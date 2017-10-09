Глава "космического государства Асгардия" Игорь Ашурбейли проигрывает в России один суд за другим

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Пострадавшие от пожаров в Иркутской области обеспечены новым жильем Еще в апреле Владимир Путин поручил обеспечить жильем погорельцев из Иркутской области, где из-за возникших массовых пожаров сгорели десятки домов…

Cдан в эксплуатацию новый ЦУП Московского центра управления воздушным движением АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" сдало в эксплуатацию государственному заказчику (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") новый Центр управления полетами…

Президент заверил главу ЦИК о жесткой реакции на факты нарушений в ходе Единого дня голосования Курс на честные выборы был подтвержден на сегодняшней встрече главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным, в ходе которой Памфилова…

Саудовская Аравия закупит российское оружие на сумму 3 миллиарда долларов Одним из важнейших итогов визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель-Азиза Аль Сауда и его переговоров с президентом РФ…

Навальный: очень мягкое наказание. А почему? Симоновский районный суд Москвы за повторные призывы к участию в несанкционированном митинге дал 20 суток административного ареста оппозиционному…

Надоел! Навальный провалил политические гастроли в регионах Активно пиарившийся несанкционированный митинг Алексея Навального в Нижнем Новгороде провалился - вместо «многих тысяч сторонников» на него пришло…

Губернаторский корпус: обновление для максимальной эффективности работы Кремль продолжает кадровые перестановки среди региональных элит. Еще один руководитель - на этот раз Ненецкого автономного округа Игорь Кошин -…