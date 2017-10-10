Пострадавшие от пожаров в Иркутской области обеспечены новым жильем

Еще в апреле Владимир Путин поручил обеспечить жильем погорельцев из Иркутской области, где из-за возникших массовых пожаров сгорели десятки домов в ряде населенных пунктах. Чтобы представить масштаб беды, достаточно привести всего один пример: в поселке Бубновке сгорело более 50 домов из имевшихся 86. Люди, оставшиеся без крова, были в отчаянии. И в постигшей их беде они надеялись на помощь только от глав российского государства.
И вот, в октябре, можно констатировать: поручение президента России, которое он держал на своем личном контроле, выполнено. Организована реализация программы «Жилье для российской семьи», всем пострадавшим от пожаров предоставлены варианты выбора нового благоустроенного жилья взамен сгоревшего.
Как отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, погорельцам предложено шесть вариантов расселения: Шелехов, Иркутск, Хомутово, Ангарск, Усолье, Киренск. И люди уже сами выбирают, куда им переселяться. Всего в Иркутской области необходимо обеспечить жильем (с учетом ликвидации поселка Бубновка) 325 семей погорельцев. К сентябрю выданы свидетельства на получение жилищных выплат 265 семьям.
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что региональным органам власти нужно не ограничиваться выдачей свидетельств, а помогать людям подбирать квартиры, заключать договоры с продавцами, обеспечить оперативную регистрацию документов в Росреестре и заселение граждан.
Самое главное во все этой ситуации - то, что поручения президента РФ исполняются, и если раньше жилья погорельцам приходилось ждать долго, то сейчас ситуация реально исправляется, и если наши граждане попали в беду - государство им поможет, причем максимально оперативно.
фото: nbck.ru
Ситуация - форс-мажор. Люди оказались в бедственном положении. Необходима помощь государства.. и какая!
т.е. без персонального участия Президента в подобных случаях не получится.
иванбровкин Крым?
если бы Россия не "пошла на поправку", Крым не был бы наш..
- вопрос зачем в Иркутской области балконы ? не ужели не достаточно лоджии причём застеклённой ?
- и где парковки для машин ?
- почему такие узкие улицы там даже скорая вряли проедет ? а это ведь центральный подъезд к которому должны свободно подъезжать 01,02,03,04
- где тротуары
- ливники сорвут через месяц , более того такие ливники будут подмывать отмостку и фундамент дома зелёнка должна быть в раз 10 больше
вообще этот проект напоминает латвийские 5 этажные хрущёвки 50 -60 годов без 4 и 5 этажа только красиво обшитые .но самое смешное там точно такие же улочки :):):)
видать синьки в архиве стырили и выдали за свою разработку .
всё это напоминает на комфортабельный барак за бешеные деньги .
Путин вмешался. А если бы не вмещался было бы всё раком да околом.
"Самое главное во все этой ситуации - то, что поручения президента РФ исполняются, и если раньше жилья погорельцам приходилось ждать долго, то сейчас ситуация реально исправляется, и если наши граждане попали в беду - государство им поможет, причем максимально оперативно."
Охренеть - без поручения путина нихрена бы не смогли помочь людям.
Это же дурдом и позорище. Без президента госорганы не могут функционировать. И эту систему создал и контролирует ввп уже многие годы.
Так же я бы посоветовал жителям этого домика через год жизни в нём обратится в роспотребнадзор для измерения уровня ядовитых веществ в квартирах, если дом построен по технологии "аля канадская" - пенопласт- полисторол - усб
Edited at 2017-10-10 07:37 pm (UTC)