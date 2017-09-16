Учения "Запад-2017". Российская армия войдет в Польшу как нож в масло?

В Европе продолжается алармистская кампания в связи с начавшимися российско-белорусскими учениями "Запад-2017", политики и СМИ рисуют фантастические картины нашего вторжения и оккупации Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Украины, Швеции. Почему российско-белорусские учения напугали весь мир? Где в Европе ждут наступление русских войск? Как НАТО собирается отражать мнимую агрессию и почему гора Эверест теперь тоже «наша»? У страха глаза велики: зачем латыши запретили у себя в стране страйкбол? Как европейских министров учат воевать с «российскими кибервойсками»?
Все эти вопросы мы обсудили в программе "Место встречи" на НТВ, в которой я принял участие. Весьма характерно, что представлявший Варшаву эксперт Томаш Мацейчук принес в студию схему вторжения Вооруженных Сил РФ в Польшу с обозначенным направлением главного удара - Сувалкский коридор, куда наши танки должны войти как нож в масло.
Лично по-моему - куда любопытней (и гораздо актуальней) было бы, если б Россия определилась с восточной стороны - то ли она осуждает США за ИХ деятельность на международной арене (делающие необходимыми для каждой страны - особенно страны не-капиталистической - предпринять все усилия к обеспечению собственной безопасности), то ли осуждает КНДР, за ЕЁ нарушения и за санкции к ней надо голосовать, а к США санкций не надо, с США надо стараться дружить.
Бла-бла-бла
Первый,Россия,НТВ, Звезда,ТВЦ. Да ещё и неувядающий Соловьёв каждый день собирает свинорылых и Жириновского,чтобы нам не скучно было. Да вы,господа,просто занимаете телевизионное время.И ведь платите этим придуркак за участие в "дискуссиях". Что такое хохол,знаю хорошо без вас. Первая жена-харьковчанка. Тёща умудрилась родить от инженера-еврея,майора Советской Армии и заведующего магазином с фамилией на "О" в конце. И кого я должен убивать ?
Лучше бы сказали :"Давай-ка,бери автомат!" И построили всех этих трепачей. Я бы даже паспорт спрашивать не стал. Выстрелил бы в воздух. И вы там все обосрались бы,болтуны.
Edited at 2017-09-16 10:22 am (UTC)
Edited at 2017-09-16 10:30 am (UTC)
Первый университет, где могли учится русские Львовский.
Польша защищала Россию от тевтонов, первой принимала на себя удар с Запада.
нужно говорить о том, что нас объединяет, а не то, что разъединяет.
Edited at 2017-09-16 10:33 am (UTC)