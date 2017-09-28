Устроит ли Навальный провокацию в Нижнем Новгороде?

Вывод о том, что снижение общественного интереса к Алексею Навальному заставит его изменить политическую тактику и сделать ставку на скандалы и провокации, похоже подтвердился. Несмотря на отсутствие согласования акции, намеченной оппозиционером на 29 сентября в Нижнем Новгороде, Навальный тем не менее намеревается ее провести, прекрасно осознавая все последствия - силовое столкновение с органами правопорядка и последующие массовые задержания протестных активистов, нарушивших закон.
Полиция и прокуратура Нижегородской области уже предупредили о незаконности акции, которую планирует провести 29 сентября в Нижнем Новгороде оппозиционный блогер: «ГУ МВД России по Нижегородской области убедительно просит воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 29 сентября 2017 года на площади Маркина Нижнего Новгорода», - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Главного управления МВД по региону.
Говорится и о возможных последствиях: «Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу личной безопасности». Нижегородская полиция также предупредила организаторов акции о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия.
В свою очередь прокуратура Нижегородской области еще раз напомнила, что администрацией Нижнего Новгорода шествие и митинг на площади Маркина, принять участие в которых призывает Навальный и ряд граждан, не согласованы. «Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на площади Маркина - прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», - указывается в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры Нижегородской области. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий. прокуратурой Нижнего Новгорода вручены официальные предостережения ряду граждан.
Пойдет ли Навальный на очередную крупномасштабную провокацию или же прислушается к призывам правоохранительных структур воздержаться от деструктивных действий? Пока прогноз - неблагоприятный. К тому же не исключено, что накануне 29 сентября, чтобы «разогреть» протестных активистов, на какого-нибудь нижегородского «ляскина» организуют псевдопокушение - по тому же сценарию, который уже был реализован в Москве.
фото: aftershock.news
- Извините, Нет.
- А пофиг, оплачено.
- ну извини, мужик, не шмагла я ©
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