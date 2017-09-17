ВВС Израиля наращивают парк истребителей пятого поколения F-35

По информации пресс-службы Военно-воздушных сил Израиля, очередная пара истребителей F-35 «Адир» совершила перелет из США и 14 сентября прибыла на авиабазу Неватин. Таким образом, количество полученных израильскими ВВС самолетов данного типа возросло до 7 единиц. Данная пара истребителей должна была прибыть в Израиль еще в конце августа, однако поставка была перенесена на более поздний срок из-за необходимости проведения специалистами ВВС США дополнительных испытаний одного из самолетов.
В сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Минобороны США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Израилю в рамках программы «Иностранные военные продажи» 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость программы закупки на тот момент оценивалась в 15,2 млрд. долларов.
Заказ на поставку в рамках программы «Иностранные военные продажи» первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долларов Министерство обороны Израиля разместило в октябре 2010 года. Сборка первого F-35A «Адир» началась 7 января 2016 года.
Заказ на вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. Минобороны Израиля 22 февраля 2015 года подписало второй контракт стоимостью 2,82 млрд. долларов, предусматривающий поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг.
В конце ноября 2016 года межминистерская комиссия правительства Израиля по вопросам безопасности (военно-политический кабинет) утвердила приобретение еще 17 единиц F-35. В конце августа 2017 года направленная в США делегация МО Израиля подписала соглашение на покупку 17 дополнительных F-35 «Адир». Таким образом, общее количество заказанных Израилем F-35A возросло до 50 единиц.
Первая пара F-35A приземлилась на авиабазе «Неватим» 12 декабря 2016 года. Еще три истребителя прибыли в Израиль 23 апреля 2017 года. Согласно графику, следующие два F-35A должны были прибыть в Израиль до конца августа (прибыли в середине сентября), еще два самолета ожидаются к ноябрю. В настоящее время пилоты эскадрильи «Голден Игл» израильских ВВС проходят обучение на новых самолетах. О начальной готовности F-35 к боевому применению планируется объявить 7 декабря 2017 года.
По заявлению ВВС Израиля, задержка поставки очередной пары F-35A была несущественной и не скажется на запланированной дате объявления о начальной готовности истребителей к боевому применению. Все истребители первой партии будут поставлены в 2018 году, второй – к 2021 году.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
С-400
При условии, что яврейцы хероически...
Re: При условии, что яврейцы хероически...