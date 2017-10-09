Глава "космического государства Асгардия" Игорь Ашурбейли проигрывает в России один суд за другим

Главу "космического государства Асгардия" Игоря Ашурбейли продолжают преследовать неудачи - он проигрывает в России один суде за другим. Год назад этот самый Ашурбейли, ранее уволенный с должности гендиректора ГСКБ "Алмаз - Антей" (ныне НПО "Алмаз") из-за срыва графика поставок ЗРС С-400 (об этом сообщил первый заместитель министра обороны РФ), объявил о создании "космического государства", которое сам же и возглавил.
В ходе моей предвыборной кампании, когда я баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы, в ходе дебатов с Михаилом Касьяновым из ПАРНАС, я вручил ему американский флаг и рассказал о касьяновской кадровой политике в сфере оборонно-промышленного комплекса. В ответ на меня и на Первый канал подали в суд - но не Касьянов, а Ашурбейли! Этот самый потомок древнего рода азербайджанских нефтепромышленников уже проиграл мне несколько раз, теперь вот - в очередной раз!
С удовольствием публикую решение Тушинского районного суда г. Москвы, прочитайте его внимательно - в тексте решения много сенсационных подробностей об Ашурбейли!
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
25 августа 2017 года г.Москва
Тушинский районный суд Москвы в составе председательствующего судьи Колмыковой И.Б.,при секретаре Ушакове А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2006\17 по иску Ашурбейли И. Р. к Коротченко И. Ю. о признании сведений не соответствующими действительности, установил:
Истец Ашурбейли И.Р. обратился в суд с иском к ответчику Коротченко И.Ю., требуя признать не соответствующими действительности сведения, распространенные ответчиком Коротченко И.Ю. в ходе предвыборных дебатов, транслировавшихся в эфире телеканала "Первый канал" 05.09.2016 г., о том, что Ашурбейли И.Р. допустил ошибки, которые привели к тяжелейшей ситуации, что в НПО «Алмаз» начались после назначения Ашурбейли И.Р. системные проблемы, что Ашурбейли И.Р. сделал с КБ «НПО» сегодня то, что все имущество этого крупнейшего оборонного КБ находится в руках офшора на Британских Виргинских островах. В обоснование иска истец со ссылкой на ст. ст.150, 152 ГК РФ указал на то, что вышеуказанные оспариваемые сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.
Определением Тушинского районного суда г. Москвы от 25 августа 2017 г. производство по гражданскому делу № 2-2006\17 по иску Ашурбейли И. Р. к Коротченко И. Ю. о признании сведений не соответствующими действительности, в части требований о признании заявлений, сделанных Коротченко И.Ю. в ходе предвыборных теледебатов, вышедших в эфир телеканала «Первый канал» 05.09.2016 г., порочащими деловую репутацию Ашурбейли И.Р. прекращено.
Уточнив исковые требования истец просит суд признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и доброе имя Ашурбейли И.Р. заявления, сделанные Коротченко И.Ю. в ходе предвыборных теледебатов, вышедших в эфир телеканала «Первый канал» 05.09.2016 г.: именно этот Ашурбейли допустил ошибки, которые привели к тяжелейшей ситуации; - в НПО «Алмаз» начались после назначения Ашурбейли, системные проблемы; - Ашурбейли сделал с этим КБ НПО сегодня, что все имущество этого крупнейшего оборонного КБ находится в руках офшора на Британских Виргинский островах; признать факт нарушения приведенными выше высказываниями личного неимущественного права Ашурбейли И.Р. на доброе имя; запретить Коротченко И.Ю. дальнейшее распространение указанных сведений.
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Ответчик Коротченко И.Ю. и его представитель по доверенности Конорев Р.П. в судебном заседании иск не признали по основаниям, изложенным в письменных отзывах. Пояснили, что произнося оспариваемые фразы ответчик Коротченко И.Ю. озвучил позицию членов его партии «Родина».
Суд, выслушав участников процесса, прослушав фрагменты аудиозаписи телепередачи «Выборы-2016» с темой «Укрепление обороноспособности страны», вышедшей в эфир первого канала 05 сентября 2016 г., оценив собранные доказательства по делу в их в совокупности и взаимозависимости, приходит к следующему.
Согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. В силу ст. 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова, а также свобода массовой информации. Согласно п.4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Применительно к свободе массовой информации на территории Российской Федерации действует статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с частью 1 которой, каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.
Предусмотренное статьями 23 и 46 Конституции Российской Федерации право каждого на защиту своей чести и доброго имени, а также установленное статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации право каждого на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространенных не соответствующих действительности порочащих сведений является необходимым ограничением свободы слова и массовой информации для случаев злоупотребления этими правами.
В силу статьи 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. При этом осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Согласно п.7 постановления Пленума Верховного суда РФ № 3 от 24.02.2005 г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения.
По делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи.
Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.
Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица. При этом, лицо, в отношении которого, распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию (Истец) обязан предоставить доказательства факта распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений.
В соответствии со статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.
