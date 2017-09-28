Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Устроит ли Навальный провокацию в Нижнем Новгороде?
Коротченко
i_korotchenko
September 28th, 12:24


Вывод о том, что снижение общественного интереса к Алексею Навальному заставит его изменить политическую тактику и сделать ставку на скандалы и провокации, похоже подтвердился. Несмотря на отсутствие согласования акции, намеченной оппозиционером на 29 сентября в Нижнем Новгороде, Навальный тем не менее намеревается ее провести, прекрасно осознавая все последствия - силовое столкновение с органами правопорядка и последующие массовые задержания протестных активистов, нарушивших закон.

Полиция и прокуратура Нижегородской области уже предупредили о незаконности акции, которую планирует провести 29 сентября в Нижнем Новгороде оппозиционный блогер: «ГУ МВД России по Нижегородской области убедительно просит воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 29 сентября 2017 года на площади Маркина Нижнего Новгорода», - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Главного управления МВД по региону.

Говорится и о возможных последствиях: «Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу личной безопасности». Нижегородская полиция также предупредила организаторов акции о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия.

В свою очередь прокуратура Нижегородской области еще раз напомнила, что администрацией Нижнего Новгорода шествие и митинг на площади Маркина, принять участие в которых призывает Навальный и ряд граждан, не согласованы. «Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на площади Маркина - прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», - указывается в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры Нижегородской области. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий. прокуратурой Нижнего Новгорода вручены официальные предостережения ряду граждан.

Пойдет ли Навальный на очередную крупномасштабную провокацию или же прислушается к призывам правоохранительных структур воздержаться от деструктивных действий? Пока прогноз - неблагоприятный. К тому же не исключено, что накануне 29 сентября, чтобы «разогреть» протестных активистов, на какого-нибудь нижегородского «ляскина» организуют псевдопокушение - по тому же сценарию, который уже был реализован в Москве.

фото: aftershock.news

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Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

12 comments :
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st_viadimir
2017-09-28 09:28 am (UTC)
- Драку заказывали?
- Извините, Нет.
- А пофиг, оплачено.
(Reply) (Thread)
china_x_pilot
2017-09-28 09:53 am (UTC)
В крайнем случае скажет заказчику:

- ну извини, мужик, не шмагла я ©
(Reply) (Thread)
georgij_art
2017-09-28 10:32 am (UTC)
они готовят масштабную провокацию в Питере 7 октября
есть видео
(Reply) (Thread)
belyaefff
2017-09-28 05:45 pm (UTC)
Провокацию чего?
(Reply) (Parent) (Thread)
salatau
2017-09-28 10:44 am (UTC)
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы цыцькы не просило.
(Reply) (Thread)
pochvoveddd
2017-09-28 11:19 am (UTC)
Человек 200-300 соберет, и еще 200-300 журналистов.
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-09-28 12:35 pm (UTC)
это будут одни и те же люди
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pochvoveddd
2017-09-28 02:07 pm (UTC)
Кстати, да, забыл про гастролеров. Так, понемногу, кворум для отчетности за финансирование и наберется.
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belyaefff
2017-09-28 05:46 pm (UTC)
Угу, "опять никто не пришёл".
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hamstblitz
2017-09-28 01:40 pm (UTC)
Игорь, привет! Пока эта особь устраивает провокации здесь: https://navalny-com-rss.livejournal.com/487258.html Передайте это Соловьёву... Он, наверняка, не знает об этом... Спасибо! p.s. Как у Вас иногда терпения хватает отвечать всем дебилам и уродам на ток-шоу?...
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detonator666
2017-09-28 02:45 pm (UTC)
До выборов ещё больше 6-ти месяцев... Куда торопятся?
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nordwestman
2017-09-29 06:49 am (UTC)
Игры в демократию до добра не доведут. Русь всегда была недемократичным государством. Как говорится, не жили богато, нечего и начинать. Доиграются до великой смуты. Ладно, те, кто повзрослее понимают ху ис кто, а молодежь? Им бы потусить. Да за денежку..... а мыслишки либеральные на мозжечек капают. Мозжечек, не обремененный интеллектом,выводы делает. И поехало.... Или не проходили мы уже этого?
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