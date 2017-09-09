Вместо офисов и бизнес-центров - парк для народа

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Единый день голосования: анализ новых тенденций Прошедший 10 сентября Единый день голосования стал не только важным этапом в электоральном цикле, который завершится следующей весной…

Выборы 10 сентября пройдут максимально открыто и честно Международные эксперты из 12 стран (Западная Европа, США, Южная Корея и др.) прибыли в Россию на региональные выборы, которые пройдут 10 сентября.…

Польша поставит Украине барражирующие боеприпасы WARMATE. Для ударов по Донбассу? В рамках проходящей в Кельце оборонной выставки MSPO польская компания WB Group подписала с украинским предприятием «Спецтехноэкспорт» (входит в…

Технология успеха: от саммита БРИКС - к Восточному экономическому форуму Сначала саммит БРИКС в Китае, а затем и третий Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке, показал всю иллюзорность попыток…

ВВС США готовят пятый запуск орбитального беспилотника Х-37B Командование ВВС США заявило о намерении 7 сентября осуществить очередной запуск экспериментального орбитального беспилотного летательного…