Лицо, которое полагает, что высказанное оценочное суждение или мнение, распространенное в средствах массовой информации, затрагивает его права и законные интересы, может использовать предоставленное ему пунктом 3 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 46 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» право на ответ, комментарий, реплику в том же средстве массовой информации в целях обоснования несостоятельности распространенных суждений, предложив их иную оценку.
Таким образом, в силу закона истец обязан доказать факт распространение таких сведений.
Судом установлено, что 05 сентября 2016 г. во время выступления в программе «Выборы-2016» в эфире телеканала «Первый канал» ответчик Коротченко И.Ю., в частности, заявил: именно этот Ашурбейли допустил ошибки, которые привели к тяжелейшей ситуации; - в НПО «Алмаз» начались после назначения Ашурбейли, системные проблемы; - Ашурбейли сделал с этим КБ НПО сегодня, что все имущество этого крупнейшего оборонного КБ находится в руках офшора на Британских Виргинский островах. Вышеизложенное содержание выступления ответчика Коротченко И.Ю. в эфире телеканала «Первый канал», в ходе рассмотрения дела сторонами не оспаривалось.
В силу ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
При этом в силу п.10 ст. 152 ГКУ РФ правила пунктов 1-9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Согласно п.1 ст.9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
В силу ч.3 ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным требованиям.
Истцом избран способ защиты своего права путем оспаривания на соответствие действительности вышеуказанных сведений, распространенных ответчиком Коротченко И.Ю. в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала «Первый канал» 05 сентября 2016 г.
Произнося указанные в ходе дебатов фразы, ответчик (Игорь Коротченко - прим. автора) руководствовался обстоятельствами, установленными вступившим в законную силу решением Хамовнического районного суда г. Москвы от 13 июня 2012 г. по гражданскому делу № 2-302\12, которым установлен факт срыва гособоронзаказа по поставкам в армию зенитно-ракетной системы С-400.
Исходя из содержания предвыборных дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, которые проводились 05 сентября 2016 г., сам по себе факт отрицательной деятельности истца в СМИ и негативный смысловой характер отдельных слов и выражений, высказанных Коротченко И.Ю., не свидетельствует о том, что распространенные сведения носят порочащий истца характер.
О негативной ситуации, сложившейся в НПО «Алмаз» в период его руководства Ашурбейли И.Р., рассказано в статье «Всех врагов России – перепьем», опубликованной в № 56 (40) газеты «Московский комсомолец» за 16-22 марта 2012 г., где берутся интервью у непосредственных работников предприятия.
Высказанные ответчиком суждения относительно возникновения системных проблем в НПО «Алмаз» после назначения Ашурбейли И.Р. и допущенных им ошибок, которые привели к тяжелейшей ситуации носят оценочный характер.
Истец просит опровергнуть не законченную смысловую конструкцию, а вырванную из контекста фразу, не содержащую сведения о фактах и составляющую только часть предложения, поскольку высказывание Коротченко И.Ю. звучит следующим образом: «Именно этот Ашурбейли допустил ошибки, которые привели к тяжелейшей ситуации и к срыву государственного оборонного заказа по зенитно-ракетным системам С-400».
Таким образом, истец предъявил требования об опровержении части указанных фраз, которые не содержат утверждений о фактах и событиях.
Таким образом, суд приходит к выводу, что высказывания ответчика: - именно этот Ашурбейли допустил ошибки, которые привели к тяжелейшей ситуации; - в НПО «Алмаз» начались после назначения Ашурбейли, системные проблемы являются оценочными суждениями и убеждениями ответчика и не подлежат защите в порядке ст. 152 ГК РФ.
В соответствии с п.6 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо учитывать, что содержащиеся в оспариваемых высказываниях ответчиков оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, если только они не носят оскорбительный характер. А о том, что ответчик дает именно оценку действиям истца, указывает сам истец в тексте искового заявления.
Давая оценку фразе ответчика «Ашурбейли сделал с этим КБ НПО сегодня, что все имущество этого крупнейшего оборонного КБ находится в руках офшора на Британских Виргинский островах» суд приходит к следующему.
Ответчик указывает о причастности Ашурбейли И.Р. к контролю через оффшорные структуры, в том числе находящиеся в юрисдикции Британских Виргинских Островов, над бывшими активами оборонного предприятия НПО «Алмаз».
Как указано в п.7 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом ВС РФ от 16.03.2016), лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения. Установление того, какие утверждения являются ключевыми, осуществляется судом при оценке сведений в целом.
В указанной выше статье, размещенной в «Московском комсомольце», главный инженер предприятия В. Ничипорук говорит: «...Ведь «Алмаз» и до Ашурбейли сдавал помещения в аренду. Но не продавал. Но именно при нем продажа алмазовской собственности приобрела масштабный характер. И я твердо убежден, что он использовал служебное положение в личных целях, так как косвенно в его ведении оказалась основная часть собственности предприятия. В одном из интервью он сам говорит: «Принадлежащий мне холдинг ВПК». Именно туда входят фирмы, которые теперь наделены бывшим имуществом «Алмаза». У самого же «Алмаза» осталось лишь 14 % его прежней собственности».
