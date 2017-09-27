Попал под лошадь: скандал как способ удержать внимание публики к Навальному

Несмотря на политические гастроли Алексея Навального по целому ряду российских регионов, куда оппозиционер наведывался в последние несколько недель в рамках своего «предвыборного» турне (больше похожего, впрочем, на чёс по сбору пожертвований), его популярность не растет, а начала снижаться.
Конечно, команда во главе с Леонидом Волковым, обеспечивающая PR-сопровождение поездок Навального, творчески использует приемы фотосъемки с наиболее выгодных ракурсов. Результат налицо: пара сотен человек создают для непосвященных эффект присутствия на митингах многотысячной толпы. Однако, если сравнить фотографии из твиттера оппозиционера со снимками, полученными с помощью квадрокоптера, становится ясно, что Алексей Навальный собирает на свои бенефисы гораздо меньше публики, чем это может показаться.
К тому же основные посетители встреч с Навальным - это подростки-старшеклассники, тинейджеры и студенты, которым важен не сам оппозиционер, а «движуха», «экшн», возможность потусоваться и получить драйв. Ну и заодно поглазеть на скандального ньюсмейкера, прибывшего из столицы. Подтягиваются, разумеется, и искренние сторонники Навального - каждый раз это ядро из примерно 70-80 человек - или откровенные маргиналы, или же лузеры из числа местных активистов протестной тусовки.
Наметившаяся тенденция потери сторонников и снижение численности людей, посещающих в регионах мероприятия с участием Алексея Навального, серьезно беспокоят идеологов его «президентской» кампании. В этой связи, насколько можно судить по утечкам из штаба оппозиционера, планируется изменение политической тактики - ставка теперь будет делаться не на сами встречи Навального с «народом» и их массовость, а на провоцирование всевозможных скандалов с последующим их тиражированием в СМИ, чтобы попытаться удержаться на гребне информационной волны.
Как это делается, можно понять на примере покушения на навальновского начальника штаба Николая Ляскина. С самого начала у экспертов-криминалистов вызвало неподдельное удивление как тот вышел буквально «сухим из воды», получив несколько сильнейших ударов обрезком металлической трубы по голове. Как свидетельствует медицинская статистика, после этого пострадавшие, если им повезло выжить, надолго попадают в реанимацию. А тут - Ляскин бодр, деятелен, жизнерадостен, и вместо лечения в больнице активно включился в информационную раскрутку «покушения».
Позднее, когда полиция нашла и задержала напавшего на оппозиционера злоумышленника, выяснилось, что тот был нанят самим Ляскиным, и за 150 тысяч рублей инсценировал нашумевшее покушение.
фото: jpgazeta.ru
Яшин в своё время тоже попадал.
Edited at 2017-09-27 01:42 pm (UTC)
Я бы бесплатно и не инсценировал ), а врезал от души.
Навальный и есть предводитель недорослей в самом широком смысле слова - в его окружении и те взрослые вроде люди что есть с каким-то недоразвитием явно.
Edited at 2017-09-27 02:33 pm (UTC)
ставлю сто к одному чтобы обеспечить легитимность и красивую победу Путина Навальному погасят судимость и допустят к президентским выборам помяните мое слово,ну "тягаться" Путину с Жириновским,Явлинским,Зюгановым это же позорище а не выборы )
Недовольство народа
Он готов собирать,
А для этого нужно
Шире рот раскрывать.
А для этого нужно
Всё плохое стерпеть,
Когда яйца с зелёнкой
Будут в рожу лететь.
Когда троли в инете
Будут гадость писать,
Всё равно нужно шире
Рот для всех открывать.
Только так победиши
Сей чекистский режим,
А преследовать будут,
За кордон убежит!
И оттуда он будет
Непрестанно писать:
-Власть преступную нужно
Недовольным свергать!
20 марта с.г.
А Лехаим это стадо баранье,
Тихо ведёт он их всех на заклание!
Стадо баранов тупых и безрогих
За Лехаимом бредут по дороге.
Власть их боится, трепещет и плачет,
Стадо баранов буянит и скачет!
Путин боится, Шойгу и Димон,
На подавленье кидают ОМОН!
Стадо баранов идёт в автозак!
Первый Навальнер, зигует им в знак!
Разные морды бараньего стада,
Разного возраста от стара до млада,
Разного пола в такт говорят:
"Дмитрий Медведев нам вовсе не брат!
Пусть же трепещет преступный режим,
Будет сильнее дальнейший нажим!"
Стадо баранов с бараном вождём,
Новости новые с трепетом ждём!
29.03.17.
Что не должны повторять свидетели секты Зелёного Лехаима?
https://anty-big-game.livejournal.com/319920.html
Edited at 2017-09-27 03:29 pm (UTC)
Обычному человеку трубой по башке дать - он лежать будет.
Адепту Навального трубой по башке дать - он только улыбнётся и откроет Твиттер.
И где это видано, чтобы уголовник вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, безнаказанно совершал публичные беспорядки и будоражил неокрепшие умы? Почему он не в тюрьме?
И после этого Путин будет говорить, что у нас работают законы, и что он переживает за российскую молодежь?
Это дескридитация всей российской власти и лично Путина со стороны пропагандонов из его администрации.
Edited at 2017-09-27 05:37 pm (UTC)