Навальный: очень мягкое наказание. А почему?

Симоновский районный суд Москвы за повторные призывы к участию в несанкционированном митинге дал 20 суток административного ареста оппозиционному блогеру Алексею Навальному. «Признать Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и назначить ему наказание в виде административного ареста на 20 суток» , - огласила судья свой вердикт.
Алексей Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома. Сотрудники полиции на основании поста в Facebook о призывах выйти на несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Статья предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста.
Кроме того, аналогичный протокол об административном правонарушении был составлен в отношении начальника штаба «кандидата в президенты РФ» Леонида Волкова, задержанного 29 сентября полицией в Нижнем Новгороде. Савеловский суд Москвы также признал его виновным и назначил 20 суток административного ареста в отношении Волкова.
Следует отметить, что на момент задержания Алексей Навальный имел согласование на проведение трех разрешенных митингов в различных регионах РФ, однако упорно призывал своих сторонников прийти именно на несогласованное властями мероприятие. А ведь он прекрасно осознавал все возможные для себя дальнейшие правовые последствия. Возможно, что Навальный вполне осознанно пошел на обострение ситуации и сел на 20 суток намеренно, с расчетом на скандальный медийный эффект вокруг своего ареста - ведь в топ Яндекса надо же как-то попадать!
Удивляет, честно говоря, и мягкость наказания. В «послужном списке» Навального - уже два условных приговора и три административки, за нарушение теперь его точно должны были посадить, минимум на 2 года. Как показывает существующая судебная практика, обычно так все и заканчивается уже после двух административок, а тут - ну прямо какой-то уникальный случай!
Кстати, сейчас навальновский ФБК говорит, что их как-то не так предупреждали о несогласованности митинга в Нижнем. Но вот есть видео, на котором представитель прокуратуры говорит об этом сотрудникам штаба - см. ссылку https://www.youtube.com/watch?v=D1sP1OVzlu4&feature=youtu.be&app=desktop
фото: mycdn.me
Некая вакцина против революционных настроений.
Почему его так боится Кремль?
всех жуликов расстреляет! А хороших и честных поставит руководить!
Ну да, и то, что на это же время и это же место назначено другое мероприятие, они тоже не заметили.
Тю, а уродов-пиндосских холуев с комментариями совсем нема! Трамп фантиков своих не дал-зрада!
Подождите, скоро ВВП в очередной раз растопчет закон и даст указание снять с него судимости и зарегистрировать в качестве кандидата.
тогда они скажут "Путин зас..л. Почему же власть так боится Алексея Навального?!"