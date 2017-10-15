Эрдоган хочет С-500

ЦАМТО | Говорить о поставках в Турцию новейших зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 пока рано, заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на этот счет носит исключительно политический характер, заявил в интервью «РИА Новости» директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее в беседе с турецкими журналистами Эрдоган заявил, что у Турции «нет проблем» с закупкой у России комплексов С-400, а в дальнейшем, по его словам, Москва и Анкара смогут рассмотреть вопрос поставок перспективных ЗРС С-500.
«Система С-500, прежде всего, предназначена для Вооруженных сил нашей страны. Соответственно, решения об экспортных поставках до момента, пока данная система массово не поступит в наши войска, приняты не будут. Полагаю, что в ближайшие 10 лет после того, как эта система будет испытана, поставки будут вестись только в ВС России», – сказал И.Коротченко.
В Минобороны ранее сообщили, что первый опытный образец С-500 будет готов к 2020 году.
По словам И. Коротченко, в ближайшие годы ни о каких экспортных контрактах на поставку С-500 речь идти не может. На данном этапе для Турции, по его мнению, наиболее оптимальной стратегией будет дальнейшая закупка систем С-400 «Триумф». Комментируя заявление Эрдогана о том, что американские ЗРК Patriot уже выходят из обращения в мире, директор ЦАМТО заявил, что «союзники НАТО закупают Patriot, исходя из политических соображений, несмотря на то, что С-400 превосходят их по характеристикам».
По мнению И. Коротченко, Россия могла бы помочь Анкаре в создании современной системы воздушно-космической обороны, состоящей, помимо самих С-400, из РЛС и систем боевого управления, «которые интегрировали бы все имеющиеся у Турции возможности в области ПВО и ПРО».
Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/1013/160043611/detail.shtml , фото vikilist.com
От евросовка отказался, молодец. Нусру начал бить и пиндосских курдов тоже готовится.
Но ждем выхода из НАТО.
:)