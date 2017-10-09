Президент заверил главу ЦИК о жесткой реакции на факты нарушений в ходе Единого дня голосования

Курс на честные выборы был подтвержден на сегодняшней встрече главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным, в ходе которой Памфилова попросила президента РФ поручить Генпрокуратуре и Следственному комитету «довести до ума» дела о нарушениях, допущенных в ходе Единого дня голосования.
Глава ЦИК рассказала Путину о том, как проходило голосование 10 сентября и в целом о ходе избирательной кампании: «Хотела бы сказать, что она была довольно конкурентная. В 16 регионах, где проходили выборы губернаторов, было от трех до семи кандидатов. То есть все разговоры о том, что кампания не очень конкурентная, несостоятельны».
Элла Памфилова также отметила, какие именно нарушения были зафиксированы, подчеркнув, что в ЦИК поступило «рекордно мало» жалоб, добавив: «Практически многие «хвосты» подчистили, сейчас уже по этой кампании маленькие «хвостики» остались. В ближайшее время то, что по нашей части, сделаем, слово будет за правоохранительными органами».
Интересно, что глава ЦИК рассказала об изменениях в настроениях членов избирательных комиссий на местах, которые больше не желают потворствовать нарушениям. По словам Памфиловой, «если кто-то начинает на них давить, принуждать к каким-то противоправным действиям, они знают, что в Москве есть Центральная избирательная комиссия, есть Администрация президента, которые их защитят».
Выслушав Эллу Памфилову, Владимир Путин заверил главу ЦИК, что по всем выявленным фактам нарушений в ходе Единого дня голосования им будут даны соответствующие поручения правоохранительным органам на этот счет. Жесткая реакция главы государства весьма показательна и свидетельствует о том, что власть намерена сделать все для того, чтобы избирательный процесс в России был абсолютно прозрачен и полностью легитимен.
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фото: пресс-служба президента РФ
Одуреть. А без царя-батюшки у нас законы не работает, что ли? Скоро только по его указанию у нас будут преступников сажать?
Поколение, которое сейчас должно идти на смену засидевшимся экс-комсомольцам - это те люди, чья взрослая жизнь началась в конце 80-ых - начале 90-ых. ЧЕТЫРЕЖДЫ (!!!) кинутое Государством поколение, весь актив которого перелопачен криминалом, войной и социальной неустроенностью. У этого поколения НЕТ и НЕ БУДЕТ ни малейшего доверия к Власти, как таковой. Потому, как даже из них, кто сейчас во власти - это бывший криминал или дети криминалитета.
Edited at 2017-10-10 03:22 pm (UTC)
Естественно. Это будут те же самые люди. Менять нужно всю систему, тут Навальный прав. И очень радует, что на его митинги выходит другое поколение, совсем молодежь - которой надоели бесконечные патриотические шоу по ТВ, насквозь пропитанные фальшью.
Не потому, что они ненормальны в принципе, а потому, что они - не Россия. Мы Цивилизационно разные.
Не понимаю. Вы считаете, что в Московском царстве был парламент, но мы об этом ничего не знаем? Откуда у вас эта гарантия?