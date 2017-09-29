Губернаторский корпус: обновление для максимальной эффективности работы

Новое качество российской «оборонки» Владимир Путин посетил сегодня ведущую интегрированную структуру оборонно-промышленного комплекса России - Концерн воздушно-космической обороны…

Российские беспилотники выходят на мировой уровень Выступая 1 сентября в Ярославле перед школьниками на площадке всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», президент РФ…

Вместо офисов и бизнес-центров - парк для народа Сегодня в самом престижном месте Москвы - непосредственно у стен Кремля, где раньше находилась снесенная гостиница «Россия», открылся новый парк…

Технология успеха: от саммита БРИКС - к Восточному экономическому форуму Сначала саммит БРИКС в Китае, а затем и третий Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке, показал всю иллюзорность попыток…

Дальний Восток: экономика и безопасность Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите БРИКС. Однако главной темой его переговоров в ходе первого дня пребывания в…