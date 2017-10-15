Эрдоган хочет С-500

Поставка С-400 для Турции: "За" и "Против" В эфире программы "Время покажет" на Первом канале мы обсуждали вопрос поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, все "За" и…

Управляемое авиационное вооружение от компании Roketsan Турция активно развивает сегмент производства авиационного управляемого вооружения. Ряд образцов был показан на стенде компании Roketsan в ходе…

Полиция Стамбула готовится к отражению террористических угроз Появилась информация со ссылкой на источники в спецслужбах Турции, что боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ готовят теракты…

Новые танки Эрдогана. ОБТ Altay и Altay AHT на выставке вооружений IDEF-2017 В экспозиции турецкой компании Otokar на выставке вооружений IDEF-2017 в Стамбуле самыми заметными экспонатами стали танки Altay и Altay AHT.…

Бронетранспортер TULPAR-S Начинаю выкладывать снимки турецкой бронетехники, которая была представлена на выставке IDEF-2017 в Стамбуле. Должен отметить выдающийся прогресс…

Турция ведет разработку электромагнитной пушки TUFAN Экспериментальный образец турецкой электромагнитной пушки TUFAN был представлен компанией ASELSAN в ходе выставки вооружений IDEF-2017,…

Турецкий "солдат будущего". Ну и как он вам? На открывшейся в Стамбуле выставке вооружений IDEF-2017 компания ASELSAN представила свою версию "солдата будущего" - комплект…

Сирия: что дальше? Удастся ли России и США договориться о совместной борьбе с ИГИЛ Был гостем второй части программы "Место встречи" на НТВ (начало по видеоролику 46 мин. 20 секунд), обсудили о чем говорили по телефону Путин и…