США готовят мгновенный глобальный удар: главная цель - Россия?

Накануне.RU | В Пентагоне сообщили, что приступили к созданию перспективных комплексов мгновенного глобального удара. Такой шаг американской стороны чреват началом нового витка гонки вооружений, а также нарушает глобальный баланс стратегических сил. Более того, средства такого удара уже частично есть на вооружении Пентагона, а образцы качественно нового оружия могут появиться у США уже в ближайшее десятилетие.
Эта тема обсуждалась на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Генассамблеи ООН. Представитель Минобороны РФ Александр Емельянов рассказал, что Пентагон реализует "концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений". По его словам, "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы". Разработка комплексов идёт параллельно с совершенствованием систем ПРО, эффективность которых, по мнению Емельяненко, значительно возрастёт после "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил.
Как сообщает портал "Ванъи синьвэнь", со стороны КНР в брифинге принимал участие заместитель командира Объединённого комитета начальников штабов Центрального Военного Совета Чжоу Шанпин, отметивший, что развитие противоракетной обороны без учёта интересов других стран подорвёт глобальный стратегический баланс, приведёт к конфронтации и, возможно, даже к гонке вооружений. Развитие противоракетной обороны должно ограничиваться рамками международного права.
Чжоу напомнил также об ущербе интересам безопасности Китая и России от размещённых в Южной Корее систем ПРО THAAD и призвал США и Южную Корею отменить неправильное решение и вывести их из региона. Кроме того, китайское издание отмечает, что данный брифинг – уже третье совместное мероприятие двух стран, посвящённое вопросам ПРО.
О том, какие угрозы отечественной безопасности несут новые американские разработки, когда стоит ожидать их появления и каков возможный ответ России и Китая, в интервью Накануне.RU рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Вопрос: О каком оружии для мгновенного глобального удара идёт речь, что известно об этом?
Игорь Коротченко: Речь идёт обо всём комплексе тех высокоточных средств поражения, который сейчас разрабатывается в США. Мы также не можем исключать, что частично ряд американских межконтинентальных баллистических ракет будет выполнять функции первого мгновенного удара путём их переоснащения с ядерных боевых частей на обычные. Также это крылатые ракеты "Томагавк", плюс появление новых средств нанесения ударов из космоса, на базе испытываемых сейчас в США мини-шаттлов военного назначения Х-37В, не будем забывать про появление гиперзвуковых ударных средств поражения и их носителей.
США сегодня активно реализуют все компоненты этой программы, и угроза, о которой сказали, будет вполне реальной для нашей страны. Необходимы соответствующие меры парирования.
Вопрос: В чем оно может выражатся?
Игорь Коротченко: Парирование заключается в создании эшелонированной системы воздушно-космической обороны России на базе информационных систем, которые будут обнаруживать факт нанесения американцами такого удара и концентрации носителей, и отражать этот удар. Это будет огневая подсистема воздушно-космической обороны на базе С-400 и перспективных С-500, способных, говорю в данном случае про С-500, осуществлять перехват даже в ближнем космосе.
Вопрос: На каком уровне разработки могут находиться эти технологии в США?
Игорь Коротченко: Американцы уже сегодня обладают такими системами частично, например, это те же самые "Томагавки". Что касается возможности переоснащения части межконтинентальных баллистических ракет на обычные боеголовки, это тоже может быть сделано, хотя станет очень провоцирующим шагом со стороны США, и здесь мы рассчитываем на какие-то консультации с Вашингтоном, чтобы этого не произошло или не было бесконтрольным.
А появление гиперзвуковых ударных средств и спутниковых систем многоразового использования – сейчас эти программы активно отрабатываются, и уже через пять-восемь лет могут стать реальностью, соответственно, у нас, исходя из тех прогнозов, которые делает наша разведка по программам США, задаются соответствующие контр-работы, в частности, это создание С-500.
Сообщалось, что "Алмаз-Антей" находится на заключительном этапе разработки перспективной системы С-500, все её элементы в ближайшее время будут испытаны, проверены в рамках реальных полигонных испытаний, после чего будет принято решение о серийном производстве. Параллельно с этим развиваются компоненты систем обнаружения в виде РЛС, способных контролировать все без исключения ракетоопасные направления.
Вопрос: Это та гонка вооружений, о которой говорил на брифинге китайский представитель?
Игорь Коротченко: Разумеется, если американцы начинают создание систем вооружения, которые они размещают в космосе, это вызовет ответную реакцию других стран, прежде всего России и Китая. Американцы провоцируют, тем самым, новый виток гонки вооружений.
Вопрос: То, что такое заявление сделано на российско-китайском брифинге – свидетельство взаимодействия Москвы и Пекина в области ПРО?
Игорь Коротченко: Это означает, что Россия и Китай выступают с совместной позицией относительно американских планов. Но каждая страна будет защищать себя самостоятельно. Другое дело, что Россия и Китай координируют и в определённой степени согласуют свою позицию, возможны какие-то совместные учения. Могут появиться и политические условия, на базе которых дальше будут определяться совместные военные программы. Но пока речь идёт чисто о дипломатических мерах реагирования со стороны Москвы и Пекина на планы США.
Источник: https://www.nakanune.ru/articles/113369/ , фото breakingdefense.com
Пара ядерных взрывов в космосе - и все спутники накроются. После этого вся пиндосская техника ослепнет.
Засыпать Сатаной и Сарматом. И сделать пролив им. Сталина.
Шо, опять?
Разрешите взоржать невозбранно? По пресловутому ДЕМОНСТРАТОРУ Технологий Ху-37 имеется мнение
"ВКС: космоплан США X-37B - несложный объект для систем контроля России.
РИА Новости.
"Российские системы контроля космического пространства с легкостью видят малейшие движения перспективного американского космоплана, сообщил в субботу начальник штаба 15 армии ВКС (особого назначения) генерал-майор Анатолий Нестечук.
"Это для нас самая простая задача — смотреть за X-37B. Он настолько большой, что стоит ему повернуться вправо-влево, мы уже замечаем каждое его движение", — сказал Нестечук в программе "Генштаб" радиостанции РСН.
Ранее сообщалось также, что Россия ведет разработки проекта, который станет ответом на американскую систему X-37.
Рассказывая о работе системы контроля космического пространства, он также отметил, что Космические войска активно следят за тем, чтобы Международная космическая станция (МКС) не столкнулась с космическим мусором, а иногда даже приходится перепроверять данные коллег из США.
"Буквально на днях американская сторона выдала информацию об опасном сближении Международной космической станции с один из фрагментов космического мусора — вероятность сближения была очень велика. Специалистами системы контроля космического пространства нашего соединения были пересчитаны и проведены работы по анализу этой обстановки, и мы выдали практически нулевую вероятность этого опасного сближения — проверяют нас немножко тоже по способности выполнять задачи в этом направлении", — сказал Нестечук.
"Пока сегодня, может быть, недостаточно у нас средств, но мозги — математика — позволяет работать очень качественно", — добавил он.""
Фейковая ПРО уничтожила разорив в гонке вообружений СССР.
Огромные ослинные уши торчат из этой концепции мгновенного глобального удара.
ИМХО. Личное мнение дилетанта.
А вот будет ли она работать у самой земли, где уже летают крылатые ракеты?)
Которые давным- давно созданы и летают. А то будет неудобно, как в Сирии)
Edited at 2017-10-15 10:44 pm (UTC)
Не знаю, можно ли уже сейчас перенаправлять обратно, но приземлять в чистом поле (или море) - запросто. В Сирии недавно 60% томагавков так и упали неизвестно где.