен с Варламовым.
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Нормалёк. Народ будет гулять

ext_1708128
2017-09-09 08:30 pm (UTC)
некисло!это оленевод перед Володкй отчитался?
(Reply) (Parent) (Thread)
seur
2017-09-09 09:03 pm (UTC)
Смысл только в том, что вы же не прикалываетесь. С "проклятого совка" через "святые 90е" пришли вот к этому вашему высказыванию.

Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

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al3101961
2017-09-09 06:05 pm (UTC)
парк за 14 млрд. рублей, не многовато за парк? там что дорожки из итальянского мрамора?
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afina_pallada17
2017-09-09 06:13 pm (UTC)
Вот и я думаю, что в этот момент у нас оттяпывают, что на "глаза залить" такие деньжищи выбросили...
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-09 06:13 pm (UTC)
да там только 8 млрд потратили на снос застройки. общая сумма будет наверно под 25 млрд с филармонией, гостиницей и ледяной пещенрой
(Reply) (Parent) (Thread)

парк за 14 млрд

ext_1708128
2017-09-09 08:32 pm (UTC)
Дык,Ирка Бордюр кушать хочет
(Reply) (Parent) (Thread)
f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-09 06:09 pm (UTC)
наконец-то построили
(Reply) (Thread)
presnia_rus
2017-09-09 06:17 pm (UTC)
Ну вообще-то, идея построить парк рядом с Кремлём более, чем оригинальная и замечательная! Места много! Вместимость парка не менее 25.000 человек! Отличное место для проведения митингов протеста оппозициции! Кремль рядом, есть куда направить
(Reply) (Thread)
presnia_rus
2017-09-09 06:17 pm (UTC)
Ну вообще-то, идея построить парк рядом с Кремлём более, чем оригинальная и замечательная! Места много! Вместимость парка не менее 25.000 человек! Отличное место для проведения митингов протеста оппозициции! Кремль рядом, есть куда направить злобу и недовольство!
(Reply) (Thread)
pfrw
2017-09-09 07:11 pm (UTC)
уничтожив россию сделали ее макет
(Reply) (Thread)
golos_naroda_rf
2017-09-09 07:15 pm (UTC)
кто будет отдыхать в этом парке? москвичи работают по 16-18 часов без выходных, если построили для лодырей из замкадья, то это глупость, им тупо не на что приехать.
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impulsplus
2017-09-09 09:56 pm (UTC)
Что-то Путин хмурый. Пора Собянину под жопу дать.
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viking_runnen
2017-09-09 11:05 pm (UTC)
Вместо России парковая территория для выгула баранов...Да,скот надо пасти рядом с главкозлом...
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lion_lexx
2017-09-09 11:17 pm (UTC)
где можно посмотреть во что обошёлся квадратный метр этой "красоты" налогоплательщикам?
лужок с талантливой женой вызывал отвращение, но этот... - просто мерзость.
город превращен в гигантский ПРЕСС по отжатию денег из горожан и прочих налогоплательщиков...
Крым Наш! если чо.
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evolutionnow
2017-09-10 12:29 am (UTC)
спасибо.
интересно.
хочу сходить, но думаю в первое время там будут особо громадные толпы.
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mentalit
2017-09-10 08:55 am (UTC)
природные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт.
Непосредственно у Кремля, а чо не у себя в кабинете. Дебилы бл.(с)

Зачем строить то, чего в России и так в избытке. Может потому что дешевле, чем необходимые дороги, парковки, т.е. то, что нужно для удобной комфортной жизни. Всё зашлагбанено, перегорожено - не пройти, не проехать.
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strezhevoy_azh
2017-09-10 04:26 pm (UTC)
Да уж Сибиряк то наш вам порядок там в Москве наведет, коль своих градоначальников нету достойных.

Ни то что Лужков ваш - толстый, лысый и в кепке

Edited at 2017-09-10 04:26 pm (UTC)
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dubnana
2017-09-11 05:15 am (UTC)
Отличный проект!
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