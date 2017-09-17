Легитимность выборов не должна вызывать никаких сомнений

Нацеленность на максимальную прозрачность результатов прошедших 10 сентября в России региональных и местных выборов и обеспечение их полной легитимности, власть демонстрирует не только на словах, но и практическими шагами. Важное заявление в этой связи сделал заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, который не исключил отмены результатов выборов на ряде избирательных участков после совместных с представителями парламентских партий проверок в Северной Осетии, Мордовии и на Кубани.
А перед этим он сообщил, что совместные группы из представителей ЦИК России и депутатов от всех парламентских партий завершают в этих трех регионах проверку жалоб на возможные нарушения в ходе прошедших выборов, на следующей неделе планируется рассмотреть отчеты о проделанной работе. Как отметил Николай Булаев «Большинство членов комиссий возвращаются в Москву. Понятно, что они не смогли проверить результаты голосования на всех участках, но важно было понять, есть ли система нарушений - если есть эти нарушения - и какие можно было бы сделать выводы».
Центризбирком будет держать на контроле итоги выборов там, где к ним есть претензии, хотя отмена результатов голосования на конкретных участках не входит в компетенцию ЦИК, а такое решение принимают территориальные избиркомы. Такая практика будет продолжена и по итогам нынешней избирательной кампании в регионах.
Подобная принципиальная позиция Центризбиркома заслуживает безусловного уважения, ведь речь идет о таких базовых вещах, как доверии граждан РФ и политических партий к избирательной системе страны в целом. И если раньше от сообщений о тех или иных фактах нарушений в центре и на местах зачастую отмахивались, то теперь «на карандаш» сразу же берется любая реально значимая информация - например, об «ударном» досрочном голосовании и т.д.
Ожидаемая отмена результатов голосования на ряде избирательных участков в Северной Осетии, Мордовии и на Кубани, очевидно, будет сопровождаться и соответствующими кадровым решениями в отношении тех глав территориальных избиркомов, кто закрывал глаза на нарушения или потворствовал им. Для обеспечения устойчивости политической конструкции - а значит и поступательного движения страны вперед - крайне важно, чтобы ни у кого, включая оппозицию, не было сомнений в том, что подсчет голосов и подведение итогов любых выборов осуществляются максимально открыто и гласно, а на любые нарушения сразу же следует предельно жесткая реакция.
Нет у граждан России никакого доверия ни к избирательной системе в целом, ни к власти в частности. Воруют и обманывают.
По старой методичке шпарите?)))
Вот уж нах нах нах...
Уж лучше тогда Кабаева...))
Вы что??? Ещё скажите Кшесинская? Нельзя с царями молочными братьями становиться))))
Легитимность.
Почему то я ей верю.
ту щель можно только один бюллетень, а там везде камеры и
куча наблюдателей и бланки с голограммой и подписи в получении
по паспорту и уголовная ответственность за мухлёж, а избирательной
комиссии это надо? Тётки ведь ни от кого независимы, просто потому
что они простые учителя, ну как на них надавить?
Иди ебаное школоло у своей грязной шлющки мамочки клиторок лизни,ты это любищь!
ахаххахаахахахахаах
Так был ли ты, пидарас, на избирательном участке, где можно
вбросить пачками? Не отвечай, и так понятно, что ты пропагандон ебанный.
легитимность
Edited at 2017-09-17 04:26 pm (UTC)