В этой же статье бывший главком ВВС России А. Корнуков говорит: «Это война ведется против нас. Сегодня пошла целая серия экспериментальных образцов по системам ВКО, а нам их негде собирать - подотчетные И. Ашурбейли фирмы вытесняют алмазовцев с исконных территорий».
Как следует из Постановления от 30 июля 2012 г. мирового судьи судебного участка № 420 района Савеловский города Москвы, и.о. мирового судьи судебного участка № 77 района Сокол города Москвы, в собственности общества с ограниченной ответственностью «Бизнесцентр «Алмазный» находятся здания с корпусами №№ 11, 17, 22, 37, 40, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, владение 80.
Из определения Арбитражного суда города Москвы от 25 апреля 2014 года по делу № А40-23653/12 следует, что произошло переименование ООО «Бизнесцентр «Алмазный» в ООО «Москва-Сокол». Переименование не влечет за собой каких-либо изменений правового статуса юридического лица.
Из Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2013 года по делу № А40-35062Ш следует, что в собственности ООО «Москва-Сокол» находятся также корпуса 21 и 66, расположенные по адресу: Ленинградский проспект, дом 80.
Из судебных актов Арбитражного суда города Москвы от 17 июня 2016 года по делу № А40-60854/16-176-514 и от 08 августа 2016 года по делу № А40-60847/16-77-530 следует, что до недавнего времени Обществу принадлежали также корпуса №№ 68, 52 и 51А. Все эти корпуса располагаются на территории, занимаемой оборонным предприятием ПАО «НПО «Алмаз», руководителем которого ранее являлся Ашурбейли И.Р.
Таким образом, оспариваемые высказывания ответчика базируются на сведениях, полученных из открытых источников и судебных постановлениях, вступивших в законную силу.
Суд критически оценивает представленное истцом заключение специалистов № 1088 от 17 сентября 2016 г. АНО «Бюро судебных экспертиз» о проведении лингвистического исследования высказываний Коротченко И.Ю., проведенного на основании Договора № 745\08 от 08 сентября 2016 г. с Акционерным обществом «СОЦИУМ» в лице * Ашурбейли Р. И., действующего на основании Устава ввиду следующего.
В данных заключениях отражено лишь частное мнение специалистов.
Исследования проводились на основании осмотренной нотариусом г. Москвы Черниговым И.О. записи Дебатов, размещенной на сайте «Политические новости России», не относящемуся к Первому каналу, на котором эти Дебаты реально происходили.
Как отмечено в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2016 № 09АП-45103/2016 по делу № А40-224743/15, размещенные на стороннем ресурсе материалы, не могут являться доказательством тождественности материалов, вышедших в эфир на конкретном телеканале.
Часть вопросов, поставленных истцом перед специалистами, вообще не относится к вопросам, требующим специальных познаний по данной категории дел.
В определении ВАС РФ от 11.02.2010 № ВАС-1342/10 по делу № А76-6871/2009 отмечено, что вопросы о порочащем характере распространенных об истце сведений, о соответствии данной информации действительности, являются правовыми, решение таких вопросов относится к компетенции суда, а не экспертов.
Специалисты, проводившие представленное заключение, в рамках судебного процесса не предупреждались об ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения (ч.2 ст.80 ГПК РФ, ст.307 УК РФ), следовательно, данные заключения не отвечают критериям допустимости и достоверности доказательств.
Ходатайств в порядке ст. 57 ГПК РФ истцом не заявлено.
Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого представленного суду доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь исследованных в судебном заседании доказательств в их совокупности в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, принимая во внимание разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц", суд приходит к выводу, что в судебном заседании не нашли подтверждения обстоятельства, на которых основаны исковые требования, в связи с чем в иске следует отказать.
Судебная защита гражданских прав предусмотрена статьей 11 ГК РФ. Статьей 12 ГК РФ установлены способы защиты гражданских прав.
Ни одного факта, порочащего честь, достоинство и доброе имя истца в действиями ответчика истцом
суду не представлено.
Суд не усматривает в действиях ответчика Коротченко И.Ю. действий, нарушающих права истца Ашурбейли И.Р.
На основании изложенного, руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Ашурбейли И. Р. к Коротченко И. Ю. о признании сведений не соответствующими действительности отказать.
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Судья Колмыкова И.Б.
На фото вверху - представитель расы гунганов из фильма "Звездные войны". Гунганы - амфибии. У них четырехпалые руки, частично втягивающиеся стебельчатые глаза, длинный мускулистый язык.
Перечитал решение суда два раза. Но так и не нашел оценки этой фразы. Где суд её дал? Если кто увидел - дайте цитату из решения.
Просто клоун, которые некоторое время возглавлял "Алмаз-Антей" - корпорацию, которая доказывала непричастность России к катастрофе с Боингом 777 в Донбассе в 2014 - в прошлом году был уволен, но оказалось, что он психически нездоров и сам себя провозгласил главой Асгарда)
К самому Ашурбейли претензий нет, он видимо всё сделал так, как и велено было.
попробуй разберись, кто прав)
Edited at 2017-10-09 03:51 pm (UTC)
Edited at 2017-10-09 03:52 pm (UTC)
Это не шутка? Гражданин реально возглавлял стратегически важную тему?