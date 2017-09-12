Единый день голосования: анализ новых тенденций

Прошедший 10 сентября Единый день голосования стал не только важным этапом в электоральном цикле, который завершится следующей весной президентскими выборами, но и представляет несомненный интерес с точки зрения анализа новых тенденций, которые обозначились в ходе нынешней избирательной кампании. Главное, пожалуй, заключается в том, что количество нарушений стало меньше, а скорость реагирования на них существенно возросла.
Так, Следственное управление СК РФ по Псковской области возбудило уголовное дело о попытке подкупа избирателей накануне дополнительных выборов депутата Псковского областного собрания и депутатов Псковской городской думы. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 141 УК России по факту воспрепятствования свободного осуществления гражданами своих избирательных прав, соединенного с подкупом и совершенного группой лиц по предварительному сговору. Пока данное уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Виновным грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в связи с голосованием на муниципальных выборах в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района. Расследование также ведется по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Председатель избиркома Ленинградской области рассказал, что это касается подкупа избирателей. Как сообщается в публикациях СМИ, возможный подкуп избирателей в Кузьмолово проводился под видом заключения договоров на оказание услуг по наблюдению на выборах.
В свою очередь председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила: она надеется, что возможный подкуп избирателей на муниципальных выборах в Кузьмолово будет иметь дальнейшие последствия в виде уголовного наказания для виновных.
А в Ново-Переделкино мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района и его заместителя «за грубейшие нарушения», допущенные при подготовке муниципальных выборов.
Отчиталось и МВД России: как отметил заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, в рамках предвыборного периода ведомство возбудило девять уголовных дел.
Такая реакция на нарушения - это сигнал, который Кремль посылает региональным элитам, что любые попытки фальсификации выборов будет пресекаться максимально жестко.
Впрочем, статистика – слишком обезличенная наука, чтобы создать полноценную картину правовой стороны качества организации нынешних выборов. Кроме того, очевидно, что ни одно всенародное голосование, ни в какой стране мира невозможно провести абсолютно чисто, без сбоев и ошибок. Легитимность же и правовой статус результатам выборов придает не только работа по предотвращению нарушений, но и оперативное реагирование на обнаруженные нарушения, эффективность мер по ликвидации и минимизации их последствий. РАПСИ приводит конкретные примеры, как власти и члены избирательных комиссий реагировали на нарушения в ходе этих выборов.
Важно также отметить, что на выборах 10 сентября уже в первом туре с хорошим результатом победили все новые главы регионов - в Пермском крае, Новгородской, Рязанской области, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии, что свидетельствует о поддержке гражданами курса Кремля на обновление и омолаживание губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленческой элиты, прошедшей жесткий кадровый отбор и тестирование. Теперь главное - чтобы полученный вновь избранными губернаторами кредит доверия от народа был конвертирован в конкретные решения и практические дела по улучшению социально-экономической ситуации в регионах, чтобы люди почувствовали реальные позитивные изменения.
Ну и еще один ожидаемый результат - в рамках нынешней политической системы «Единая Россия» продемонстрировала гораздо лучшие результаты на уровне регионов, чем все ее остальные парламентские и непарламентские конкуренты. В четырех регионах (Ярославская, Свердловская, Саратовская области и Пермский край) ЕР показала результаты выше, чем на прошлых выборах, а в других регионах, вроде Краснодарского края, позиции партии власти усилились. Уже не говоря о результатах муниципальных выборов в Москве, где ЕР получила больше мандатов, чем на выборах в марте 2012 года.
фото: yarcube.ru
в московской оппозиции усилена либеральная составляющая
"Кремль посылает региональным элитам, что любые попытки фальсификации выборов будет пресекаться"?
Путина без конкурентов на голосовалку выставить - это не фальсификация?
Недопускать всех подряд (как ройзмана или навального) - это не фальсификация?
Политолухи дебилы, или искренне считают таковыми население?
на твое мнение вообще всем похуй
и гозманам и путиным
Ну так ты же прочел мое мнение,и еще прочтут...