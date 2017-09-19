Надежный щит Родины. Путин посетил стратегические учения «Запад-2017»

Учения "Запад-2017". Российская армия войдет в Польшу как нож в масло? В Европе продолжается алармистская кампания в связи с начавшимися российско-белорусскими учениями "Запад-2017", политики и СМИ рисуют…

Заседание Коллегии Министерства обороны России Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 18 августа провел очередное заседание Коллегии военного ведомства. В заседании приняли участие…

После Сирии отмечается резкий скачок спроса на российскую боевую авиацию АО «Рособоронэкспорт» активно продвигает иностранным заказчикам российские вооружения и военную технику для всех видов вооруженных сил. «Мы…

29 мая отмечается День военного автомобилиста В России 29 мая отмечается День военного автомобилиста. В современных условиях военная автомобильная техника в общей системе Вооруженных Сил…

Минобороны РФ обсудило с ОПК наращивание боевых возможностей ОТРК "Искандер-М" Представители Вооруженных Сил РФ и оборонной промышленности обсудили в Подмосковье перспективы усиления боевых возможностей ОТРК «Искандер-М»…

Женщины в Российской армии: умные, стильные и красивые В Вооруженных Силах РФ становится все больше женщин-военнослужащих. Карьера кадрового офицера теперь доступна для представительниц прекрасного…

Минобороны РФ опровергло направление в его распоряжение "замороженных пенсионных накоплений россиян" В Минобороны России опровергли сообщения отдельных российских СМИ "экономической" направленности о якобы направлении замороженных пенсионных…

Россия - США: кто кого? В пятницу, 14 октября 2016 года, в качестве эксперта принял участие в программе "Большинство" на НТВ, говорили о возможности столкновения между…