Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В России все готово к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи начиная с 15 октября. Участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых людей (половина из них иностранцы) - это представители общественных и молодежных организаций, студенты, преподаватели, политики, деятели науки и культуры. Заявки на участие в ВФМС поступили из более чем 180 стран мира. Фестиваль, безусловно, - это событие планетарного масштаба.
14 октября жители и гости Москвы станут свидетелями яркого и красочного представления. В международном параде-карнавале примет участие не только молодежь, но и около полутора тысяч творческих профессиональных коллективов, которые будут представлять различные карнавальные движения. Цель - через культуру и искусство показать стремление граждан Российской Федерации налаживать дружеские отношения со всем миром, вместе бороться против угрозы Третьей мировой войны.
Само многотысячное карнавальное шествие начнется в центре Москвы, оно пройдет от Васильевского спуска и далее в сторону Лужников, где состоится грандиозный концерт.
На следующий день, 15 октября, в ледовом дворце «Большой» в Сочи состоится официальная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Церемония будет построено вокруг реальных историй людей, которые меняют жизнь к лучшему. Среди них - Афроз Шах из Индии, который за 86 недель убрал 5,4 тонны мусора с пляжа Мумбаи, Роман Гек из России, который за два года построил школу в Непале, учредители благотворительно фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Егор Бероев и Ксения Алферова и другие.
В этот же день начнется дискуссионная программа, ее участники обсудят ряд вопросов, включая цели и достижения Октябрьской революции, наследие Эрнесто Че Гевары в молодежном движении и т.д. Откроется выставка, посвященная VI и XII Всемирным фестивалям молодежи и студентов, которые проходили в СССР.
На фестивале будут созданы все необходимые условия для нормальной работы. Об этом заявил в интервью для ТАСС вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. «Наследие - это молодежь, которая будет управлять своими странами, - сказал Мутко. - Они будут обмениваться своими взглядами на жизнь, на образование, на его доступность. Это не материальное наследие, это - будущее мира на планете. Мы рады, что этот фестиваль приходит к нам, мы создаем все условия для хорошей работы».
В рамках ВФМС также состоится первый глобальный форум молодых дипломатов, на котором, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступит министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского МИДа также примет участие в научно-образовательной и дискуссионной программах фестиваля. Захарова отметила, что фестиваль призван сплотить молодежь разных континентов в интересах достижения мира, справедливости и взаимопонимания.
фото: fadm.gov.ru