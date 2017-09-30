Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Надоел! Навальный провалил политические гастроли в регионах
Коротченко
i_korotchenko
September 30th, 11:59


Активно пиарившийся несанкционированный митинг Алексея Навального в Нижнем Новгороде провалился - вместо «многих тысяч сторонников» на него пришло 100-150 человек. Сам оппозиционный блогер до анонсированного им в городе на Волге мероприятия так и не добрался: он был задержан полицией в Москве с составлением протокола. Отметим, что по закону при наличии трех административных нарушений в течение 180 дней, должна включаться уголовная статья. Если бы Навальный вчера вышел на несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде, то получил бы третью административку, а затем автоматом - еще одно уголовное дело. Получается, что утренним задержанием в Москве полиция фактически спасла оппозиционера от нового срока.

Зажигать «нескогласных» в Нижнем Новгороде вместо Навального попытался его начальник «избирательного штаба» - но на Леонида Волкова местная публика не пошла, и в результате мероприятие провалилось. Одно дело - «актер больших и малых политических театров» Алексей Навальный, на видеоблогера-оппозиционера школоте и студентам интересно посмотреть. И совсем другое - никому не известный бородатый Волков. Отметим, что нижегородская полиция даже не стала задерживать малочисленную кучку собравшейся местной молодежи, по отечески порекомендовав разойтись по домам. В полицию доставили лишь около десятка самых буйных персонажей, проявивших злостное неповиновение правоохранительным органам.

Впрочем, и митинги в регионах с непосредственным участием оппозиционного «кандидата в президенты РФ» теперь тоже проходят без аншлага: публике Навальный надоел. Так, в Оренбурге оппозиционер сегодня собрал всего лишь около 600 человек - об этом сообщают оппозиционные СМИ.

В отсутствии содержательной повестки дня, на голом критиканстве и информационных манипуляциях далеко не уедешь - провал политических гастролей Алексея Навального в регионах является наглядным тому подтверждением.

фото: arhivach.org

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149 comments :
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chuzhoi_672
2017-09-30 10:19 am (UTC)
Активно пиарившийся несанкционированный митинг Алексея Навального в Нижнем Новгороде провалился - вместо «многих тысяч сторонников» на него пришло 100-150 человек.

Двойное вранье. Даже тройное.
Во-первых, митинга не было, потому что Навального трусливые кремлежулики задержали по дороге на вокзал: он ехал в Нижний Новгород.
Во-вторых, люди все же собрались для молчаливого протеста и было их 1000-1500(могу выложить фото).
В-третьих, на площади Маркина мерзопакостная власть установила с десяток гигантских аудио-динамиков, включенных на полную мощность - невозможно было услышать никого даже в шаге.
В четвертых, накануне ГИБДД предупредила, что площадь Маркина будет закрыта для движения автомобилей и полиция огородила весь её периметр металлическими заборами.

===
Это фантастическое хамство по отношению к своим гражданам. Кремлежулики боятся и идут на крайние меры, вызывающие гнев и презрение у граждан.
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barbuljak
2017-09-30 10:23 am (UTC)
Выложи фото этих 1500 тыщи.Посмотрим на тех,кто у россиян вызывает гнев и презрение.

А жулика и шарлатана Навального давно пора сажать.Почему власть терпит этого мудило,который давно нарушил кучу статей УК
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bufetum
2017-09-30 10:28 am (UTC)
Шарлатана Навального никто не боится. К нему стали брезгливо относиться. Причем и народ, и правительство в этом вопросе очень солидарны.
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chuzhoi_672
2017-09-30 10:35 am (UTC)
Ну да. Только со страху Навального арестовали, а площадь Маркина в Нижнем - окружили металлическим забором. И ментов нагнали сотни две, и машину ОМОНа с зарешеченными окнами подогнали. И какой-то митинг "Открытый Нижний" назначили неожиданно на это же время и в этом же месте. На митинге не было НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.
И это все - от презрения к никчемному политику?
Как же ссат кремлежулики за своё наворованное... Да не только за деньги: Навальный придет - ПОСАДИТ всех ворюг(да еще и пропагандонам есть чего предъявить). Поэтому и старается власть, и пропагандоны из штанов выпрыгивают - "надоел", кричат. Понятное дело, что "надоел" - ссыкотно им, хе-хе..
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karpamaksim
2017-09-30 10:43 am (UTC)
Ну фото то выложи с реальной датой только, или ты балаболка?))
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c0nsp1racy
2017-09-30 01:56 pm (UTC)
Адептов Навального не переубедить . Фото можете выложить ? Хотя 1500 человек для
Нижнего это таки огромная цифра)))
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(Suspicious comment)
chuzhoi_672
2017-09-30 10:21 am (UTC)
Главная функция президента - не "управлять" страной, как думают совки(для этого есть кабинет министров, правительство), а соблюдение Конституции, закона, прав граждан.
За одно только это хамство по отношению к народу, которое продемонстрировала вчера власть в Нижнем Новгороде - Путина следовало бы отправить в отставку, как не справившегося со своими обязанностями.
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barbuljak
2017-09-30 10:24 am (UTC)
Народ вас ебалаев навального сам отпиздит.Жалко полиция мешает.
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chuzhoi_672
2017-09-30 10:26 am (UTC)
Народ? Что же вы, быдло, за народ-то все говорите, а?
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bufetum
2017-09-30 10:39 am (UTC)
Следовало бы Навального гражданства давно лишить и вышвырнуть)
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chuzhoi_672
2017-09-30 10:42 am (UTC)
Рад, что предложение по отставке Путина не нашло у вас возражений.
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barbuljak
2017-09-30 10:24 am (UTC)
нахрена это соровское говно тут?
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rumataest0rsky
2017-09-30 11:41 am (UTC)
Благодаря указке сверху. Если он станет у руля, политические проститутки, которые пишут в жж станут пресмыкаться перед ним, и я это увиду, тут, в жж, в этом журнале
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v_dokumentiki
2017-09-30 12:05 pm (UTC)
Кудри Навального уже примелькались и скоро его будут бить. Впрочем, зелёнкой он уже помазан.
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chuzhoi_672
2017-09-30 12:35 pm (UTC)
Выложи свое фото - я тоже тебя буду бить. Даже без зеленки.
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skvoznyack
2017-09-30 12:12 pm (UTC)
Слава Навальному.
Навальнй - наш президент.
Навальный - президент России.
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stetson_hat
2017-09-30 02:07 pm (UTC)
Не надейтесь. Всех религиознутых он загонит в церковные ограды как в резервации и не выпустит.
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ТОП: 16:40 (московское)

