Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Новое качество российской «оборонки»
Коротченко
i_korotchenko
September 19th, 23:01


Владимир Путин посетил сегодня ведущую интегрированную структуру оборонно-промышленного комплекса России - Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей», где ознакомился с перспективными разработками в сфере ВКО и провел заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Его встречал генеральный директор Концерна Ян Новиков.

Место для заседания было выбрано не случайно, ведь «Алмаз - Антей» объединяет в своем составе более 60 предприятий, институтов и конструкторских бюро. После образования Концерна ВКО, указ о создании которого Владимир Путиным подписал пятнадцать лет назад, были завершены ОКР и запущены в серийное производство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», «Бук-М2», «Бук-М3», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-400, завершается разработка ЗРС С-350 и С-500. Знаменитые теперь крылатые ракеты морского базирования «Калибр» - это тоже продукция Концерна ВКО «Алмаз - Антей».

Как отметил президент РФ, «мы рассмотрим комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота, а также с дальнейшим укреплением организаций ОПК».

Одной из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий остается разработка и выпуск перспективных образцов вооружения и техники, которые определят боевую мощь российской армии. При этом важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих. Владимир Путин напомнил, что «уже третий год у нас реализуется план импортозамещения зарубежных узлов и компонентов в продукции военного назначения».

Другой важный вопрос, сказал глава государства, касается создания единой информационной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также результатов интеллектуальной деятельности и конструкторской документации на продукцию военного назначения. Эти данные сейчас не систематизированы и находятся как у государственного заказчика, так и у головного исполнителя.

Между тем формирование такой базы повысит эффективность использования результатов НИОКР, интеллектуальной деятельности и технологий военного и двойного назначения, в том числе за счет их внедрения в гражданских секторах производства. Кроме того, будут созданы благоприятные условия для инновационного развития и повышения конкурентоспособности ОПК.

Президент напомнил, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме товарной продукции должна к 2025 году вырасти с 16 до 30 процентов. Одной из приоритетных задач по-прежнему остается разработка и выпуск перспективных образцов вооружения и техники, при этом важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих.

В целом в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста, превышающие аналогичные показатели многих других секторов экономики. Объем продукции, произведенной ОПК в 2016 году, вырос на 10,7 процента. Рост объемов производства по сравнению с 2015 годом отмечен практически во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной промышленности – 18,5 процента, в промышленности боеприпасов и спецхимии – почти 14,5 процента. В промышленности обычных вооружений рост составил более 10 процентов, в авиапромышленности – 9, в судостроительной – почти 4 процента.

Как отметил Владимир Путин, уже не раз говорилось о том, что нужна эффективная модель организации фундаментальных и прикладных научных исследований, которая позволяла бы активно внедрять прорывные технологии, тем самым содействовать укреплению обороноспособности страны и обеспечению экономического роста.

По мнению президента РФ, такой структурой может стать новый, современный инновационный технополис, где будут обеспечены условия для научного творчества как молодых, так и уже состоявшихся исследователей. А в качестве кадровой базы могли бы быть использованы хорошо зарекомендовавшие себя научные роты, НИИ, КБ госкорпораций и другие профильные организации.

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фото: пресс-служба президента РФ

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Posts from This Journal by “Концерн ВКО Алмаз-Антей” Tag

19 comments :
( 19 comments Leave a comment )
  • 1
photo_sail
2017-09-19 08:29 pm (UTC)
Позор этой стране и презику, страдающему от собственной неполноценности. Ничего, кроме средств убийства людей сделать не можем, правильно? Страдайте дальше.
(Reply) (Thread)
Петр Уральский
2017-09-19 08:38 pm (UTC)
Мы уж как-нибудь у себя сами разберемся. Занимайтесь критикой своей страны у себя на исторической Родине. Уехала, так уехала ...
(Reply) (Parent) (Thread)
photo_sail
2017-09-19 08:46 pm (UTC)
Вы разберетесь?
Посмотрим.
(Reply) (Parent) (Thread)
Петр Уральский
2017-09-19 10:23 pm (UTC)
Цахаля Вам мало или нечем заняться?
(Reply) (Parent) (Thread)
photo_sail
2017-09-19 10:51 pm (UTC)
Да
Скука.
Хотя живем весело.
(Reply) (Parent) (Thread)
Петр Уральский
2017-09-20 02:42 am (UTC)
Ну я так и понял - этакое ядреное сочетание хохмы с ностальгией....
(Reply) (Parent) (Thread)

