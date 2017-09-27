Попал под лошадь: скандал как способ удержать внимание публики к Навальному

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Устроит ли Навальный провокацию в Нижнем Новгороде? Вывод о том, что снижение общественного интереса к Алексею Навальному заставит его изменить политическую тактику и сделать ставку на скандалы и…

Новые атомные ледоколы обеспечат России лидирующие позиции в Арктике 22 сентября со стапеля Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) сошел в воду первый серийный атомный ледокол…

Россия не обязана выполнять решения КМСЕ В связи с началом рассмотрения Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) жалобы Алексея Навального на исполнение российскими властями постановления…

Контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 будет подписан в ноябре Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду 20 сентября заявил, что программа приобретения истребителей Су-35 вошла в стадию финализации…

Попытка с негодными средствами Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на заседании в Страсбурге начал рассмотрение жалобы Алексея Навального на исполнение российскими властями…

Новое качество российской «оборонки» Владимир Путин посетил сегодня ведущую интегрированную структуру оборонно-промышленного комплекса России - Концерн воздушно-космической обороны…

Надежный щит Родины. Путин посетил стратегические учения «Запад-2017» Президент России Владимир Путин посетил основной этап стратегических учений «Запад-2017», которые проходят с 14 по 20 сентября под руководством…