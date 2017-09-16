Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Учения "Запад-2017". Российская армия войдет в Польшу как нож в масло?
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Коротченко
i_korotchenko
September 16th, 12:50


В Европе продолжается алармистская кампания в связи с начавшимися российско-белорусскими учениями "Запад-2017", политики и СМИ рисуют фантастические картины нашего вторжения и оккупации Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Украины, Швеции. Почему российско-белорусские учения напугали весь мир? Где в Европе ждут наступление русских войск? Как НАТО собирается отражать мнимую агрессию и почему гора Эверест теперь тоже «наша»? У страха глаза велики: зачем латыши запретили у себя в стране страйкбол? Как европейских министров учат воевать с «российскими кибервойсками»?

Все эти вопросы мы обсудили в программе "Место встречи" на НТВ, в которой я принял участие. Весьма характерно, что представлявший Варшаву эксперт Томаш Мацейчук принес в студию схему вторжения Вооруженных Сил РФ в Польшу с обозначенным направлением главного удара - Сувалкский коридор, куда наши танки должны войти как нож в масло.



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Posts from This Journal by “Армия России” Tag

7 comments :
( 7 comments Leave a comment )
  • 1
m0rlok
2017-09-16 10:13 am (UTC)
"куда наши танки должны войти как нож в масло" - будто это итак не было известно. Если предположить, конечно, что кого-то эти территории волнуют.

Лично по-моему - куда любопытней (и гораздо актуальней) было бы, если б Россия определилась с восточной стороны - то ли она осуждает США за ИХ деятельность на международной арене (делающие необходимыми для каждой страны - особенно страны не-капиталистической - предпринять все усилия к обеспечению собственной безопасности), то ли осуждает КНДР, за ЕЁ нарушения и за санкции к ней надо голосовать, а к США санкций не надо, с США надо стараться дружить.
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Бла-бла-бла

parmen_8
2017-09-16 10:21 am (UTC)
Гораздо больше,чем учения раздражают братьев наших меньших,которых мы,следуя заветам Сергея Александровича,не бьём по голове,телезрителей бесит ежедневная пустая болтовня.
Первый,Россия,НТВ, Звезда,ТВЦ. Да ещё и неувядающий Соловьёв каждый день собирает свинорылых и Жириновского,чтобы нам не скучно было. Да вы,господа,просто занимаете телевизионное время.И ведь платите этим придуркак за участие в "дискуссиях". Что такое хохол,знаю хорошо без вас. Первая жена-харьковчанка. Тёща умудрилась родить от инженера-еврея,майора Советской Армии и заведующего магазином с фамилией на "О" в конце. И кого я должен убивать ?
Лучше бы сказали :"Давай-ка,бери автомат!" И построили всех этих трепачей. Я бы даже паспорт спрашивать не стал. Выстрелил бы в воздух. И вы там все обосрались бы,болтуны.

Edited at 2017-09-16 10:22 am (UTC)
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ajento
2017-09-16 10:30 am (UTC)
Как зачем? Чтобы русофобия не девальвировалась нужно постоянно бряцать оружием и делать страшные заявления типа "нож в масло") Как фашист из Украины я эти инициативы неистово приветствую т.к. русофобия - одна из основных статей нашего экспорта))

Edited at 2017-09-16 10:30 am (UTC)
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apleks
2017-09-16 10:30 am (UTC)
Польша прародина русской культуры.
Первый университет, где могли учится русские Львовский.
Польша защищала Россию от тевтонов, первой принимала на себя удар с Запада.
нужно говорить о том, что нас объединяет, а не то, что разъединяет.
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ajento
2017-09-16 10:31 am (UTC)
россиян с Польшей не объединяет ничего, как впрочем и с Русью

Edited at 2017-09-16 10:33 am (UTC)
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