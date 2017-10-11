Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Запускается масштабная программа кадровой реновации управленческой элиты России
Коротченко
i_korotchenko
October 11th, 18:34


Сегодня стартовал очень знаковый и важный проект - всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», об этом объявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Цель проекта, который будет реализовываться на постоянной основе, - выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

Как отметил на презентации проекта Сергей Кириенко, начинает работать специальный сайт в интернете, на котором любой гражданин сможет подать заявку на участие в конкурсе «Лидеры России». Он пояснил, что «запуск конкурса - прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении».

Обозначена и главная задач конкурса. Как сказал Кириенко, чтобы «государство поддерживало и продвигало людей не по тому, кто у кого родственник и какие возможности лоббирования есть у кандидата, и не по тому количеству денег, которое есть у этих людей, а исключительно по их профессиональным и личностным качествам - трудолюбию и потенциалу».

Речь идет не только об управленцах в сфере государственной службы. По словам Сергея Кириенко «это могут быть управленцы из частного бизнеса, из госкомпаний, из социальной сферы - директор школы или главврач больницы». Единственное ограничение - возраст до 50 лет, наличие гражданства РФ, опыт управленческой деятельности не менее пяти лет. Тем, у кого возраст до 35 лет, им может быть достаточно управленческого опыта двух лет.

Данным проектом «Лидеры России» в стране запускается масштабная программа кадровой реновации управленческой элиты - достойные кандидаты, минуя бюрократические барьеры, могут напрямую заявить о себе и своем управленческом потенциале. Главное - успеть до 6 ноября с.г. зарегистрироваться на сайте проекта http://лидерыроссии.рф

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10 comments :
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smirnoff_v
2017-10-11 03:43 pm (UTC)
пчелы против меда - ну ну
(Reply) (Thread)
detonator666
2017-10-11 04:40 pm (UTC)
Ню-ню... "...обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций..."

Развитие управленческих копетенций - ЭТО ЧТО?
(Reply) (Thread)
chuzhoi_672
2017-10-11 06:02 pm (UTC)
Это типичное бла-бла-бла карьеристов-пустозвонов, типа Кириенко, которые со времен комсомольской юности привыкли имитировать бурную деятельность с помощью красивых и правильных фраз.
===
А Кириенко вообще высший сорт говна: при коммунистах был комсомольским вожаком (секретарь Горьковского обкома), при демократах переобулся в прыжке и стал лидером СПС, а при Путине, держа нос по ветру, перебежал от либералов и стал патриотом. Мразь редкостная - но мастер засирать мозги красивыми речами.
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va_sin
2017-10-11 06:15 pm (UTC)
Росатом - вполне достойная структура. Да, там своего бардака и дурдома тоже хватает, но по сравнению с другими почти образец.
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adlectorem
2017-10-11 06:24 pm (UTC)
чуть жевотег от смеху не лопнул...ох уморил ты меня Коротченка!
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iurii_kofe
2017-10-11 07:20 pm (UTC)
Не понятно - вы производите впечатление здравого человека.
Неужели не понятно в рамках идеологии капитала - критерий-то "эффективности" остался прежний: рост капиталов капиталократии.

никакие рокировки ничего не изменят.
Да и кто придет, кто прошел через реальную деятельность нач цеха, нач производства, нач предприятия? Нет - люди не ведающие, что есть такое производство и люди, не смыслящие ничего в технологиях - игроки в "экономические" манипуляции.
(Reply) (Thread)
o_l_e_k_s_a
2017-10-11 07:21 pm (UTC)
Наверно очередная показуха (потемкинская деревня). Не вижу сильных кадровиков во власти.
(Reply) (Thread)
vinnybottle
2017-10-11 07:48 pm (UTC)
Эх заживем! ))))
(Reply) (Thread)
adf_asfd
2017-10-11 10:45 pm (UTC)
Если сделают как армейскую реформу, при всех минусах- молодцы.
Но олна "модернизация" уже была.
Так что посмотрим.
(Reply) (Thread)
robustov
2017-10-11 11:18 pm (UTC)
так у них дети выросли же, школы за границей и университеты там же закончили.
Время пристраивать детишек.
(Reply) (Thread)
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