Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Россия не обязана выполнять решения КМСЕ
Коротченко
i_korotchenko
September 21st, 23:41


В связи с началом рассмотрения Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) жалобы Алексея Навального на исполнение российскими властями постановления Европейского ссуда по правам человека (ЕСПЧ) по так называемому делу «Кировлеса», ряд экспертов высказал свою точку зрения по данному поводу. Их мнение публикует Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Так, адвокат Даниил Берман полагает, что решения Европейского суда по правам человека и Комитета министров Совета Европы имеют рекомендательный характер, а Россия в списке стран по количеству не исполнения этих решений занимает далеко не первое место.

Отвечая на вопрос, какую силу имеет мнение Комитета и как быть российским властям, если оно принимается не в их пользу, Берман сказал: «Обязать какое-либо государство исполнить решение нельзя. Можно написать гневное письмо в его адрес или наложить штраф за неисполнение, например».

«Великобритания, Франция, Германия гораздо чаще позволяют себе не прислушиваться к мнению международного суда. Великобритания не раз говорила, что решения ЕСПЧ не соответствуют национальным интересам, и потому мы не будем их исполнять. То есть мнение о том, что решения ЕСПЧ все бегут и беспрекословно исполняют - миф. Аналогично с КМСЕ, их решение - это рекомендация», - пояснил Даниил Берман.

Адвокат не смог припомнить конкретного примера, когда бы мнение КМСЕ повлияло на решение ЕСПЧ, но допустил, что Комитет мог бы истолковать решение суда иным образом или дополнительно разъяснить его.

«Что касается «дела Кировлеса», то ЕСПЧ, рассматривая жалобу любого гражданина по любому делу, не делает выводов о его виновности или невиновности, не может говорить государству, как нужно вести судебное следствие. ЕСПЧ устанавливает, были ли нарушены права гражданина при отправлении судебного производства. И если были допущены нарушения, то в зависимости от тяжести нарушения может присудить ему компенсацию. Национальные суды России отменили приговор по делу «Кировлеса», дело было пересмотрено и был вынесен новый приговор. Таким образом, получается, что состоявшиеся судебные акты были с учетом мнения ЕСПЧ пересмотрены, а компенсации выплачены. Соответственно, решение Россия исполнила в полном объеме», - заключил Берман.

Источник: http://www.rapsinews.ru/incident_news/20170921/280190485.html , фото РИА Новости

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Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

149 comments :
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chuzhoi_672
2017-09-21 08:43 pm (UTC)
адвокат Даниил Берман полагает, что решения Европейского суда по правам человека и Комитета министров Совета Европы имеют рекомендательный характер

А кто такой адвокат Даниил Берман? Чем знаменит?
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beard69
2017-09-21 09:26 pm (UTC)
А зачем ему быть для вас знаменитым? Достаточно того, что он хорошо разбирается в юриспруденции и озвучил реалии.
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chuzhoi_672
2017-09-21 08:49 pm (UTC)
«Великобритания, Франция, Германия гораздо чаще позволяют себе не прислушиваться к мнению международного суда".

Адвокат Даниил Берман очень похож на теле-пропагандистов с нашего ТВ - он голословен. Будь он на месте полковника Коротченко, я бы, например, его тут же громко спросил: ПРИМЕРЫ. ПРИВЕДИТЕ.
Но не спросишь неведомого адвоката Бермана, нет его нигде.. ))

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Меня вот интересует: но если Навальный такой жалкий и ему народ больше 2% не даст - чего его Кремль так ссыт? Да допустил бы до выборов, показал бы ватникам всю ничтожность этих либерастов?.. Нет, ссат кремлежулики... Чувствуют, что добром это не кончится, хе-хе..
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dim_king
2017-09-21 09:17 pm (UTC)
Кремль ссыт Навального? Это даже не смешно.
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type0_negative
2017-09-21 09:06 pm (UTC)
навальный ..в военном дневнике ? ну ну ..
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lheujq321
2017-09-21 09:16 pm (UTC)
Так он еще и политический ( дневник-то ).
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ckukuev
2017-09-21 09:25 pm (UTC)
Захотим? Народ вы как правило не спрашиваете. Потому на вилах и оказываетесь регулярно.
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lheujq321
2017-09-21 09:17 pm (UTC)
Я про эту контору, Комитет министров Совета Европы, только сегодня впервые услышал.
Пошли в хуй.
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shimax
2017-09-21 09:32 pm (UTC)
"Я про эту контору, Комитет министров Совета Европы, только сегодня впервые услышал."
Эт тока тебя характеризует.
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beard69
2017-09-21 09:32 pm (UTC)
В ЕС Россия не входит, что там бормочут министры этого союза не имеет никакой юридической силы для любого независимого государства, тем более не входящего в ЕС. Сугубо местный европейский орган. Это как у нас Мутко с Голодец высказались бы, что Брейвик невиновен, а его норги взяли бы сразу и отпустили, еще и премию бы выписали. Так не бывает.
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shimax
2017-09-21 09:33 pm (UTC)
У тебя мозг улитки что-ли?
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cpp2010
2017-09-21 09:53 pm (UTC)
непонятно вообще зачем Алексей туда полез. ЕСПЧ это да, а тут..
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godzillka69
2017-09-21 10:44 pm (UTC)
Игорь, у вас опять пасется олигофрен chuzhoi_672
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chuzhoi_672
2017-09-21 10:52 pm (UTC)
Ссышь, амеба?
То-то же. Я вас, платных портянок, отучу врать. Будете у меня строем ходить, хе-хе..
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dubnana
2017-09-22 02:31 pm (UTC)
Главный борец с коррупцией Навальный, выполняя у Белых не последнюю роль, перепилил часть леса с Офицеровым. Главные защитники прав человека нашли нарушение процессуальных норм и на этом основании фактически закрыли глаза на экономическое преступление. Россия имеет право не выполнять решение ЕСПЧ и КМСЕ.
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chuzhoi_672
2017-09-22 08:59 pm (UTC)
А что означает фраза - "перепилил часть леса"? Это в каком смысле?
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spmen
2017-09-23 07:22 am (UTC)
Если Россия считает себя суверенной страной, то никакой ЕСПЧ ей не указ. А если не считает - тогда пусть сажает на 2 года бомжей за кражи хлебных булок, но оправдывает крупных мошенников.
Но в данном случае - Насральный - это агент Кремля, который должен попытаться "возглавить" хомячковую попозицию и затем ее опустить и слить. Поэтому ему все можно.
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chuzhoi_672
2017-09-23 08:15 am (UTC)
А чем опасна для Кремля хомячковая оппозиция? Зачем её сливать?
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