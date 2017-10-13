General Dynamics продемонстрировала первый ОБТ M1A2 SEPv3 «Абрамс»

Компания General Dynamics Land Systems (GDLS), с которой недавно был заключен контракт на поставку 45 ОБТ M1A2 «Абрамс» версии SEPv3, передала Сухопутным войскам США первый серийный образец этой машины. Версия SEPv3 станет наиболее современной на текущий момент конфигурацией танка «Абрамс», отличающейся усиленной защитой, повышенной надежностью и большей огневой мощью по сравнению с M1A1 и M1A2. ОБТ версии SEPv3 заменит M1A2 SEPv2, которые состоят на вооружении с 2005 года.
По информации Jane's Defence Weekly, в настоящее время начался этап начального производства версии M1A2 SEPv3 (также известна, как «Предложение о конструктивных изменениях 1A»: ECP1A) для СВ США. Ожидается, что полносерийное производство начнется в июле 2018 года. Производство M1A2 SEPv3 осуществляется в Объединенном центре производства систем (JSMC) в Лиме (шт. Огайо).
Сухопутные войска США намерены в общей сложности получить 500 танков версии SEPv3. Первую войсковую часть планируется укомплектовать новой версией ОБТ в 2020 ф.г.
Версия SEPv3 станет основой для будущих модернизаций ОБТ «Абрамс» и в 2022 году предприятие сможет перейти к выпуску следующей версии танка – SEPv4. В перспективе танки версии SEPv3 также будут модернизированы к стандарту SEPv4.
SEPv3 отличается усиленной защитой, бортовой системой самодиагностики, переходом от применения быстросменных блоков к быстросменным модулям, замена которых гораздо проще. Проект предполагает модернизацию цифровой архитектуры «Абрамс» для установки гигабитной шины Ethernet. Будет установлена новая система управления подачи топлива в двигатель и дополнительный генератор. Танк также будет оборудован системой активной защиты.
Следующая конфигурация SEPv4 будет создана в рамках так называемого «Предложения о конструктивных изменениях 1B» (ECP1B). В сентябре с GDLS был заключен контракт, предусматривает выполнение ряда модернизаций M1A2 SEPv3 для последующего перехода к версии SEPv4, включая установку основного прицела командира (ранее известен как независимый тепловизионный оптический прибор наблюдения командира), улучшенного основного прицела наводчика, усовершенствование датчиков, повышение огневой мощи и живучести. M1A2 SEPv4 сможет вести стрельбу усовершенствованным многоцелевым 120-мм выстрелом, который сочетает в себе характеристики боеприпасов нескольких типов.
В рамках контракта General Dynamics Land Systems поставит СВ США семь опытных образцов M1A2 SEPv4. Его начальная стоимость составляет 311 млн. долларов. Работы будут выполнены на предприятиях компании в Стерлинг Хайтс (шт. Мичиган), Лиме (шт. Огайо), Скрантоне (шт. Пенсильвания) и Таллахасси (шт. Флорида). Предполагается, что контракт будет полностью выполнен до конца февраля 2024 года.
Источник: ЦАМТО, фото: General Dynamics Land Systems
У нас нет негров-заряжающих
Re: У нас нет негров-заряжающих
А вы, с криками "мы проиграли", двинетесь на Марс?
Новым снарядом или чем-то ещё?
"Производство танков в США опустилось до самого низкого уровня за последние десятилетия. Единственный оставшийся в стране танковый завод в Лиме, штат Огайо, выпускает всего 12 танков «Абрамс» в год"
nationalinterest .org/blog/the-buzz/how-america-could-los
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"Полученный GDLS контракт на серийную модернизацию первых 45 танков по доработанному варианту М1А2 SEP v3 имеет стоимость 270 млн долл. Первый предсерийный модернизированный танк SEP v3 (доработанный по требованиям ECP1А) должен быть выкачен на танковом заводе в Лиме (штат Огайо) в сентябре 2017 года, а первая серийно модернизированная машина SEP v3 - в июле 2018 года, модернизация 45 танков должна быть завершена в августе 2019 года."
Цена модернизации, с учетом объема изменений, как говорится, "внушаить". Звенит пила...
?!?!
Производственные линии давно сданы в металлолом, поэтому идет уже бог знает какая модернизация древних изделий. И многие из них уже изношены в хлам. Так что и 500 могут не наскрести.
Изделие такой огромной высоты - прекрасная мишень, и никакая активная защита (кстати, израильская, в отсталой пиндосии свою сделать не смогли за 50 лет) не спасет. А огромная масса изделия сильно снижает его оперативную мобильнсть и улучшает потопляемость в болотах.
Пушка все та же древняя без ПТУР в БК.
И да, автоматом заряжания по прежнему остается негр. Вся беда в том, что даже негры стали в усмерть закормлены Макдональдсами.
МегаБашенная архитектура )))
Абраша настолько суров, что это цель...