Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Легитимность выборов не должна вызывать никаких сомнений
Коротченко
i_korotchenko
September 17th, 16:21


Нацеленность на максимальную прозрачность результатов прошедших 10 сентября в России региональных и местных выборов и обеспечение их полной легитимности, власть демонстрирует не только на словах, но и практическими шагами. Важное заявление в этой связи сделал заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, который не исключил отмены результатов выборов на ряде избирательных участков после совместных с представителями парламентских партий проверок в Северной Осетии, Мордовии и на Кубани.

А перед этим он сообщил, что совместные группы из представителей ЦИК России и депутатов от всех парламентских партий завершают в этих трех регионах проверку жалоб на возможные нарушения в ходе прошедших выборов, на следующей неделе планируется рассмотреть отчеты о проделанной работе. Как отметил Николай Булаев «Большинство членов комиссий возвращаются в Москву. Понятно, что они не смогли проверить результаты голосования на всех участках, но важно было понять, есть ли система нарушений - если есть эти нарушения - и какие можно было бы сделать выводы».

Центризбирком будет держать на контроле итоги выборов там, где к ним есть претензии, хотя отмена результатов голосования на конкретных участках не входит в компетенцию ЦИК, а такое решение принимают территориальные избиркомы. Такая практика будет продолжена и по итогам нынешней избирательной кампании в регионах.

Подобная принципиальная позиция Центризбиркома заслуживает безусловного уважения, ведь речь идет о таких базовых вещах, как доверии граждан РФ и политических партий к избирательной системе страны в целом. И если раньше от сообщений о тех или иных фактах нарушений в центре и на местах зачастую отмахивались, то теперь «на карандаш» сразу же берется любая реально значимая информация - например, об «ударном» досрочном голосовании и т.д.

Ожидаемая отмена результатов голосования на ряде избирательных участков в Северной Осетии, Мордовии и на Кубани, очевидно, будет сопровождаться и соответствующими кадровым решениями в отношении тех глав территориальных избиркомов, кто закрывал глаза на нарушения или потворствовал им. Для обеспечения устойчивости политической конструкции - а значит и поступательного движения страны вперед - крайне важно, чтобы ни у кого, включая оппозицию, не было сомнений в том, что подсчет голосов и подведение итогов любых выборов осуществляются максимально открыто и гласно, а на любые нарушения сразу же следует предельно жесткая реакция.

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Posts from This Journal by “единый день голосования” Tag

62 comments :
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chuzhoi_670
2017-09-17 01:29 pm (UTC)
Подобная принципиальная позиция Центризбиркома заслуживает безусловного уважения, ведь речь идет о таких базовых вещах, как доверии граждан РФ и политических партий к избирательной системе страны в целом.

Нет у граждан России никакого доверия ни к избирательной системе в целом, ни к власти в частности. Воруют и обманывают.
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i_korotchenko
2017-09-17 01:31 pm (UTC)
Вы на Украине находитесь, так и пишите про украинские выборы
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dozent2017
2017-09-17 01:38 pm (UTC)
Предлагаю вам встретится на дуэли. Только кровь может смыть такое оскорбление. Драться из ак-47 в 30 шагах!
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chuzhoi_671
2017-09-17 01:42 pm (UTC)
Бросьте свой номер телефона в личку. Перезвоню немедленно.
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dozent2017
2017-09-17 01:40 pm (UTC)
ахренеть у тебя экран 4480 - 2520 чёта больно большое расширение. да ты буржуй богатый!
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rappax
2017-09-17 01:43 pm (UTC)
Я нахожусь в россии и могу сказать ответственно что большинство граждан рф на эти так называемые тихие выборы попросту забили потому что выбора на выборах никакого нет от слова совсем. Ходят одни пенсики надроченные комунистами. Как никак на двоих выборах непосредственно дежурить пришлось. Потому не запропогандонишь.
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cucundra69
2017-09-17 01:55 pm (UTC)
Дебильный ответ,кто не разделяет мои взгляды - хохол,либерас,агент госдепа!
По старой методичке шпарите?)))
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dozent2017
2017-09-17 01:34 pm (UTC)
Я предлагаю Поклонскую в президенты. а чё - девка красивая..а хуже уже все равно не будет.
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cucundra69
2017-09-17 01:50 pm (UTC)
Эт у которой время от времени бюст мироточит?
Вот уж нах нах нах...
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dozent2017
2017-09-17 01:56 pm (UTC)
Да зато симпатичная ..хоть по телику посмотреть приятно ....она тебе речь с экрана - а ты в сладострастных мечтах весь...
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cucundra69
2017-09-17 02:00 pm (UTC)
Да ладно. Рожа криворотая и дебильная.Да и не даст она. Блюдёт девственность для Николки,когда он матерелизуется внезапно.
Уж лучше тогда Кабаева...))
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dozent2017
2017-09-17 02:05 pm (UTC)
Нормальное лицо, красивое. Ты наверное демотиваторов насмотрелся, где на стоп кадре картинку сняли. И фигура изящная..очень даже сексуальная девушка. А насчёт Николая - ну так и Нам царственного величия не занимать!!
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vovik01
2017-09-17 05:01 pm (UTC)

