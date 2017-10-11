Запускается масштабная программа кадровой реновации управленческой элиты России

Сегодня стартовал очень знаковый и важный проект - всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», об этом объявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Цель проекта, который будет реализовываться на постоянной основе, - выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.
Как отметил на презентации проекта Сергей Кириенко, начинает работать специальный сайт в интернете, на котором любой гражданин сможет подать заявку на участие в конкурсе «Лидеры России». Он пояснил, что «запуск конкурса - прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении».
Обозначена и главная задач конкурса. Как сказал Кириенко, чтобы «государство поддерживало и продвигало людей не по тому, кто у кого родственник и какие возможности лоббирования есть у кандидата, и не по тому количеству денег, которое есть у этих людей, а исключительно по их профессиональным и личностным качествам - трудолюбию и потенциалу».
Речь идет не только об управленцах в сфере государственной службы. По словам Сергея Кириенко «это могут быть управленцы из частного бизнеса, из госкомпаний, из социальной сферы - директор школы или главврач больницы». Единственное ограничение - возраст до 50 лет, наличие гражданства РФ, опыт управленческой деятельности не менее пяти лет. Тем, у кого возраст до 35 лет, им может быть достаточно управленческого опыта двух лет.
Данным проектом «Лидеры России» в стране запускается масштабная программа кадровой реновации управленческой элиты - достойные кандидаты, минуя бюрократические барьеры, могут напрямую заявить о себе и своем управленческом потенциале. Главное - успеть до 6 ноября с.г. зарегистрироваться на сайте проекта http://лидерыроссии.рф
Развитие управленческих копетенций - ЭТО ЧТО?
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А Кириенко вообще высший сорт говна: при коммунистах был комсомольским вожаком (секретарь Горьковского обкома), при демократах переобулся в прыжке и стал лидером СПС, а при Путине, держа нос по ветру, перебежал от либералов и стал патриотом. Мразь редкостная - но мастер засирать мозги красивыми речами.
Неужели не понятно в рамках идеологии капитала - критерий-то "эффективности" остался прежний: рост капиталов капиталократии.
никакие рокировки ничего не изменят.
Да и кто придет, кто прошел через реальную деятельность нач цеха, нач производства, нач предприятия? Нет - люди не ведающие, что есть такое производство и люди, не смыслящие ничего в технологиях - игроки в "экономические" манипуляции.
Но олна "модернизация" уже была.
Так что посмотрим.
Время пристраивать детишек.