magict30p
2017-09-30 01:40 pm (UTC)
Вы попали в Т30P самых обсуждаемых тем в блогосфере.
Это Ваш 5-й ТОПовый пост в этом году.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
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Но зачем???

stetson_hat
2017-09-30 02:06 pm (UTC)
"Получается, что утренним задержанием в Москве полиция фактически спасла оппозиционера от нового срока."
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навально дерьмо

russkiy_kiborg
2017-09-30 02:44 pm (UTC)
настолько УНЫЛО что его можно смотреть исключительно под комментарии Шария
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О Навальном и "Ваньке Назарове".

ztrelig_bot
2017-09-30 05:02 pm (UTC)
ZT (Зиновий Тененбойм). Из давнего.

Станислав Белковский: подпольные казино Подмосковья. 100 тыс. швейцарских франков – проигрыш Навального за один заход 27 сент. 2010 г. "к Ваньке Назарову".

ZT (Зиновий Тененбойм). То есть: в промежутках своей борьбы с нечестностью пятых-десятых-двадцатых он (Алёша) со спокойной совестью проводил своё время у другана-подпольщика "Ваньки Назарова".
ZT. Я не понимаю, почему это никого не возмущает?
Иван Назаров: 10 % дохода сети казино – от проигрышей Навального. Ищите в интернете.
Ищите в интернете и слова Навального: "я проиграл те немногие деньги, что у меня были" (это находится, но в слишком большом ресурсе о Навальном).
ZT. В любом случае страстная натура игрока остаётся при Алёше. Придя к власти он в каком-нибудь Монако профукает в рулетку наш пенсионный фонд. Был такой игрок Ф.М. Достоевский, таким будет и "президент" Алексей Навальный.

02.05.2017 ZT. О Навальном и "Ваньке Назарове" я в своё время встретил в (url убрал) где про Навального много-много чего, всем очень советую посмотреть. Там: Станислав Белковский: подпольные казино Подмосковья. 100 тыс. швейцарских франков – проигрыш Навального за один заход 27 сент. 2010 г. "к Ваньке Назарову". Иван Назаров: 10 % дохода сети казино – от проигрышей Навального. (url убрал).
ZT. То, что последняя отсылка теперь не открывается – я не виноват.

повторение не мать не учения
02.05.2017. Вопрос: где в интернете пруф , url нижеследующего? -
Станислав Белковский: подпольные казино Подмосковья. 100 тыс. швейцарских франков – проигрыш Навального за один заход 27 сент. 2010 г. "к Ваньке Назарову". Иван Назаров: 10 % дохода сети казино – от проигрышей Навального. (url убрал) 02.05.2017 эта отсылка теперь не открывается. ZT. Вопрос: где в интернете пруф чи url приведённого. Жду от интернетчиков ответа как соловей лета.
(Reply) (Thread)
Антон Батраков
2017-09-30 05:19 pm (UTC)

Если вата бухтит, значит дело делается

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Yuriy Beliy
2017-09-30 06:42 pm (UTC)

Игорь, вы же тоже вроде политик? В Госдуму баллотировались, депутатом хотели стать. Значит есть у вас поддержка в народе на которую вы опираетесь. Может вам показать класс и провести свой митинг \ встречу с избирателями в региональных городах? А мы потом по фоткам оценим, у кого был провал,  а у кого успех.



Edited at 2017-09-30 06:43 pm (UTC)
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