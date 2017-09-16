Российские беспилотники выходят на мировой уровень

Радиоэлектронное оружие против беспилотников от Концерна "Калашников" Концерн "Калашников" представил оружие против беспилотников REX 1. В электронную винтовку встроен блок подавления, который заглушает в радиусе…

Электронная винтовка для уничтожения тактических беспилотников Тактические беспилотники представляют реальную угрозу для диверсионно-разведывательных групп, а также для подразделений на поле боя, предоставляя…

Найдет и убьет. Израиль показал беспилотник Orbiter-3 Этот беспилотник Orbiter-3 своими стремительными и хищными обводами напоминает акулу - Израиль показал его на авиасалоне Ле Бурже. Найдет и убьет…

ВМС США провели испытания по дозаправке топливом беспилотника X-47B фото navytimes.com ВМС США и компания «Нортроп Грумман» (Northrop Grumman) 15 апреля провели первые испытания по дозаправке топливом в полете…

Птицы войны ХХI века Как вам эти беспилотники? (выставка EUROSATORY 2014 ). Сравните с показом БПЛА в Алабино. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.…

Итальянские беспилотники MQ-9 пройдут модернизацию для проведения морских операций Военно-воздушные силы Италии намерены модернизировать средневысотные БЛА большой продолжительности полета (MALE) MQ-9 «Рипер-B»,…

Компания Sky Sapience начинает серийное производство привязного беспилотника HoverMast-100 © фото gadgetfreak.gr Израильская компания «Скай сапиенс» (Sky Sapience) близка к началу серийного производства привязного…

Индия закупит 15 израильских БЛА «Херон» для ведения разведки против Китая и Пакистана фото defence.gov.au Правительство Индии одобрило приобретение в Израиле 15 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Херон»…