Утром 15 сентября в лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. Есть пострадавшие. Кому выгодно держать общество в страхе и как остановить мировой терроризм? Почему не работает режим санкций и как заставить КНДР сесть за стол переговоров? Ответы на эти вопросы ищут ведущие эксперты, политики и политологи в студии программы «Время покажет» на Первом канале, в которой я принял участие, среди оппонентов был американский журналист Майкл Бом.
i_korotchenko
Военно-политический дневник Игоря Коротченко
Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне
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- Теракт в метро Лондона. Далее - удары везде?
Утром 15 сентября в лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. Есть пострадавшие. Кому выгодно держать общество в страхе и как остановить мировой терроризм? Почему не работает режим санкций и как заставить КНДР сесть за стол переговоров? Ответы на эти вопросы ищут ведущие эксперты, политики и политологи в студии программы «Время покажет» на Первом канале, в которой я принял участие, среди оппонентов был американский журналист Майкл Бом.
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- Я не хочу войны, но еще меньше я хочу мира на ваших условиях!
Так что пока идут взрывы террористам до победы... очень далеко :)э
Вот интересно, кто убил Троцкого? А Ли Харви Освальд вроде долго жил в ссср ? А зонтиком Папу римского ( отравленным зонтиком) кто тыкал? Не агент КаГеБе( чк,гпу, НКВД,кгб, фсб)
Лимонов предполагает