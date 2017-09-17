Теракт в метро Лондона. Далее - удары везде?

Утром 15 сентября в лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. Есть пострадавшие. Кому выгодно держать общество в страхе и как остановить мировой терроризм? Почему не работает режим санкций и как заставить КНДР сесть за стол переговоров? Ответы на эти вопросы ищут ведущие эксперты, политики и политологи в студии программы «Время покажет» на Первом канале, в которой я принял участие, среди оппонентов был американский журналист Майкл Бом.