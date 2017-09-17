Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Теракт в метро Лондона. Далее - удары везде?
Коротченко
i_korotchenko
September 17th, 16:46


Утром 15 сентября в лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. Есть пострадавшие. Кому выгодно держать общество в страхе и как остановить мировой терроризм? Почему не работает режим санкций и как заставить КНДР сесть за стол переговоров? Ответы на эти вопросы ищут ведущие эксперты, политики и политологи в студии программы «Время покажет» на Первом канале, в которой я принял участие, среди оппонентов был американский журналист Майкл Бом.



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Posts from This Journal by “терроризм” Tag

4 comments :
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  • 1
vana_jana
2017-09-17 01:52 pm (UTC)
весной на канале Россия был сериал про МИД. В целом он думаю неудачный, но там была очень хорошая фраза:
- Я не хочу войны, но еще меньше я хочу мира на ваших условиях!
Так что пока идут взрывы террористам до победы... очень далеко :)э
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sanyht
2017-09-17 04:26 pm (UTC)
чтобы уничтожить терроризм -необходимо перекрыть каналы финансирования , а для этого нужно уничтожить ... аж страшно подумать - банкира в лице страны высшей демократии ?
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vovik01
2017-09-17 04:58 pm (UTC)

Вот интересно, кто убил Троцкого? А Ли Харви Освальд вроде долго жил в ссср ? А зонтиком Папу римского ( отравленным зонтиком) кто тыкал? Не агент КаГеБе( чк,гпу, НКВД,кгб, фсб)

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Лимонов предполагает

belmon_do
2017-09-17 04:56 pm (UTC)
Что следующим шагом ИГИЛ могут стать массовые отравления продуктов питания
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