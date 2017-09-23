Новые атомные ледоколы обеспечат России лидирующие позиции в Арктике

Сергей Шойгу: "До конца 2015 года ВМФ России получит восемь кораблей и две подводные лодки" фото пресс-службы ОСК Государственный оборонный заказ в интересах ВМФ России выполняется, до конца 2015 года флот получит 8 кораблей основных…

Россия строит атомный ледокольный флот для Арктики Россия приступила к реализации масштабной программы строительства атомного ледокольного флота, которая позволит нашей стране начать масштабное…

Корвет "Совершенный" проекта 20380 поставлен в достроечный док Амурского судостроительного завода © фото pressa-tof.livejournal.com На Амурском судостроительном заводе состоялся вывод из цеха и постановка в достроечный док многоцелевого…

ДЭПЛ проекта 636.3 "Краснодар" спущена на воду Пресс-служба ОСК передала для публикации в блоге Военный дневник Игоря Коротченко фотографии церемонии спуска на воду ДЭПЛ проекта 636.3…

Начались заводские ходовые испытания головного СКР проекта 11356 "Адмирал Григорович" Начались заводские ходовые испытания головного сторожевого корабля (СКР) проекта 11356 «Адмирал Григорович», построенного на ОАО «Прибалтийский…

Покупатели оружия С чего начинается процесс приобретения иностранными покупателями российского оружия? Зачастую происходит вот так: потенциальные покупатели из…

Государственные испытания АПЛ «Северодвинск» завершатся в ноябре-декабре 2013 года фото s47.radikal.ru Головная многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта «Ясень» в настоящее время…

Совещание по судостроению у Дмитрия Рогозина Поступили фото с совещания по проблемам судостроения, которое провел вице-премьер Дмитрий Рогозин. По поводу данного совещения я дал…