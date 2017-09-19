Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Надежный щит Родины. Путин посетил стратегические учения «Запад-2017»
Коротченко
i_korotchenko
September 19th, 10:52


Президент России Владимир Путин посетил основной этап стратегических учений «Запад-2017», которые проходят с 14 по 20 сентября под руководством начальников Генеральных штабов Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь. На Лужском полигоне в Ленинградской области Верховный главнокомандующий ВС РФ понаблюдал за одним из ключевых этапов учений. Вместе с главой государства на полигоне присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.

Путин дал высокую оценку действиям войск и итогам первого этапа учений. «Оценка Верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая. Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 км, войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах», - рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

Президент РФ также отметил заинтересованность иностранных военных атташе, прибывших в район учений «Запад-2017». Как пояснил Владимиру Путину глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, 95 иностранных военных представителя из 50 стран наблюдают за учениями. Это обеспечивает их полную транспарентность и снимает ненужную напряженность, подогреваемую алармическими заявлениями некоторых зарубежных политиков и масс-медиа.

Теперь о самих учениях: в них принимают участие  около 12,7 тыс. военнослужащих (от Вооруженных Сил Республики Беларусь – около 7,2 тыс. человек., от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. человек, из них непосредственно на белорусской территории – около 3 тыс. человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Для планирования совместных действий от российской стороны, кроме ВС РФ, привлекаются оперативные группы ряда других силовых ведомств – МВД России, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки российской и белорусской армий и проходит на полигонах, расположенных в Республике Беларусь, в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях Российской Федерации.

На учениях отрабатывается противостояние «западной» коалиции «государств» (Вейшнория, Весбария, Лубения) и «северной», в состав которой входит Союзное государство Белоруссии и России. Отношения между коалициями, согласно легенде, обострились из-за попыток внешних сил дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии и ухудшить ее отношения с РФ.

Замыслом учения «Запад-2017» предусмотрено, что на территорию Республики Беларусь и Калининградской области Российской Федерации проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в Союзном государстве. Они имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря.

В ходе учений будут решаться задачи совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжения перспективных систем управления войсками и оружием; апробированы положения новых уставных документов, разработанных в Вооруженных Силах России и Беларуси.

Для борьбы с условными террористами отрабываются ряд тактических эпизодов:
- переброска воинских частей и подразделений Региональной группировки войск (сил) в районы действий бандформирований, с их последующей изоляцией;
- действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных войск и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных вооруженных формирований;
- проведение специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, стабилизация обстановки;
- обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения специальной операции, пресечение отхода бандформирований по морю.

Важно подчеркнуть, что учение «Запад-2017», помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер. Несмотря на то, что его основная часть проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону.

Отметим, что по оценкам ведущих зарубежных военных аналитиков, сегодня Вооруженные Силы РФ являются одними из самых лучших в мире, надежно гарантируя безопасность нашей страны и ее союзников.

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фото: пресс-служба президента РФ

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31 comments :
( 31 comments Leave a comment )
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concluder
2017-09-19 08:19 am (UTC)
Это не ОН. Это двойник!
(Reply) (Thread)

Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

diveevoo
2017-09-19 08:21 am (UTC)
Это не только мое мнение, это мнение духовников.
Все усилия по укреплению армии и флота уже приносят плоды, но истинное значение происходящего оценят наши потомки!
(Reply) (Thread)

Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

medivhs
2017-09-19 08:42 am (UTC)
Какие плоды? Армия ничего не производит, никакого вклада в экономику не вносит, в чем профит то?
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

diveevoo
2017-09-19 08:48 am (UTC)
Мирное небо над головой, что может быть дороже; особенно когда понимаешь, уверенно понимаешь, что таким оно будет и для твоих детей!
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

vovik01
2017-09-19 09:05 am (UTC)
"Будем снег жрать! Лишь-бы не было войны!"
Но войны есть...Сирия и Украина.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

caith_sith
2017-09-19 10:14 am (UTC)
Сирия - допустим. Хотя и туда не все ВКС уехали. А на Украине-то Россия где?
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Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

vovik01
2017-09-19 10:15 am (UTC)
Где,где...в ....
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Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

medivhs
2017-09-19 09:12 am (UTC)
И когда было мирное небо надо головой? есть хоть 10 лет в течении которых Россия не участвовала в военных конфликтах?
так что все это зря
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Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

caith_sith
2017-09-19 10:15 am (UTC)
На территории России? Ну а не участвовала она минимум с 2008 года.
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Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

madizm
2017-09-19 08:52 am (UTC)
"никакого вклада в экономику не вносит"

