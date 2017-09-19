Надежный щит Родины. Путин посетил стратегические учения «Запад-2017»

Президент России Владимир Путин посетил основной этап стратегических учений «Запад-2017», которые проходят с 14 по 20 сентября под руководством начальников Генеральных штабов Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь. На Лужском полигоне в Ленинградской области Верховный главнокомандующий ВС РФ понаблюдал за одним из ключевых этапов учений. Вместе с главой государства на полигоне присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.
Путин дал высокую оценку действиям войск и итогам первого этапа учений. «Оценка Верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая. Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 км, войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах», - рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.
Президент РФ также отметил заинтересованность иностранных военных атташе, прибывших в район учений «Запад-2017». Как пояснил Владимиру Путину глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, 95 иностранных военных представителя из 50 стран наблюдают за учениями. Это обеспечивает их полную транспарентность и снимает ненужную напряженность, подогреваемую алармическими заявлениями некоторых зарубежных политиков и масс-медиа.
Теперь о самих учениях: в них принимают участие около 12,7 тыс. военнослужащих (от Вооруженных Сил Республики Беларусь – около 7,2 тыс. человек., от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. человек, из них непосредственно на белорусской территории – около 3 тыс. человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.
Для планирования совместных действий от российской стороны, кроме ВС РФ, привлекаются оперативные группы ряда других силовых ведомств – МВД России, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки российской и белорусской армий и проходит на полигонах, расположенных в Республике Беларусь, в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях Российской Федерации.
На учениях отрабатывается противостояние «западной» коалиции «государств» (Вейшнория, Весбария, Лубения) и «северной», в состав которой входит Союзное государство Белоруссии и России. Отношения между коалициями, согласно легенде, обострились из-за попыток внешних сил дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии и ухудшить ее отношения с РФ.
Замыслом учения «Запад-2017» предусмотрено, что на территорию Республики Беларусь и Калининградской области Российской Федерации проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в Союзном государстве. Они имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря.
В ходе учений будут решаться задачи совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжения перспективных систем управления войсками и оружием; апробированы положения новых уставных документов, разработанных в Вооруженных Силах России и Беларуси.
Для борьбы с условными террористами отрабываются ряд тактических эпизодов:
- переброска воинских частей и подразделений Региональной группировки войск (сил) в районы действий бандформирований, с их последующей изоляцией;
- действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных войск и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных вооруженных формирований;
- проведение специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, стабилизация обстановки;
- обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения специальной операции, пресечение отхода бандформирований по морю.
Важно подчеркнуть, что учение «Запад-2017», помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер. Несмотря на то, что его основная часть проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону.
Отметим, что по оценкам ведущих зарубежных военных аналитиков, сегодня Вооруженные Силы РФ являются одними из самых лучших в мире, надежно гарантируя безопасность нашей страны и ее союзников.
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фото: пресс-служба президента РФ
Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
Все усилия по укреплению армии и флота уже приносят плоды, но истинное значение происходящего оценят наши потомки!
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
Но войны есть...Сирия и Украина.
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
так что все это зря
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
диагноз того, что дальнейший диалог не имеет смысла
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.
А Вам не больно что на Донбассе гибнут дети и женщины, хотя эта физиономия заявляла - Мы в обиду не дадим.
А Вам не больно что пенсионеры бывает и голодают, а в армии и МВД зарплаты заоблачны даже по Пентагоновским меркам, а те же пенсионеры получают прибавки по 60-100 руб. и то перед выборами этих рож.
Я пенсионер, мне 71 год и как страшно ждать обещанные 3,7 процента.
завтракать в Киеве, обедать в Варшаве и ужинать уже в Берлине?
Да и Коротченко не "сокол". Он сидит на ток-шоу, при нем оскорбляют Россию, а он сидит и умудряется называть их коллегами. Когда-то украинец Кот показал на лысом как с ними разговаривать, а не придумывать где завтракать и обедать.
в ответ - "сам знаешь"
если бы я знал, я бы не спрашивал как видится не сдача Донбасса..
тяжело в учении легко в бою))
https://meduza.io/news/2017/09/19/na-uc
Лукашенко не захотел с ним встречаться и не поехал
Если передумал значит звали
Странно,но Путина то он звал.И как можно отказаться от того к чему не приглашали?
возможно помутнение сознания у санька, я не в курсе. это к нему вопрос