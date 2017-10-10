Cдан в эксплуатацию новый ЦУП Московского центра управления воздушным движением

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" сдало в эксплуатацию государственному заказчику (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") новый Центр управления полетами (ЦУП) Московского центра автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД). В Московском укрупненном центре Единой системы организации воздушного движения Российской федерации (ЕС ОрВД) введены в эксплуатацию в составе второго пускового комплекса нового ЦУП шесть основных комплексов и подсистем новой автоматизированной системы (АС) ОрВД, таким образом считается введенной в эксплуатацию АС ОрВД и ЦУП в целом (генеральный подрядчик – АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей", разработчики: АО "ВНИИРА" и ООО "Фирма "НИТА", Санкт-Петербург).Необходимость в создании нового ЦУП была вызвана тем, что действующий Центр не отвечал современным требованиям по управлению воздушным движением в части обеспечения полноценного управления воздушным движением в условиях повышения его интенсивности. Кроме того, оборудование комплекса импортной АС УВД «ТЕРКАС» устарело морально и имело критический физический износ; отсутствовали свободные площади под установку нового технологического оборудования.В соответствии с Указом президента Российской Федерации, определяющим Концерн единственным поставщиком (головным исполнителем) в области разработки и создания перспективных систем и средств для аэронавигационной системы Российской Федерации, Концерном освоены компетенции в указанной сфере. "В условиях действующих в отношении Концерна санкций необходимо отметить, что решение президента РФ, принятое в 2008 году, позволило создать при головной роли Концерна практически весь спектр оборудования, которое используется сегодня в аэронавигационной системе России. Хочу подчеркнуть: всё специальное программное обеспечение, используемое сегодня в поставляемой Концерном для ЕС ОрВД технике, – исключительно российского производства", – отметил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.Он уточнил, что в АС ОрВД предусмотрена информационно-техническая совместимость с автоматизированными системами соответствующих органов ОрВД (управления полетами) пользователей воздушного пространства, информационными элементами двойного назначения единой автоматизированной радиолокационной системы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, а также иными военными автоматизированными системами управления.Новая АС ОрВД включает в себя выносные удаленные средства автоматизированного взаимодействия, установленные на аэродромах Московской воздушной зоны, в том числе на командных пунктах аэродромов государственной авиации, что позволяет значительно повысить эффективность и оперативность взаимодействия Московского центра с ВКС Российской Федерации. Новый уровень взаимодействия значительно упрощает обеспечение полетов государственной и гражданской авиации как в обычном режиме, так и при проверках боеготовности ВКС России.Зона ответственности Московского укрупнённого центра ЕС ОрВД в настоящее время представляет собой территорию площадью 720 тысяч кв. км в интервале высот 1500 – 12100 м. Протяженность зоны ответственности с севера на юг составляет 1038 км, с запада на восток – 974 км. В контролируемой зоне помимо аэроузлов и аэродромов разных ведомств расположены запретные зоны и зоны ограничений, авиационные полигоны, полигоны танковых и артиллерийских подразделений, пункты запуска шаров-зондов. Протяженность воздушных трасс составляет более 26000 километров. На аэродромах Внуково, Домодедово и Шереметьево управление выполняют службы, входящие в структуру филиала МЦ АУВД.Московский аэроузловой диспетчерский центр контролирует территорию в радиусе 150-180 км от Москвы в нижнем воздушном пространстве, обеспечивает управление движением воздушных судов, осуществляющих прилеты (вылеты) в (из) аэропорты Москвы: Шереметьево, Внуково, Домодедово; воздушных судов, следующих через Московскую воздушную зону транзитом; управление судами на аэродромах государственной и экспериментальной авиации.Районный диспетчерский центр обслуживает территорию 18 областей России. Зона ответственности – от Великих Лук и Беларуси до Республики Татарстан и от границ Украины до Вологды.По достигнутому уровню функциональных возможностей и автоматизации процессов АС ОрВД Московского центра является самой современной системой в классе автоматизированных систем высокого уровня и соответствует современным требованиям ИКАО к системам УВД, находится в ряду современных систем нового поколения мирового уровня, а часть функциональных возможностей не имеет аналогов.По количеству автоматизированных рабочих мест АС ОрВД Московского центра является крупнейшей в Европе, а ее резервная система – крупнейшей в мире системой управления воздушным движением.В настоящее время с использованием АС ОрВД Московского центра обеспечивается около 60% полетов воздушных судов над территорией Российской Федерации.Благодаря вводу в эксплуатацию АС ОрВД пропускная способность воздушного пространства Московской воздушной зоны превысит пропускную способность аэропортов и больше не будет сдерживающим фактором для повышения интенсивности полетов и развития аэропортов региона. Для значительного увеличения пропускной способности Московской воздушной зоны входящие в АС ОрВД аэродромные командные диспетчерские пункты (АКДП) крупнейших аэропортов: Домодедово, Шереметьево и Внуково в ближайшее время должны быть оснащены новым перспективным оборудованием разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей", которое может обмениваться информацией с АС ОрВД. В настоящее время контракты на оснащение АКДП современными комплексами находятся во ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", имеется уверенность в их своевременном согласовании госзаказчиком. Скорейшее внедрение комплексов средств автоматизации АКДП обеспечило бы возможность дополнительного роста интенсивности полетов с сохранением гарантированного уровня безопасности воздушного движения.За последние годы Концерном и предприятиями, с которыми Концерн имеет соглашения о стратегическом партнерстве, разработан целый ряд технических средств нового поколения, предназначенных для замены морально устаревшей техники. Предприятия, входящие в состав Концерна, поставили и внедрили как в России, так и в зарубежных странах сотни радиолокационных средств и систем, а также оснастили средствами наблюдения, связи и автоматизации целый ряд центров управления воздушным движением. Полученный опыт может эффективно использоваться при модернизации аэронавигационных систем других государств.Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – основной производитель и системный интегратор системы ОрВД Российской Федерации. Концерн создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи.