Новое качество российской «оборонки»

Россия: технологический облик будущего и молодежь страны Миллион телезрителей из 24 регионов - вот аудитория, которую собрал проведенный первого сентября президентом Владимиром Путиным открытый урок…

ЗРС С-350 "Витязь" - это итог работы инженеров и конструкторов Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Зачастую непроверенная и ошибочная информация, появившаяся на популярных ресурсах в сети, затем тиражируется на других интернет-площадках и в…

50 иностранных делегаций посетили экспозицию Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на форуме "Армия-2017" Концерн ВКО "Алмаз – Антей" принял участие в Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2017" (22-27 августа 2017 года, Московская область,…

Представлена концепция нового ЗРК средней и малой дальности «Ермак» Научно-исследовательский институт приборостроения (НИИП) имени В.В. Тихомирова (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз - Антей") на круглом столе…

Россия и Сербия ведут переговоры о поставке ЗРС С-300 Россия и Сербия ведут переговоры по продаже систем ПВО С-300. Об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Бугаев. «В настоящее время сербские партнеры…

Контракт на поставку Турции ЗРС С-400 подписан, но еще не вступил в силу Контракт на поставку Турции зенитных ракетных систем большой дальности С-400 подписан, но пока еще не вступил в силу. Об этом заявил на форуме…

Концерн ВКО "Алмаз - Антей": 11-е место в мировом рейтинге крупнейших производителей вооружений АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" по итогам производственной деятельности в течение трех лет подряд стабильно занимает 11-е место в рейтинге…

Президент РФ объявил благодарность коллективу Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" за большой вклад в разработку…