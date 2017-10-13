General Dynamics продемонстрировала первый ОБТ M1A2 SEPv3 «Абрамс»

Навальный как инструмент для запуска «цветной революции» в России Приближающиеся выборы президента России, которые пройдут весной 2018 года, стали своеобразным катализатором повышенной активности зарубежных…

Кто сливает в прессу все секреты Белого дома? Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали очень интересные вопросы: Почему российских хакеров обвиняют в попытке рассорить…

Как выглядит бункер, откуда могут начать Третью мировую войну (фото) Мы посмотрели уже немало блокбастеров Голливуда о том, как искусственный интеллект, созданный Пентагоном, захватывает контроль над системой…

Забыли, как их убивали и жгли напалмом? Вьетнам намерен закупать оружие у США Вьетнам рассматривает возможность закупки дополнительных систем вооружения в США, включая несколько кораблей из состава американской Береговой…

Саудовская Аравия заключила с США оружейную сделку на $110 млрд. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения и военной техники на гигантскую…

США сделают все, чтобы помешать Китаю построить Новый шелковый путь Телеканал "Звезда" | Вашингтон сделает все возможное, чтобы раскачать ситуацию в Центральной Азии и помешать строительству Нового шелкового пути.…

Заключил пари на 500 долларов с Марком Наклзом, что импичмента Трампу не будет. Выиграю? В ходе сегодняшнего прямого эфира на НТВ в программе "Место встречи" заключил пари на 500 долларов с американским журналистов Марком Наклзом, что…