Позор таки вашей Изг'аиловке....

prostokomp
2017-09-20 02:44 am (UTC)
Страдайте
(Reply) (Parent) (Thread)
Вячеслав
2017-09-19 08:35 pm (UTC)
Жахнули по зрителям, качество проверяли?
(Reply) (Thread)
Петр Уральский
2017-09-19 08:44 pm (UTC)
Обычное грубейшее нарушение мер безопасности. У кого-то ума хватило разрешить зевакам находиться в непосредственной близости боевого пути у самой кромки мишенного поля. В первую очередь виновен руководитель полетов на полигоне. А качество здесь не причем - даже самый навороченный компьютер может заглючить.
(Reply) (Parent) (Thread)
al_fuhrmann
2017-09-19 10:03 pm (UTC)
Так ведь "бей же своих чтоб чужие боялись".
(Reply) (Parent) (Thread)
seodeep
2017-09-19 10:08 pm (UTC)
хрен, а не ракета - никого убить не смогли. Как такими ракетами воевать?
(Reply) (Parent) (Thread)

По каким зрителям?

prostokomp
2017-09-20 02:45 am (UTC)
...
(Reply) (Parent) (Thread)
vesnakovsky
2017-09-19 09:09 pm (UTC)
Если бы ввп не приехал.. то и статьи бы о новом качестве оборонки не было )))))))))) как и самого нового качества. Но раз приехал - в оборонке новое качество. Больше лозунгов! Больше псевдопатритизма!
(Reply) (Thread)
pandmitro
2017-09-19 09:11 pm (UTC)
ты бы сделал заявление, как Прилепин-Залупин. Так и так - собираю свой батальон. Ты себя считаешь круче - собирай полк. Вас балаболов уже немерянно. Чапаевы непризнанные и вещуны "конца Украины и хунты"... Как тебе не надоело хуету разную писать стопками?
(Reply) (Thread)
pandmitro
2017-09-19 09:15 pm (UTC)
епта, лезешь со своими кассандровскими прогнозами... Это ж ты вещал летом что все ВСУ под Мариуполем подохнет от чумы? ))) Как там дела? как вся пидота киселевская - уже забыли что вякнули. Сам себя перечитывай.
(Reply) (Thread)
zh495
2017-09-19 10:04 pm (UTC)
Вот чего ты, тупой селюк из хохлостана пасёшся в русском сегменте ЖЖ?
Просрали дебилы всё наследие русской цивилизации - от науки, до передовой промышленности, а теперь только лижите у госдепа и пресмыкаетесь перед поляками.
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Сергей Сергеев
2017-09-19 11:10 pm (UTC)
твоя цЫвылизация русская, уже лет 10 как на хую у АкадЭмика Героя России Генерала чурки чеченского Кадыролва крутится...

Крутитесь дальше. И не забывайте сглатывать продукты цЫвилизации вайнахов
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Сергей Сергеев
2017-09-19 11:08 pm (UTC)
жалкое какое то оно на фото.

Наверно ждал наноробота стреляющего по кавбойски, а тут только какого то директора очкастого выкатили на показушки.

Пришел бы уже штоль с голыми сисками по новой, верхом на кобыле тувинской. Рейтинг то подымать как то надо, а тут и по телеку показать нечего.
Ни робота, ни кина для Стоуна не подогнали, ни хрена в общем...Так ото, пустая болтовня...
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Сергей Сергеев
2017-09-19 11:15 pm (UTC)
кстати, что то на фото не видно главного батутамэна Рогозина...

До сих пор жирную жопу из танка не могут выпихать?
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