Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Губернаторский корпус: обновление для максимальной эффективности работы
Коротченко
i_korotchenko
September 29th, 17:59


Кремль продолжает кадровые перестановки среди региональных элит. Еще один руководитель - на этот раз Ненецкого автономного округа Игорь Кошин - отправлен в отставку «по собственному желанию». На его место временно исполняющим обязанности губернатора до проведения в регионе выборов указом президента РФ назначен Александр Цыбульский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития.

А перед этим посты глав Нижегородской и Самарской областей оставили Валерий Шанцев и Николай Меркушкин, также ушедшие «по собственному желанию». Заявление об отставке подали глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Эксперты и источники в правительстве уверенно предсказывают продолжение отставок глав регионов.

Если проанализировать как первую, так и начавшуюся вторую кадровую волну обновления губернаторского корпуса, становятся очевидными основные критерии новой политики Владимира Путина.

Во-первых, ставка делается не на популистов, а на молодых управленцев-технократов, профессионалов, способных добиваться конкретных результатов в поставленные сроки и демонстрировать эффективность командной работы.

Во-вторых, сегодня требуются управленческие кадры с безупречной репутацией, в честности которых у главы государства нет абсолютно никаких сомнений.

В-третьих, претенденты на губернаторские посты должны пройти жесткий конкурентный отбор, иметь опыт самой разноплановой работы - как это было во времена СССР, где выдвигаемые на высокие должности люди имели в послужном списке различные посты в системе государственного управления и народного хозяйства.

Хорошо заметно, что жизненный путь и система отбора кандидатов похожи: как у губернаторов первой кадровой волны - это те ВРИО глав регионов, которые получили народную поддержку в ходе выборов 10 сентября, так и у второй - вновь назначаемые теперь губернаторы, которые приходят на смену забронзовевшим и утратившим чувство времени региональным политическим мастодонтам и неэффективным популистам.

фото: on-desktop.com

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Posts from This Journal by “Владимир Путин” Tag

4 comments :
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  • 1
spmen
2017-09-29 03:32 pm (UTC)
Это хорошо, нечего им засиживаться на хлебных должностях :)
Игорь Юрьевич, а что же либераст Собянин? Выборы с треском профукал, допустил избрание бандеровских депутатов, по Москве ходят ватаги каклов с флагами "моча и слезы", уголовник насральный портит молодежь.... А еще плитку на мостовые кладет чуть не ежегодно.
А с него как с гуся вода?

Edited at 2017-09-29 03:34 pm (UTC)
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ivanbrovkinkrym
2017-09-29 03:39 pm (UTC)
К сожалению, надо менять правовую основу. Если этого не сделать всё вернётся на круги свои. Тушат костёр бензином... :(
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Цыбульский, ранее занимавший пост заместителя министр

leo_2
2017-09-29 06:02 pm (UTC)
"обновление для максимальной эффективности работы". С эффективностью непонятно. Судя по темпам экономического развития России, работу зам министра, как и всего министерства вряд ли можно назвать эффективной.
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yaanatol
2017-09-30 04:19 am (UTC)
Перестановки хорошо, но где посадки?
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