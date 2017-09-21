Попытка с негодными средствами

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на заседании в Страсбурге начал рассмотрение жалобы Алексея Навального на исполнение российскими властями постановления Европейского ссуда по правам человека (ЕСПЧ) по так называемому делу «Кировлеса».
Напомним, что Навальный был признан виновным в крупном хищении средств у государственного предприятия «Кировлес» в 2013 году. Будучи советником кировского губернатора, он создал при содействии своего бизнес-партнера Петра Офицеров «Вятскую лесную компанию», ставшую посредником между «Кировлесом» и конечными потребителями лесопродукции.
По данным следствия, сообщники уговорили генерального директора госпредприятия Вячеслава Опалева продавать им лес по заниженной стоимости, а после перепродавали купленную по дешевке древесину по рыночным ценам. В результате бюджету Кировской области был нанесен ущерб на 16 миллионов рублей. Действия Навального были квалифицированы как хищение принадлежащей «Кировлесу» продукции в особо крупном размере, совершенное путем растраты. Сначала Навального приговорили к пяти, а Петра Офицерова к четырем годам лишения свободы, однако позже приговоры фигурантам процесса были заменены на условные сроки.
Сам факт рассмотрения в КМСЕ жалобы оппозиционера выглядит политически ангажированным. Ведь еще в 2016 году Россия выполнила все требования Европейского суда по правам человека, который постановил выплатить Алексею Навальному 56 тысяч евро компенсации и направила дело «Кировлеса» на новое рассмотрение, что и было сделано. Чего требуется еще? А второго решения ЕСПЧ просто не было, так как Навальный не обращался с кассационными жалобами.
Поэтому цель всего происходящего - попытаться дискредитировать Россию и ее судебную систему в преддверии президентских выборов 2018 года и пропихнуть Навального для участия в них - показать, что тот был осужден несправедливо, а значит, должен участвовать в выборах. Сейчас, с имеющейся судимостью, Алексей Навальный такой возможности лишен.
Какое именно решение будет вынесено в Страсбурге - мы не знаем, но догадаться несложно, с учетом уже принятых ранее КМСЕ одиозных антироссийских резолюций, например по делу ЮКОСа или по ситуации в Крыму. К тому же на КМСЕ оказывают сильное давление США, которые голословно обвинив Россию во вмешательстве в свои президентские выборы без каких-либо доказательств, теперь уже реально намерены вмешаться в выборы президента РФ.
Напомним, что Комитет министров Совета Европы – это своеобразный надзорный орган для ЕСПЧ. Он контролирует исполнение решений Европейского суда, но, как правило, ограничивается лишь принятием решений или вынесением резолюций в случае неисполнения национальными властями нескольких решений ЕСПЧ. Все решения КМСЕ носят исключительно рекомендательный характер и не являются юридически обязательными к исполнению - Комитет является не судебным, а политическим органом. Решение КМСЕ еще ни разу не приводило к изменению позиции ЕСПЧ по российским делам.
фото: molgvardia.ru
Edited at 2017-09-21 07:26 am (UTC)
ААА-ХХАА-ХХААА-ХХАА
А если не утрется и попробует поднять бучу (есть такая вероятность), вот тогда и появится возможность этого дебила легально закрыть лет на 5-10.
Угадал! Пиндосия и гейросоюз действительно одна большая вонючая клоака! А Россиюшка-с Путиным или без- заруби на своем носу-всегда Россия!
А ты - карманный пропагандонский петушок) Бань и этот аккаунт)