Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

General Dynamics продемонстрировала первый ОБТ M1A2 SEPv3 «Абрамс» Компания General Dynamics Land Systems (GDLS), с которой недавно был заключен контракт на поставку 45 ОБТ M1A2 «Абрамс» версии SEPv3, передала…

Запускается масштабная программа кадровой реновации управленческой элиты России Сегодня стартовал очень знаковый и важный проект - всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», об этом объявил первый заместитель…

Пострадавшие от пожаров в Иркутской области обеспечены новым жильем Еще в апреле Владимир Путин поручил обеспечить жильем погорельцев из Иркутской области, где из-за возникших массовых пожаров сгорели десятки домов…

Cдан в эксплуатацию новый ЦУП Московского центра управления воздушным движением АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" сдало в эксплуатацию государственному заказчику (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") новый Центр управления полетами…

Президент заверил главу ЦИК о жесткой реакции на факты нарушений в ходе Единого дня голосования Курс на честные выборы был подтвержден на сегодняшней встрече главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным, в ходе которой Памфилова…

Глава "космического государства Асгардия" Игорь Ашурбейли проигрывает в России один суд за другим Главу "космического государства Асгардия" Игоря Ашурбейли продолжают преследовать неудачи - он проигрывает в России один суде за другим. Год…

Саудовская Аравия закупит российское оружие на сумму 3 миллиарда долларов Одним из важнейших итогов визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель-Азиза Аль Сауда и его переговоров с президентом РФ…