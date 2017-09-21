Россия не обязана выполнять решения КМСЕ

В связи с началом рассмотрения Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) жалобы Алексея Навального на исполнение российскими властями постановления Европейского ссуда по правам человека (ЕСПЧ) по так называемому делу «Кировлеса», ряд экспертов высказал свою точку зрения по данному поводу. Их мнение публикует Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Так, адвокат Даниил Берман полагает, что решения Европейского суда по правам человека и Комитета министров Совета Европы имеют рекомендательный характер, а Россия в списке стран по количеству не исполнения этих решений занимает далеко не первое место.
Отвечая на вопрос, какую силу имеет мнение Комитета и как быть российским властям, если оно принимается не в их пользу, Берман сказал: «Обязать какое-либо государство исполнить решение нельзя. Можно написать гневное письмо в его адрес или наложить штраф за неисполнение, например».
«Великобритания, Франция, Германия гораздо чаще позволяют себе не прислушиваться к мнению международного суда. Великобритания не раз говорила, что решения ЕСПЧ не соответствуют национальным интересам, и потому мы не будем их исполнять. То есть мнение о том, что решения ЕСПЧ все бегут и беспрекословно исполняют - миф. Аналогично с КМСЕ, их решение - это рекомендация», - пояснил Даниил Берман.
Адвокат не смог припомнить конкретного примера, когда бы мнение КМСЕ повлияло на решение ЕСПЧ, но допустил, что Комитет мог бы истолковать решение суда иным образом или дополнительно разъяснить его.
«Что касается «дела Кировлеса», то ЕСПЧ, рассматривая жалобу любого гражданина по любому делу, не делает выводов о его виновности или невиновности, не может говорить государству, как нужно вести судебное следствие. ЕСПЧ устанавливает, были ли нарушены права гражданина при отправлении судебного производства. И если были допущены нарушения, то в зависимости от тяжести нарушения может присудить ему компенсацию. Национальные суды России отменили приговор по делу «Кировлеса», дело было пересмотрено и был вынесен новый приговор. Таким образом, получается, что состоявшиеся судебные акты были с учетом мнения ЕСПЧ пересмотрены, а компенсации выплачены. Соответственно, решение Россия исполнила в полном объеме», - заключил Берман.
Источник: http://www.rapsinews.ru/incident_news/20170921/280190485.html , фото РИА Новости
А кто такой адвокат Даниил Берман? Чем знаменит?
Адвокат Даниил Берман очень похож на теле-пропагандистов с нашего ТВ - он голословен. Будь он на месте полковника Коротченко, я бы, например, его тут же громко спросил: ПРИМЕРЫ. ПРИВЕДИТЕ.
Но не спросишь неведомого адвоката Бермана, нет его нигде.. ))
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Меня вот интересует: но если Навальный такой жалкий и ему народ больше 2% не даст - чего его Кремль так ссыт? Да допустил бы до выборов, показал бы ватникам всю ничтожность этих либерастов?.. Нет, ссат кремлежулики... Чувствуют, что добром это не кончится, хе-хе..
Пошли в хуй.
Эт тока тебя характеризует.
То-то же. Я вас, платных портянок, отучу врать. Будете у меня строем ходить, хе-хе..
Но в данном случае - Насральный - это агент Кремля, который должен попытаться "возглавить" хомячковую попозицию и затем ее опустить и слить. Поэтому ему все можно.