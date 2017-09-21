Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Попытка с негодными средствами
Коротченко
i_korotchenko
September 21st, 10:14


Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на заседании в Страсбурге начал рассмотрение жалобы Алексея Навального на исполнение российскими властями постановления Европейского ссуда по правам человека (ЕСПЧ) по так называемому делу «Кировлеса».

Напомним, что Навальный был признан виновным в крупном хищении средств у государственного предприятия «Кировлес» в 2013 году. Будучи советником кировского губернатора, он создал при содействии своего бизнес-партнера Петра Офицеров «Вятскую лесную компанию», ставшую посредником между «Кировлесом» и конечными потребителями лесопродукции.

По данным следствия, сообщники уговорили генерального директора госпредприятия Вячеслава Опалева продавать им лес по заниженной стоимости, а после перепродавали купленную по дешевке древесину по рыночным ценам. В результате бюджету Кировской области был нанесен ущерб на 16 миллионов рублей. Действия Навального были квалифицированы как хищение принадлежащей «Кировлесу» продукции в особо крупном размере, совершенное путем растраты. Сначала Навального приговорили к пяти, а Петра Офицерова к четырем годам лишения свободы, однако позже приговоры фигурантам процесса были заменены на условные сроки.

Сам факт рассмотрения в КМСЕ жалобы оппозиционера выглядит политически ангажированным. Ведь еще в 2016 году Россия выполнила все требования Европейского суда по правам человека, который постановил выплатить Алексею Навальному 56 тысяч евро компенсации и направила дело «Кировлеса» на новое рассмотрение, что и было сделано. Чего требуется еще? А второго решения ЕСПЧ просто не было, так как Навальный не обращался с кассационными жалобами. 

Поэтому цель всего происходящего - попытаться дискредитировать Россию и ее судебную систему в преддверии президентских выборов 2018 года и пропихнуть Навального для участия в них - показать, что тот был осужден несправедливо, а значит, должен участвовать в выборах. Сейчас, с имеющейся судимостью, Алексей Навальный такой возможности лишен.

Какое именно решение будет вынесено в Страсбурге - мы не знаем, но догадаться несложно, с учетом уже принятых ранее КМСЕ одиозных антироссийских резолюций, например по делу ЮКОСа или по ситуации в Крыму. К тому же на КМСЕ оказывают сильное давление США, которые голословно обвинив Россию во вмешательстве в свои президентские выборы без каких-либо доказательств, теперь уже реально намерены вмешаться в выборы президента РФ.

Напомним, что Комитет министров Совета Европы – это своеобразный надзорный орган для ЕСПЧ. Он контролирует исполнение решений Европейского суда, но, как правило, ограничивается лишь принятием решений или вынесением резолюций в случае неисполнения национальными властями нескольких решений ЕСПЧ. Все решения КМСЕ носят исключительно рекомендательный характер и не являются юридически обязательными к исполнению - Комитет является не судебным, а политическим органом. Решение КМСЕ еще ни разу не приводило к изменению позиции ЕСПЧ по российским делам.

фото: molgvardia.ru

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Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
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fotoded
2017-09-21 07:21 am (UTC)
Да пусть допустят его к выборам, хоть какая-то движуха и веселье будут. Плюс Жирика, Явлинского, Зюганова и остальных клоунов.
(Reply) (Thread)
roman_rostovcev
2017-09-21 07:39 am (UTC)
Вряд ли стоит ради веселья изменять законы... они и без того не очень соблюдаются.
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Сергей Кутиков
2017-09-21 08:39 am (UTC)
то есть Путин один не клоун а все остальные кандидаты клоуны? интересное суждение
(Reply) (Parent) (Thread)
fotoded
2017-09-21 08:41 am (UTC)
Не совсем так. Путин действующий президент, следовательно сделал(а где-то и натворил) достаточно на посту. А эти балаболы ничего ещё не сделали, только пиздеть могут. Вот станут президентами, тогда и посмотрим на их дела.
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Сергей Кутиков
2017-09-21 09:19 am (UTC)
ну это нормально оппозиция и должна критиковать власть,иначе какой в ней смысл
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Artyem Blacwater
2017-09-21 07:26 am (UTC)
ВЫ с Сердюковым разберитесь, про него статей таких уже не видно и не только про него. Нафиг нам Навальный

Edited at 2017-09-21 07:26 am (UTC)
(Reply) (Thread)
critical_errorr
2017-09-21 07:26 am (UTC)
***дискредитировать Россию и ее судебную систему***
ААА-ХХАА-ХХААА-ХХАА
(Reply) (Thread)
spear2
2017-09-21 07:37 am (UTC)
Да пусть этого клоуна допустят к выборам - наберет он свои 5% процентов и утрется.
А если не утрется и попробует поднять бучу (есть такая вероятность), вот тогда и появится возможность этого дебила легально закрыть лет на 5-10.
(Reply) (Thread)
kwakin_misha
2017-09-21 07:43 am (UTC)
5%? что-то сильно оптимистично. 2% максимум.
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spear2
2017-09-21 07:45 am (UTC)
Да, я тоже больше склоняюсь к 3% - но осторожности ради прибавил :-) В любом случае - выше 4 места не светит.
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cvfhr
2017-09-21 07:49 am (UTC)
Чо сказать то хотел? Что мир гавно ,а Россиюшка с Вовочкой белая и пушистая?
(Reply) (Thread)
physfak_69
2017-09-21 07:55 am (UTC)
Чо сказать то хотел? Что мир гавно ,а Россиюшка с Вовочкой белая и пушистая?>>>>
Угадал! Пиндосия и гейросоюз действительно одна большая вонючая клоака! А Россиюшка-с Путиным или без- заруби на своем носу-всегда Россия!
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Ole Lukøje
2017-09-21 08:55 am (UTC)
ну вообще в деле вятская лесная компания купила по рыночной цене 1710 руб за кубометр и перечислила 14 млн кировлесу за них. (цена кировлеса за аналогичное дерево для других клиентов была от 1400 для мебельной фабрики до 1800 для спичечной фабрики) дальше влк продала лес за 16 получив 1.8 млн прибыли, с которой уплачены налоги. все кто читал материалы дела видели, что суд принял неправомочное преступное решение и судья должен быть отправлен в колонию. собственно еспч уже один раз принял решение по этому поводу. но суд в кирове решил покривляться и повторил приговор второй раз с теми же самыми орфографическими ошибками, что в принципе состав преступления уже второй раз. недеюсь что судьи обретут заслуженное наказание в колонии
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Seryozha Alexandrov
2017-09-21 09:52 am (UTC)
Дело кировлеса - нарисовано. Там ВООБЩЕ нет состава преступления, это очевидно любому, кто хоть немного следил за делом. И да, это дело - очередной позор нашей "судебной системы"


А ты - карманный пропагандонский петушок) Бань и этот аккаунт)
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rumataest0rsky
2017-09-21 10:49 am (UTC)
Интересно. Когда все начнет меняться Коротченко заранее переобуется или просто срулит с этой страны.
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