диагноз того, что дальнейший диалог не имеет смысла
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Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

medivhs
2017-09-19 09:13 am (UTC)
диалог с тупым савушкиным ботом? лол
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Re: Пока Путин у власти, можно спать спокойно.

madizm
2017-09-19 09:15 am (UTC)
ты тупой савушкинский бот? лил
(Reply) (Parent) (Thread)
vrnalbum
2017-09-19 08:25 am (UTC)
Ну уж надежным щитом эту физиономию вряд ли я назову. Он предал все русское и предает Россию. Да и вряд ли ответит на выпад США разместить ядерное оружие вблизи своих границ (Южная Корея).
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madizm
2017-09-19 08:55 am (UTC)
вот лично тебя, Березянский, как предал Путин?
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vrnalbum
2017-09-19 09:30 am (UTC)
А Вам (ВАМ!!!) не больно когда Крым поделили на сферы олигархов (для чего и брали), а Вам не больно что Донбасс сдают. А Вам не больно что после заявлений о том, что пусть только один снаряд взорвется на нашей территории ох и дадим и тут же тот снаряд взрывает дом в Ростовской области и гибнет пенсионер, а ответы только - Айяй не хорошо.
А Вам не больно что на Донбассе гибнут дети и женщины, хотя эта физиономия заявляла - Мы в обиду не дадим.
А Вам не больно что пенсионеры бывает и голодают, а в армии и МВД зарплаты заоблачны даже по Пентагоновским меркам, а те же пенсионеры получают прибавки по 60-100 руб. и то перед выборами этих рож.
Я пенсионер, мне 71 год и как страшно ждать обещанные 3,7 процента.
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madizm
2017-09-19 12:29 pm (UTC)
на вскидку вопрос - не сдача Донбасса заключается в чем?
завтракать в Киеве, обедать в Варшаве и ужинать уже в Берлине?
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vrnalbum
2017-09-19 12:42 pm (UTC)
Это Вы говорите, а не я. О какой сдаче Вы прекрасно понимаете.
Да и Коротченко не "сокол". Он сидит на ток-шоу, при нем оскорбляют Россию, а он сидит и умудряется называть их коллегами. Когда-то украинец Кот показал на лысом как с ними разговаривать, а не придумывать где завтракать и обедать.
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madizm
2017-09-19 01:22 pm (UTC)
я задал вопрос
в ответ - "сам знаешь"
если бы я знал, я бы не спрашивал как видится не сдача Донбасса..
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vrnalbum
2017-09-19 01:24 pm (UTC)
Вы так и норовите перейти на ТЫ. Я не хам и разговор заканчиваю
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madizm
2017-09-19 01:26 pm (UTC)
да не вопрос - если ответить по существу нечего, приходится самоустраниться, понимаю))
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pomkagbt
2017-09-19 08:45 am (UTC)
учится учится и ещё раз учится
тяжело в учении легко в бою))
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-19 09:13 am (UTC)
да уж, кому-то не повезло
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vovik01
2017-09-19 09:07 am (UTC)
Он бы там поосторожнее! Надёжа царь...А то свои вертолеты там по зрителям боевыми ракетами шарашат!

https://meduza.io/news/2017/09/19/na-ucheniyah-zapad-2017-vertolet-popal-raketami-po-zritelyam-dva-cheloveka-raneny
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anti_v
2017-09-19 09:10 am (UTC)

Лукашенко не захотел с ним встречаться и не поехал

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f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-19 09:15 am (UTC)
а лукашенко звали на встречу?
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anti_v
2017-09-19 09:50 am (UTC)

Если передумал значит звали

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f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-19 10:00 am (UTC)
только не для батьки - сам надумал, сам отказался
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anti_v
2017-09-19 11:10 am (UTC)

Странно,но Путина то он звал.И как можно отказаться от того к чему не приглашали?

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f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-19 11:20 am (UTC)
"Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что официального приглашения Александру Лукашенко приехать на учения «Запад-2017» в Россию не поступало."

возможно помутнение сознания у санька, я не в курсе. это к нему вопрос
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anikonov
2017-09-19 11:07 am (UTC)
Либералы с Навальным уже нечали обсуждать часы Президента?
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