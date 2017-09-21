Контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 будет подписан в ноябре

Западные компании пытаются убедить Индонезию отказаться от закупок истребителя Су-35 После того, как в сентябре 2015 года министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду сообщил о решении закупить российские истребители Су-35,…

Минобороны Индонезии приняло решение о закупке истребителей Су-35 Министерство обороны Индонезии приняло решение о закупке эскадрильи российских многофункциональных истребителей Су-35, предназначенных для замены…

Японский самолет-амфибия US-2 будет конкурировать с российским Бе-200 на индонезийском рынке Правительство Индонезии рассматривает возможность покупки самолетов-амфибий US-2, разработанных японской компанией «ШинМайва индастриз» (ShinMaywa…

Ракетные катера ВМС Индонезии проекта KCR-40 получили на вооружение российские АУ АК-630 © фото bakorkamla.go.id На двух 48-метровых быстроходных ракетных катерах «Бинтанг лаут» (Bintang Laut, б/н 4801) и…

Сухопутные войска Индонезии заключили контракт на закупку системы ПВО Starsteak © Военный дневник Игоря Коротченко Сухопутные войска Индонезии заключили с британским подразделением «Талес UK» контракт на…

Морская пехота Индонезии получит 37 российских БМП-3Ф Морская пехота Индонезии в текущем году планирует получить очередную партию из 37 российских БМП-3Ф в дополнение к 17 машинам, переданным в 2010…

Индонезия может прибрести южнокорейские боевые экранопланы «Арон» © фото cnsamt.com Военно-морские силы и Береговая охрана Индонезии проявили интерес к экранопланам «Арон» (Aron) версии M50…

ОБТ Leopard Revolution на оружейной выставке в Джакарте Продолжаю публикацию фотоотчета о выставке вооружений Indo Defence 2012 в Индонезии, в работе которой я принял участие в качестве главного…