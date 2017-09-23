Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Новые атомные ледоколы обеспечат России лидирующие позиции в Арктике
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Коротченко
i_korotchenko
September 23rd, 12:27


22 сентября со стапеля Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) сошел в воду первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. Новый атомоход, как и его «старший брат», головной атомный ледокол «Арктика», станут самыми большими и мощными ледоколами в мире. В присутствии нескольких тысяч зрителей крестная мать ледокола председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова разбила о борт ледокола бутылку крымского шампанского, отправив атомоход со стапеля в воды Невы.

Торжественная церемония спуска была открыта личным обращением президента России Владимира Путина к работникам Балтийского завода. Слова главы государства зачитал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: «Успешная реализация такого грандиозного проекта как ледокол «Сибирь» – большое событие для всех, кто принимал участие в его создании. Убежден, что этот мощный ледокол значительно укрепит потенциал российского атомного флота и будет способствовать усилению позиции России как великой морской державы».

Слова президента  продолжила крестная мать «Сибири» Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что задачи, которые стоят перед экипажем атомохода, имеют первостепенное политическое и экономическое значение для безопасности и благополучия страны: «Реализация такого сложного проекта как строительство первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» имеет исключительное значение для морского флота России и служит поводом для гордости миллионов наших людей».

«Нами движет грандиозная задача – обновление российского атомного ледокольного флота, единственного в мире, – отметил в своем приветственном слове генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, – Но хочется большего: встретиться здесь, на Балтийском заводе, но уже на спуске ледокола нового типа и нового уровня, ледокола «Лидер»! Давайте работать, развивать компетенции и замахиваться на большее, потому что мы с вами – лидеры, потому мы – лучшие в мире!».

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, говоря о трудностях при строительстве ледоколов проекта 22220, отметил, что просто так во льды Арктики не пробиться: «Сегодня мы делаем еще один шаг в освоении арктических широт и Севморпути».

В заключительной речи генерального директора Балтийского завода Алексея Кадилова прозвучали слова искренней благодарности всем, кто принимает участие в строительстве атомоходов проекта 22220, а также пришел разделить этот праздник. Он заявил, что корабль спускается строго по графику, а это вселяет уверенность, что так будет продолжаться и дальше.

В волнующей тишине Татьяна Голикова перерезала ленточку, разбив тем самым традиционную бутылку шампанского о борт атомохода. После команды приступить к спуску на воду был разрезан задержник, сдерживающий более чем 16 тыс. тонн веса корпуса судна, и под громкие аплодисменты и овации гостей и заводчан атомный ледокол «Сибирь» сошел в воды Невы.

Впереди у корабелов Балтийского завода достройка атомохода на воде, срок сдачи заказа – ноябрь 2020 год.

фото: пресс-служба ОСК

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8 comments :
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Suhodrichev31
2017-09-23 09:53 am (UTC)
И что там делать в Арктике? Добывать жижу без западных технологий все ровно не умеют. Очередной "неуловимый Джо".
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living999999999
2017-09-23 10:03 am (UTC)
Ну как что, застолбить лужи с жижей, раздать в концессию "уважаемым партнерам", бабки в офшоры, а народу лить говно в уши про "величие" и "мудрость" правителей.
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michaila123
2017-09-23 10:31 am (UTC)

Вы, дебилы, инкубаторский все что ли? Как попугаи одно и то же повторяете

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vrnalbum
2017-09-23 10:15 am (UTC)
Как будто сейчас там нет лидирующего положения.
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bratbartolo
2017-09-23 10:49 am (UTC)
Вон чиво на наших "Балтах" строят! Бутылку разбить московскую красавицу привезли!
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Michael Petrov
2017-09-23 11:42 am (UTC)
Российский атомный ледокол «Советский Союз» будет утилизирован. О подписании соответствующего приказа рассказал гендиректор Росатомфлота Вячеслав Рукша.
Он пояснил, что с 2014 года планировалось восстановление ледокола под шельфовые проекты. Но затем западные страны ввели санкции против России в ответ на присоединение Крыма.

В результате совместный проект «Роснефти» и американской ExxonMobil по освоению шельфа Карского моря был свернут и «Советский союз» остался «без работы», пояснил Рукша.
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-23 11:58 am (UTC)
Тупица, причем тут это старье?
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