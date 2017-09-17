ВВС Израиля наращивают парк истребителей пятого поколения F-35

Стрелковое оружие от израильской компании SK Group Познакомлю читателей моего ЖЖ с образцами стрелкового оружия, представленными израильской компаний SK Group на выставке вооружений DEFEXPO INDIA…

ХАМАС поймал израильского дельфина-шпиона. Это что-то новое! По данным ведущих палестинских средств массовой информации, военные ХАМАС поймали «израильского шпиона-дельфина», который был вооружен специальным…

Новые способы презентации продукции израильского ВПК Индия - один из крупнейших покупателей вооружений, поэтому на индийском рынке идет жесткая конкурентная борьба между ведущими мировыми…

Третья версия катастрофы малайзийского "Боинга": израильская ракета "Питон-5" класса "воздух-воздух" © фото bedford@bemil.chosun.com Коллега Альберт Лекс albert_lex опубликовал весьма интересный документ относительно причин прошлогодней…

Найдет и убьет. Израиль показал беспилотник Orbiter-3 Этот беспилотник Orbiter-3 своими стремительными и хищными обводами напоминает акулу - Израиль показал его на авиасалоне Ле Бурже. Найдет и убьет…

Израиль предлагает Хорватии б/у истребители F-16A/B АСА для замены парка МиГ-21 © фото Stefano Sitzea/airliners.net Израиль предлагает Хорватии снимаемые с вооружения истребители F-16A/B, модернизированные к конфигурации АСА,…

Израиль закупит в США авиационные боеприпасы на сумму более 1,8 млрд. долларов фото photobucket.com Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Израилю управляемых авиационных бомб с комплектами наведения…

Израильские беспилотники HAROP и SUPER HERON HF Израильская компания IAI продвигает в Индию беспилотники HAROP и SUPER HERON HF, которые были продемонстрированы на выставке Aero India 2015. 1.…