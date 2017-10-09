Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Президент заверил главу ЦИК о жесткой реакции на факты нарушений в ходе Единого дня голосования
Коротченко
i_korotchenko
October 9th, 23:47


Курс на честные выборы был подтвержден на сегодняшней встрече главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным, в ходе которой Памфилова попросила президента РФ поручить Генпрокуратуре и Следственному комитету «довести до ума» дела о нарушениях, допущенных в ходе Единого дня голосования.

Глава ЦИК рассказала Путину о том, как проходило голосование 10 сентября и в целом о ходе избирательной кампании: «Хотела бы сказать, что она была довольно конкурентная. В 16 регионах, где проходили выборы губернаторов, было от трех до семи кандидатов. То есть все разговоры о том, что кампания не очень конкурентная, несостоятельны».

Элла Памфилова также отметила, какие именно нарушения были зафиксированы, подчеркнув, что в ЦИК поступило «рекордно мало» жалоб, добавив: «Практически многие «хвосты» подчистили, сейчас уже по этой кампании маленькие «хвостики» остались. В ближайшее время то, что по нашей части, сделаем, слово будет за правоохранительными органами».

Интересно, что глава ЦИК рассказала об изменениях в настроениях членов избирательных комиссий на местах, которые больше не желают потворствовать нарушениям. По словам Памфиловой, «если кто-то начинает на них давить, принуждать к каким-то противоправным действиям, они знают, что в Москве есть Центральная избирательная комиссия, есть Администрация президента, которые их защитят».

Выслушав Эллу Памфилову, Владимир Путин заверил главу ЦИК, что по всем выявленным фактам нарушений в ходе Единого дня голосования им будут даны соответствующие поручения правоохранительным органам на этот счет. Жесткая реакция главы государства весьма показательна и свидетельствует о том, что власть намерена сделать все для того, чтобы избирательный процесс в России был абсолютно прозрачен и полностью легитимен.

01.



02.


фото: пресс-служба президента РФ

Tags: , ,

Recent Posts from This Journal

9 comments :
( 9 comments Leave a comment )
  • 1
chuzhoi_672
2017-10-09 08:55 pm (UTC)
Владимир Путин заверил главу ЦИК, что по всем выявленным фактам нарушений в ходе Единого дня голосования им будут даны соответствующие поручения правоохранительным органам на этот счет.

Одуреть. А без царя-батюшки у нас законы не работает, что ли? Скоро только по его указанию у нас будут преступников сажать?
(Reply) (Thread)
detonator666
2017-10-10 03:21 pm (UTC)
Да это реально Беда! В правительстве сидят функционеры, не способные даже просраться без указки сверху. И боюсь, обновление состава ничего не даст.
Поколение, которое сейчас должно идти на смену засидевшимся экс-комсомольцам - это те люди, чья взрослая жизнь началась в конце 80-ых - начале 90-ых. ЧЕТЫРЕЖДЫ (!!!) кинутое Государством поколение, весь актив которого перелопачен криминалом, войной и социальной неустроенностью. У этого поколения НЕТ и НЕ БУДЕТ ни малейшего доверия к Власти, как таковой. Потому, как даже из них, кто сейчас во власти - это бывший криминал или дети криминалитета.

Edited at 2017-10-10 03:22 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-10-10 06:06 pm (UTC)
И боюсь, обновление состава ничего не даст.

Естественно. Это будут те же самые люди. Менять нужно всю систему, тут Навальный прав. И очень радует, что на его митинги выходит другое поколение, совсем молодежь - которой надоели бесконечные патриотические шоу по ТВ, насквозь пропитанные фальшью.
(Reply) (Parent) (Thread)
detonator666
2017-10-10 07:11 pm (UTC)
Навальному не хватает системной программы, которую он мог бы предложить электорату. Без неё - он просто критик.
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-10-10 09:01 pm (UTC)
Какая системная программа? Системная программа - демократия: выборность и сменяемость власти, равенство всех перед законом, свобода слова на ТВ. Всё. Этого достаточно, чтобы Россия стала нормальной страной - такой же, как и Германия, Франция, Англия, США.
(Reply) (Parent) (Thread)
detonator666
2017-10-10 09:17 pm (UTC)
Не вижу ничего нормального в перечисленных Вами странах.

Не потому, что они ненормальны в принципе, а потому, что они - не Россия. Мы Цивилизационно разные.
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-10-10 09:19 pm (UTC)
Не понимаю. 200 лет со времен Петра до большевиков мы были цивилизационно одинаковые - и это было лучшее время российской истории и культуры - а теперь мы вдруг опять уходим в азиатчину, в Московское царство? Можно, конечно, но это исторический тупик для России.
(Reply) (Parent) (Thread)
detonator666
2017-10-10 09:24 pm (UTC)
Ни я, ни Вы - ничерта не знаем об истории, глубже 200 лет. Гарантия 100%.

(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-10-10 09:28 pm (UTC)
???
Не понимаю. Вы считаете, что в Московском царстве был парламент, но мы об этом ничего не знаем? Откуда у вас эта гарантия?
(Reply) (Parent) (Thread)
( 9 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Oct2017

S
M
T
W
T
F
S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account