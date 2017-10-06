Саудовская Аравия закупит российское оружие на сумму 3 миллиарда долларов

Одним из важнейших итогов визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель-Азиза Аль Сауда и его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стало достижение соглашения о крупной пакетной оружейной сделке, которая, в частности, предусматривает поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400, строительство на территории королевства завода по лицензионному производству автоматов Калашникова серии АК-103 и боеприпасов различного типа. Саудиты также закупят тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ».
Общая стоимость данного оружейного пакета оценивается на сумму более 3 млрд. долларов.
Помимо военно-технического сотрудничества, РФ и Саудовская Аравия намерены тесно взаимодействовать и по ряду других важных направлений. Так, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) планируют инвестировать более чем в 25 проектов. Стало также известно, что госкорпорация «Росатом» направила Эр-Рияду предложение по строительству первой АЭС в Саудовской Аравии.
По итогам переговоров было подписано 14 российско-саудовских соглашений, в том числе в сфере космоса, связи, атомной энергии, нефтепереработки, а также дорожная карта торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о создании инвестиционного энергетического фонда и инвестфонда в сфере высоких технологий с объемом по одному миллиарду долларов.
Президент РФ Владимир Путин назвал знаковым событием визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию, подчеркнув, что «визит послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных связей». Путин обратил внимание на то, что это первый в истории российско-саудовских отношений визит главы королевства в Россию. Он отметил, что «уже само по себе это очень знаковое событие».
В свою очередь, король Саудовской Аравии поблагодарил президента России за теплый прием: «Мы счастливы находиться в вашей дружественной нам стране».
Прошедшие переговоры и их практические итоги свидетельствует о возрастании роли России в ключевых международных вопросах. Не случайно и то, что король Саудовской Аравии нанес визит в Москву после обозначившегося успеха российской военной операции в Сирии - в арабском мире уважают сильных и успешных. Новый геополитический расклад означает утрату Соединенными Штатами прежних лидирующих позиций и перехват Россией стратегической инициативы на Ближнем Востоке - без Москвы там теперь не решается ни один важный вопрос, что и продемонстрировал визит саудовского монарха в РФ.
фото: пресс-служба президента РФ
У США закупили на 200$ миллиардов
Кстати, а Иран Путин уже сдал?
Саудиты же против Ирана вооружаются.
Как же союзники России в Сирии - проиранские террористы Хезболлы?
это символ привезли
Edited at 2017-10-06 12:42 pm (UTC)
Никаких поставок каких-либо технических средств и тем более оружия саудовским ваххабитам со стороны России быть не должно. Это прямое предательство Сирии и всех наших ситуационных союзников. Надо делать все, чтобы саудия поскорее развалилась под ударами йеменских повстанцев и остатков ДАИШников.