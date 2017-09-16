Российские беспилотники выходят на мировой уровень

Выступая 1 сентября в Ярославле перед школьниками на площадке всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», президент РФ Владимир Путин, говоря о будущем, в частности, отметил: «Когда-то войны будут заканчиваться тем, что беспилотники одной страны смогут уничтожить все остальные беспилотники». В этой связи, конечно, интересно - а какова в настоящее время ситуация с оснащением Вооруженных Сил России беспилотными летательными аппаратами?
Еще относительно недавно беспилотники в наших армейских подразделениях были если и не диковинкой, то уж точно встречались не повсеместно. Этому во многом способствовали просчеты и недооценка значения БПЛА в современной войне, допущенные в 1990-е Министерством обороны РФ и Генеральным штабом, которые в те годы просто не понимали важность беспилотников и их роль в будущих военных конфликтах. Они не смогли сделать правильных выводов из тенденций развития мирового военно-технического прогресса.
Беспилотники тогда казались нашим военным дорогой, экзотической и ненужной игрушкой. В итоге это направление долгие годы у нас фактически никак не развивалось, финансирование разработок по беспилотной тематике в условиях ограничений тогдашнего оборонного бюджета было в России фактически свернуто. Между тем в передовых в военном отношении зарубежных странах беспилотникам, наоборот, уделялось первостепенное внимание. Отставание накапливалось постепенно, пока не стало критичным.
Моментом истины стала «пятидневная война» 2008 года - она показала, что РФ очень серьезно отстает в использовании БПЛА, в то время как грузинская армия самым активным образом применяла закупленные ими беспилотники как для ведения воздушной разведки, так и для корректировки артиллерийского огня и ударов РСЗО
Чтобы экстренно ликвидировать такое отставание, российским военным ведомством в срочном порядке были заключены известные контракты с Израилем на поставку БПЛА производства компании IAI, а также организовано их лицензионное производство на территории РФ.
К тому времени беспилотники, которые продал нам Израиль, были далеко не самыми новыми. Однако мы получили возможность их хорошо изучить. А реальный импульс отечественная школа БПЛА получила в 2013 году, когда министр обороны Сергей Шойгу посетил масштабную выставку беспилотников в Алабино. Его интерес к различной робототехнике хорошо известен. И именно тогда он дал поручение «оборонке» создать целое семейство российских дронов для военных нужд.
В рамках Государственной программы вооружения были заданы НИОКР по разработке разведывательных и ударных беспилотников отечественного производства. Одновременно началось внедрение БПЛА в войсках и их использование в ходе различных учений и мероприятий боевой подготовки. И результат не замедлил сказаться.
Успех операции ВКС России в Сирии был обеспечен в том числе и активным применением беспилотников, что позволило осуществить точное целеуказание при выполнении воздушных атак по объектам ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и формированиям международных террористов.
В настоящее время в Российской Федерации имеется несколько признанных центров компетенции по беспилотной тематике. Это НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» из Казани (разработка тяжелого ударного БПЛА «Альтаир»), компания «Кронштадт» из Санкт-Петербурга (разработка разведывательно-ударного БПЛА «Орион»), фирма «Эникс» из Казани (беспилотники «Типчак-РН», «Элерон-3СВ» и «Элерон-10СВ), Концерн «Калашников» (беспилотники семейства ZALA), компания «Беспилотные системы» из Ижевска (БПЛА семейства Supercam).
С 2012 года разработкой тяжелого ударного беспилотника массой 20 тонн занимается компания «Сухой», в данном проекте также участвует РСК «МиГ». Этот БПЛА разрабатывается с применением технологий перспективного истребителя Су-57 (ПАК ФА), его поступление на вооружение ожидается в 2020 году. Очевидно, именно его и имел ввиду Владимир Путин, когда сказал, что «войны будут заканчиваться тем, что беспилотники одной страны смогут уничтожить все остальные беспилотники».
изделия из титана,ледоколы,ссж и мс21 , клееный брус))))и матрешки)))
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Рабочий с завода швейных машинок таскал домой запчасти и хотел подарить жене машинку. "Маш, и так, и так пробую собирать - хоть тресни, всё равно получается автомат Калашникова".
Ну да. А как ВладимВладимирыч пришел в 2000-м - сразу занялись беспилотниками, хе-хе..
Пропагандоны такие пропагандоны.