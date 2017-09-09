Вместо офисов и бизнес-центров - парк для народа

Сегодня в самом престижном месте Москвы - непосредственно у стен Кремля, где раньше находилась снесенная гостиница «Россия», открылся новый парк «Зарядье» - первый, построенный в границах Бульварного кольца столицы за последние 200 лет. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия парка «Зарядье», причем прибыл он туда прямо с Красной площади, находясь за рулем гольф-кара. Путин ознакомился с историей строительства парка, осмотрел его территорию, общался с посетителями. Президента сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.
Открытие «Зарядья» лично главой государства - символично по многим причинам. Ведь на буквально «золотой» по стоимости земле (площадь земельного участка - 130 тысяч квадратных метров) тут вместо офисов и бизнес-центров построен парк для народа. И какой парк! Помимо развлекательной составляющей, предусмотрено, что на его территории будут созданы характерные для России природные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они террасами спускаются от Варварки к Москве-реке.
Вход в парк - бесплатный и круглосуточный. На его территории построен оснащенный ультрасовременным оборудованием медиа-центр, который познакомит посетителей с важнейшими природными и архитектурными достопримечательностями России, тематический центр «Ледяная пещера» (обеспечивается полный эффект нахождения в Арктике), научно-познавательный центр «Заповедное посольство», концертный зал (филармония) на 1560 человек, «парящий мост» над Москва-рекой со смотровой площадкой, а также грандиозный амфитеатр . Парк планирует принимать в год 12 миллионов посетителей и на сегодняшний день, бесспорно, стал выдающейся архитектурно-ландшафтной жемчужиной российской столицы.
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фото: пресс-служба президента РФ
Нормалёк. Народ будет гулять
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
парк за 14 млрд
http://youwebcams.net/online/florida/ma
лужок с талантливой женой вызывал отвращение, но этот... - просто мерзость.
город превращен в гигантский ПРЕСС по отжатию денег из горожан и прочих налогоплательщиков...
Крым Наш! если чо.
интересно.
хочу сходить, но думаю в первое время там будут особо громадные толпы.
Непосредственно у Кремля, а чо не у себя в кабинете. Дебилы бл.(с)
Зачем строить то, чего в России и так в избытке. Может потому что дешевле, чем необходимые дороги, парковки, т.е. то, что нужно для удобной комфортной жизни. Всё зашлагбанено, перегорожено - не пройти, не проехать.
Ни то что Лужков ваш - толстый, лысый и в кепке
Edited at 2017-09-10 04:26 pm (UTC)