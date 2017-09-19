Новое качество российской «оборонки»

Владимир Путин посетил сегодня ведущую интегрированную структуру оборонно-промышленного комплекса России - Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей», где ознакомился с перспективными разработками в сфере ВКО и провел заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Его встречал генеральный директор Концерна Ян Новиков.
Место для заседания было выбрано не случайно, ведь «Алмаз - Антей» объединяет в своем составе более 60 предприятий, институтов и конструкторских бюро. После образования Концерна ВКО, указ о создании которого Владимир Путиным подписал пятнадцать лет назад, были завершены ОКР и запущены в серийное производство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», «Бук-М2», «Бук-М3», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-400, завершается разработка ЗРС С-350 и С-500. Знаменитые теперь крылатые ракеты морского базирования «Калибр» - это тоже продукция Концерна ВКО «Алмаз - Антей».
Как отметил президент РФ, «мы рассмотрим комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота, а также с дальнейшим укреплением организаций ОПК».
Одной из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий остается разработка и выпуск перспективных образцов вооружения и техники, которые определят боевую мощь российской армии. При этом важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих. Владимир Путин напомнил, что «уже третий год у нас реализуется план импортозамещения зарубежных узлов и компонентов в продукции военного назначения».
Другой важный вопрос, сказал глава государства, касается создания единой информационной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также результатов интеллектуальной деятельности и конструкторской документации на продукцию военного назначения. Эти данные сейчас не систематизированы и находятся как у государственного заказчика, так и у головного исполнителя.
Между тем формирование такой базы повысит эффективность использования результатов НИОКР, интеллектуальной деятельности и технологий военного и двойного назначения, в том числе за счет их внедрения в гражданских секторах производства. Кроме того, будут созданы благоприятные условия для инновационного развития и повышения конкурентоспособности ОПК.
Президент напомнил, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме товарной продукции должна к 2025 году вырасти с 16 до 30 процентов. Одной из приоритетных задач по-прежнему остается разработка и выпуск перспективных образцов вооружения и техники, при этом важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих.
В целом в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста, превышающие аналогичные показатели многих других секторов экономики. Объем продукции, произведенной ОПК в 2016 году, вырос на 10,7 процента. Рост объемов производства по сравнению с 2015 годом отмечен практически во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной промышленности – 18,5 процента, в промышленности боеприпасов и спецхимии – почти 14,5 процента. В промышленности обычных вооружений рост составил более 10 процентов, в авиапромышленности – 9, в судостроительной – почти 4 процента.
Как отметил Владимир Путин, уже не раз говорилось о том, что нужна эффективная модель организации фундаментальных и прикладных научных исследований, которая позволяла бы активно внедрять прорывные технологии, тем самым содействовать укреплению обороноспособности страны и обеспечению экономического роста.
По мнению президента РФ, такой структурой может стать новый, современный инновационный технополис, где будут обеспечены условия для научного творчества как молодых, так и уже состоявшихся исследователей. А в качестве кадровой базы могли бы быть использованы хорошо зарекомендовавшие себя научные роты, НИИ, КБ госкорпораций и другие профильные организации.
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фото: пресс-служба президента РФ
Посмотрим.
Скука.
Хотя живем весело.
Позор таки вашей Изг'аиловке....
По каким зрителям?
Просрали дебилы всё наследие русской цивилизации - от науки, до передовой промышленности, а теперь только лижите у госдепа и пресмыкаетесь перед поляками.
Крутитесь дальше. И не забывайте сглатывать продукты цЫвилизации вайнахов
Наверно ждал наноробота стреляющего по кавбойски, а тут только какого то директора очкастого выкатили на показушки.
Пришел бы уже штоль с голыми сисками по новой, верхом на кобыле тувинской. Рейтинг то подымать как то надо, а тут и по телеку показать нечего.
Ни робота, ни кина для Стоуна не подогнали, ни хрена в общем...Так ото, пустая болтовня...
До сих пор жирную жопу из танка не могут выпихать?