Вы что??? Ещё скажите Кшесинская? Нельзя с царями молочными братьями становиться))))

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Легитимность.

jumper_alpha
2017-09-17 01:44 pm (UTC)
Какую легитимность дают выборы? Практически никакую. А что может дать настоящую легитимность? Здесь в истории можно вспомнить для малых систем - города-полисы, новгородское вече. Как их экстраполировать на большие системы? Интернет здесь дает новые в истории, уникальные возможности...
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cucundra69
2017-09-17 01:53 pm (UTC)
Рассказывала одна наблюдатель от КПРФ. После 17 часов начало твориться нечто. Вбросы пошли пачками за Едрисню. А ей сказали закрыть рот и сидеть тихо и не отсвечивать...
Почему то я ей верю.
Политические-демотиваторы-часть-четвертая-8.jpg
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34sbr
2017-09-17 02:15 pm (UTC)
А ты хоть раз голосовал, гандон штопанный,вбросить через
ту щель можно только один бюллетень, а там везде камеры и
куча наблюдателей и бланки с голограммой и подписи в получении
по паспорту и уголовная ответственность за мухлёж, а избирательной
комиссии это надо? Тётки ведь ни от кого независимы, просто потому
что они простые учителя, ну как на них надавить?
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cucundra69
2017-09-17 02:17 pm (UTC)
Гандон твой папа,пидарок проткнутый.
Иди ебаное школоло у своей грязной шлющки мамочки клиторок лизни,ты это любищь!
ахаххахаахахахахаах
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34sbr
2017-09-17 02:37 pm (UTC)
Что угадал, что ты гандон?
Так был ли ты, пидарас, на избирательном участке, где можно
вбросить пачками? Не отвечай, и так понятно, что ты пропагандон ебанный.
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легитимность

Сергей q1
2017-09-17 02:00 pm (UTC)
У Варламова фоторепортаж об одном избирательном участке в Москве ... "наверно "фотомонтаж...вам самому не стыдно ,,,Вы ЗНАЕТЕ МЫ ЗНАЕМ ЗА ГРАНИЦЕЙ то-же знают !Для кого этот спектакль?
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mik_2016
2017-09-17 02:07 pm (UTC)
"Голосуй не голосуй все равно получишь..." Яндекс нашел 112 миллионов результатов.

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cucundra69
2017-09-17 02:50 pm (UTC)
Яндекс врет,результат один - получишь... вот его и получишь)))
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v_dokumentiki
2017-09-17 04:26 pm (UTC)
Сколько за выборами ни следи, пол-процентные всегда будут визжать что выборы не настоящие потому, что их как всегда прокатили и не выбрали))

Edited at 2017-09-17 04:26 pm (UTC)
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chuzhoi_672
2017-09-17 09:49 pm (UTC)
Скажите, вы педераст?
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