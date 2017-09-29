Губернаторский корпус: обновление для максимальной эффективности работы

Кремль продолжает кадровые перестановки среди региональных элит. Еще один руководитель - на этот раз Ненецкого автономного округа Игорь Кошин - отправлен в отставку «по собственному желанию». На его место временно исполняющим обязанности губернатора до проведения в регионе выборов указом президента РФ назначен Александр Цыбульский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития.
А перед этим посты глав Нижегородской и Самарской областей оставили Валерий Шанцев и Николай Меркушкин, также ушедшие «по собственному желанию». Заявление об отставке подали глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Эксперты и источники в правительстве уверенно предсказывают продолжение отставок глав регионов.
Если проанализировать как первую, так и начавшуюся вторую кадровую волну обновления губернаторского корпуса, становятся очевидными основные критерии новой политики Владимира Путина.
Во-первых, ставка делается не на популистов, а на молодых управленцев-технократов, профессионалов, способных добиваться конкретных результатов в поставленные сроки и демонстрировать эффективность командной работы.
Во-вторых, сегодня требуются управленческие кадры с безупречной репутацией, в честности которых у главы государства нет абсолютно никаких сомнений.
В-третьих, претенденты на губернаторские посты должны пройти жесткий конкурентный отбор, иметь опыт самой разноплановой работы - как это было во времена СССР, где выдвигаемые на высокие должности люди имели в послужном списке различные посты в системе государственного управления и народного хозяйства.
Хорошо заметно, что жизненный путь и система отбора кандидатов похожи: как у губернаторов первой кадровой волны - это те ВРИО глав регионов, которые получили народную поддержку в ходе выборов 10 сентября, так и у второй - вновь назначаемые теперь губернаторы, которые приходят на смену забронзовевшим и утратившим чувство времени региональным политическим мастодонтам и неэффективным популистам.
фото: on-desktop.com
Игорь Юрьевич, а что же либераст Собянин? Выборы с треском профукал, допустил избрание бандеровских депутатов, по Москве ходят ватаги каклов с флагами "моча и слезы", уголовник насральный портит молодежь.... А еще плитку на мостовые кладет чуть не ежегодно.
А с него как с гуся вода?
Edited at 2017-09-29 03:34 pm (UTC)
Цыбульский, ранее занимавший пост заместителя министр