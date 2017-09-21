Контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 будет подписан в ноябре

Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду 20 сентября заявил, что программа приобретения истребителей Су-35 вошла в стадию финализации контракта, который планируется подписать в ноябре. Как уже сообщал ЦАМТО, с начала прошлого года между Москвой и Джакартой шли переговоры о приобретении 11 истребителей Су-35 с опционом на 5 самолетов для формирования полноценной эскадрильи из 16 машин. Опцион планируется реализовать по мере появления средств в оборонном бюджете Индонезии.
В августе было принято решение приобрести начальную партию из 11 истребителей российского производства. Согласно размещенному на сайте Минобороны Индонезии пресс-релизу, достигнута договоренность о продаже Джакарте 11 самолетов на сумму 1,14 млрд. долларов, из которых 50 процентов или 570 млн. долларов составит компенсационный пакет в виде приобретения российской стороной индонезийских продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности.
Правительства РФ и Индонезии определили ГК «Ростех» и индонезийскую внешнеторговую компанию PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) в качестве технических соисполнителей компенсационного пакета. «Ростех» приобретет (на свой выбор) через PPI несколько видов высоколиквидных на рынке товаров из предложенного перечня: переработанная резина и ее производные, сырая нефть и ее производные, машины, кофе и его производные, какао и его производные, текстиль, чай, обувь, переработанная рыба, мебель, копра, пластик и его производные, смола, бумага, специи, изделия оборонной промышленности и другие продукты. «Ростеху» предоставлена свобода выбора конкретных индонезийских компаний-экспортеров.
Ожидается, что приобретаемые для замены F-5E/F «Тайгер-2» истребители Су-35 по прибытии в Индонезию будут временно дислоцированы в Макасаре (провинция Южное Сулавеси), пока не будет подготовлена необходимая инфраструктура на авиабазе в Мадиуне (провинция Восточная Ява).
Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0921/142043258/detail.shtml
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