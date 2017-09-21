Россия не обязана выполнять решения КМСЕ

Яшин & Навальный: у разбитого политического корыта Запланированная на сегодня Ильей Яшиным и Алексеем Навальным «решающая акция» по итогам 2017 года (и в преддверии навальновской «президентской…

Михаил Федотов призвал Яшина и Гудкова «проявить политическую мудрость» Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился с призывом к оппозиционерам…

Технологии распознавания. Будут установлены личности всех участников митинга Дмитрия Гудкова Движение Je suis maidan, на сайте которого неизвестные публикуют фотографии участников митингов несистемной оппозиции и ссылки на их страницы…

Будет «праздник». Яшин готовит провокацию, которую поддержал Навальный Мэрия Москвы обратилась в прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину из-за его планов…

Люди Навального подготовят черные списки россиян для западных санкций Как сообщает интернет-портал LIFE, в начале декабря в Вильнюсе ( ну а где же еще - Даля Грибаускайте тепло принимает!) состоится очередной 4-й…

Навальный: тактика скандалов и подстав Получив разрешение на проведение митингов в семи городах - Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и т.д., Алексей Навальный вместо этого поехал в Пермь…

Прицел на 2018-й. Ходорковский потратил 100 млн. руб. на подрыв избирательной системы в РФ Интернет-портал «Лайф» со ссылкой на сайт британского регистрационного ведомства Companies House сообщает, что признанная нежелательной в РФ…

Жажда убивать Появились дополнительные подробности вокруг громкого преступления, совершенного в Москве студентом Андреем Емельянниковым, который убил своего…