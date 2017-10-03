Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Навальный: очень мягкое наказание. А почему?
Коротченко
i_korotchenko
October 3rd, 23:39


Симоновский районный суд Москвы за повторные призывы к участию в несанкционированном митинге дал 20 суток административного ареста оппозиционному блогеру Алексею Навальному. «Признать Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и назначить ему наказание в виде административного ареста на 20 суток» , - огласила судья свой вердикт.

Алексей Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома. Сотрудники полиции на основании поста в Facebook о призывах выйти на несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Статья предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста.

Кроме того, аналогичный протокол об административном правонарушении был составлен в отношении начальника штаба «кандидата в президенты РФ» Леонида Волкова, задержанного 29 сентября полицией в Нижнем Новгороде. Савеловский суд Москвы также признал его виновным и назначил 20 суток административного ареста в отношении Волкова.

Следует отметить, что на момент задержания Алексей Навальный имел согласование на проведение трех разрешенных митингов в различных регионах РФ, однако упорно призывал своих сторонников прийти именно на несогласованное властями мероприятие. А ведь он прекрасно осознавал все возможные для себя дальнейшие правовые последствия. Возможно, что Навальный вполне осознанно пошел на обострение ситуации и сел на 20 суток намеренно, с расчетом на скандальный медийный эффект вокруг своего ареста - ведь в топ Яндекса надо же как-то попадать!

Удивляет, честно говоря, и мягкость наказания. В «послужном списке» Навального - уже два условных приговора и три административки, за нарушение теперь его точно должны были посадить, минимум на 2 года. Как показывает существующая судебная практика, обычно так все и заканчивается уже после двух административок, а тут - ну прямо какой-то уникальный случай!

Кстати, сейчас навальновский ФБК говорит, что их как-то не так предупреждали о несогласованности митинга в Нижнем. Но вот есть видео, на котором представитель прокуратуры говорит об этом сотрудникам штаба - см. ссылку https://www.youtube.com/watch?v=D1sP1OVzlu4&feature=youtu.be&app=desktop

фото: mycdn.me

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14 comments :
( 14 comments Leave a comment )
  • 1
mister_ky
2017-10-03 08:42 pm (UTC)
А зачем из г@вн@ лепить мученика?
(Reply) (Thread)
e_raeder
2017-10-03 09:36 pm (UTC)
Без таких шутов жизнь была бы скучна.
(Reply) (Thread)
detonator666
2017-10-03 09:43 pm (UTC)
Если обернуться назад и посмотреть даже на недавнее прошлое, когда Навальный выезжал за границу... Ну не знаю... Напрашивается только один вывод - Проект Кремля.
(Reply) (Thread)
hakikov
2017-10-03 10:34 pm (UTC)
Очень много порядочных людей это вопрос не понятно, по этому даёт оценка это игра связан с властью.
(Reply) (Thread)
dubnana
2017-10-03 11:16 pm (UTC)
Решение Симоновского суда мне непонятно. Зато вполне очевидно: Навальному необходимо регулярно напоминать о себе. И для этого он использует все доступные приёмы.
(Reply) (Thread)
egg00
2017-10-03 11:54 pm (UTC)
Навальный возможно платный провокатор.
Некая вакцина против революционных настроений.
(Reply) (Thread)
vikazina1
2017-10-04 12:32 am (UTC)
Ага. 20 дней лагерей
(Reply) (Thread)
anti_v
2017-10-04 04:54 am (UTC)

Почему его так боится Кремль?

(Reply) (Thread)
zviad_bigbachia
2017-10-04 07:21 am (UTC)
потому что он придэ порядок наведэ
всех жуликов расстреляет! А хороших и честных поставит руководить!
(Reply) (Parent) (Thread)
aceler
2017-10-04 06:16 am (UTC)
> Кстати, сейчас навальновский ФБК говорит, что их как-то не так предупреждали о несогласованности митинга в Нижнем.

Ну да, и то, что на это же время и это же место назначено другое мероприятие, они тоже не заметили.
(Reply) (Thread)
belyaefff
2017-10-04 07:14 am (UTC)
Что-то мало кремлеботов сегодня у Коротченко. Пригожин денег зажал?
(Reply) (Thread)
physfak_69
2017-10-04 09:24 am (UTC)
Что-то мало кремлеботов сегодня у Коротченко. Пригожин денег зажал?>>>>
Тю, а уродов-пиндосских холуев с комментариями совсем нема! Трамп фантиков своих не дал-зрада!
(Reply) (Parent) (Thread)
spmen
2017-10-04 04:58 pm (UTC)
Потомучто он штатный кремлевский мальчик для битья к выборам ВВП. Т. е. заведомо проигрышный спарринг-партнер.
Подождите, скоро ВВП в очередной раз растопчет закон и даст указание снять с него судимости и зарегистрировать в качестве кандидата.
(Reply) (Thread)
zviad_bigbachia
2017-10-04 06:25 pm (UTC)
"Подождите, скоро ВВП в очередной раз растопчет закон и даст указание снять с него судимости и зарегистрировать в качестве кандидата."

тогда они скажут "Путин зас..л. Почему же власть так боится Алексея Навального?!"
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