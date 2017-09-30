Надоел! Навальный провалил политические гастроли в регионах

Активно пиарившийся несанкционированный митинг Алексея Навального в Нижнем Новгороде провалился - вместо «многих тысяч сторонников» на него пришло 100-150 человек. Сам оппозиционный блогер до анонсированного им в городе на Волге мероприятия так и не добрался: он был задержан полицией в Москве с составлением протокола. Отметим, что по закону при наличии трех административных нарушений в течение 180 дней, должна включаться уголовная статья. Если бы Навальный вчера вышел на несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде, то получил бы третью административку, а затем автоматом - еще одно уголовное дело. Получается, что утренним задержанием в Москве полиция фактически спасла оппозиционера от нового срока.
Зажигать «нескогласных» в Нижнем Новгороде вместо Навального попытался его начальник «избирательного штаба» - но на Леонида Волкова местная публика не пошла, и в результате мероприятие провалилось. Одно дело - «актер больших и малых политических театров» Алексей Навальный, на видеоблогера-оппозиционера школоте и студентам интересно посмотреть. И совсем другое - никому не известный бородатый Волков. Отметим, что нижегородская полиция даже не стала задерживать малочисленную кучку собравшейся местной молодежи, по отечески порекомендовав разойтись по домам. В полицию доставили лишь около десятка самых буйных персонажей, проявивших злостное неповиновение правоохранительным органам.
Впрочем, и митинги в регионах с непосредственным участием оппозиционного «кандидата в президенты РФ» теперь тоже проходят без аншлага: публике Навальный надоел. Так, в Оренбурге оппозиционер сегодня собрал всего лишь около 600 человек - об этом сообщают оппозиционные СМИ.
В отсутствии содержательной повестки дня, на голом критиканстве и информационных манипуляциях далеко не уедешь - провал политических гастролей Алексея Навального в регионах является наглядным тому подтверждением.
фото: arhivach.org
Двойное вранье. Даже тройное.
Во-первых, митинга не было, потому что Навального трусливые кремлежулики задержали по дороге на вокзал: он ехал в Нижний Новгород.
Во-вторых, люди все же собрались для молчаливого протеста и было их 1000-1500(могу выложить фото).
В-третьих, на площади Маркина мерзопакостная власть установила с десяток гигантских аудио-динамиков, включенных на полную мощность - невозможно было услышать никого даже в шаге.
В четвертых, накануне ГИБДД предупредила, что площадь Маркина будет закрыта для движения автомобилей и полиция огородила весь её периметр металлическими заборами.
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Это фантастическое хамство по отношению к своим гражданам. Кремлежулики боятся и идут на крайние меры, вызывающие гнев и презрение у граждан.
А жулика и шарлатана Навального давно пора сажать.Почему власть терпит этого мудило,который давно нарушил кучу статей УК
И это все - от презрения к никчемному политику?
Как же ссат кремлежулики за своё наворованное... Да не только за деньги: Навальный придет - ПОСАДИТ всех ворюг(да еще и пропагандонам есть чего предъявить). Поэтому и старается власть, и пропагандоны из штанов выпрыгивают - "надоел", кричат. Понятное дело, что "надоел" - ссыкотно им, хе-хе..
Нижнего это таки огромная цифра)))
За одно только это хамство по отношению к народу, которое продемонстрировала вчера власть в Нижнем Новгороде - Путина следовало бы отправить в отставку, как не справившегося со своими обязанностями.
Навальнй - наш президент.
Навальный - президент России.
ТОП: 16:40 (московское)
Это Ваш 5-й ТОПовый пост в этом году.
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Но зачем???
навально дерьмо
О Навальном и "Ваньке Назарове".
Станислав Белковский: подпольные казино Подмосковья. 100 тыс. швейцарских франков – проигрыш Навального за один заход 27 сент. 2010 г. "к Ваньке Назарову".
ZT (Зиновий Тененбойм). То есть: в промежутках своей борьбы с нечестностью пятых-десятых-двадцатых он (Алёша) со спокойной совестью проводил своё время у другана-подпольщика "Ваньки Назарова".
ZT. Я не понимаю, почему это никого не возмущает?
Иван Назаров: 10 % дохода сети казино – от проигрышей Навального. Ищите в интернете.
Ищите в интернете и слова Навального: "я проиграл те немногие деньги, что у меня были" (это находится, но в слишком большом ресурсе о Навальном).
ZT. В любом случае страстная натура игрока остаётся при Алёше. Придя к власти он в каком-нибудь Монако профукает в рулетку наш пенсионный фонд. Был такой игрок Ф.М. Достоевский, таким будет и "президент" Алексей Навальный.
02.05.2017 ZT. О Навальном и "Ваньке Назарове" я в своё время встретил в (url убрал) где про Навального много-много чего, всем очень советую посмотреть. Там: Станислав Белковский: подпольные казино Подмосковья. 100 тыс. швейцарских франков – проигрыш Навального за один заход 27 сент. 2010 г. "к Ваньке Назарову". Иван Назаров: 10 % дохода сети казино – от проигрышей Навального. (url убрал).
ZT. То, что последняя отсылка теперь не открывается – я не виноват.
повторение не мать не учения
02.05.2017. Вопрос: где в интернете пруф , url нижеследующего? -
Станислав Белковский: подпольные казино Подмосковья. 100 тыс. швейцарских франков – проигрыш Навального за один заход 27 сент. 2010 г. "к Ваньке Назарову". Иван Назаров: 10 % дохода сети казино – от проигрышей Навального. (url убрал) 02.05.2017 эта отсылка теперь не открывается. ZT. Вопрос: где в интернете пруф чи url приведённого. Жду от интернетчиков ответа как соловей лета.
Если вата бухтит, значит дело делается
Игорь, вы же тоже вроде политик? В Госдуму баллотировались, депутатом хотели стать. Значит есть у вас поддержка в народе на которую вы опираетесь. Может вам показать класс и провести свой митинг \ встречу с избирателями в региональных городах? А мы потом по фоткам оценим, у кого был провал, а у кого успех.
Edited at 2017-09-30 06:43 pm (UTC)