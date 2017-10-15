Коротченко

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Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Старт ВФМС в Сочи сравнили с церемоний открытия зимней Олимпиады-2014
Коротченко
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October 15th, 23:45


В Сочи в ледовом дворце «Большой» стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Как отмечают участники фестиваля в многочисленных откликах в соцсетях, прошедшая торжественная церемония «очень крутая» и вполне сравнима с церемоний открытия зимних Олимпийских игр - 2014, которые состоялись здесь же. В Сочи собрались почти 30 тысяч участников, гостей, волонтеров фестиваля из более чем 180 государств. Молодежь России представлена на ВФМС из всех регионов нашей страны - от Калининграда до Владивостока.

Выступивший на церемонии открытия фестиваля президент РФ Владимир Путин отметил, что «молодежь разных стран, национальностей и вероисповеданий объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего».

«Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей», - подчеркнул глава Российского государства. Обращаясь к участникам фестиваля, Путин призвал их: «Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед»!

На церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов также выступили молодые ученые России, артисты, спортсмены, деятели культуры и искусств.

Один из авторов шоу церемонии открытия, член Академии российского телевидения Алексей Сеченов рассказал, что создатели праздника взяли за основу шесть тем. Это экология, бедность, образование, энергия, информация, наука - и с помощью них создали масштабный спектакль. «В этих темах есть приглашенные спикеры из разных точек планеты, они рассказывают о себе, о том, что они лично дали этому миру», - отметил Сечинов.

Для того, чтобы зрители смогли принять участие в шоу, получившем название «Пробуждение», каждому был выдан комплект реквизита. Кроме этого, ведущие и волонтеры рассказали собравшимся, что им нужно делать. Так, зрители в разные моменты запускали по залу «волну», делали селфи. Последний эпизод шоу был посвящен будущему. Продюсером церемонии открытия стал Игорь Крутой.

«Все это, конечно, напоминает Олимпийские игры 2014 года - много активностей, спортивных площадок, царит спортивно-праздничная атмосфера», - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, которого цитирует ТАСС. Вице-премьер добавил, что каждый день у участников фестиваля расписан. «Программа очень насыщенная: будет много дискуссионных площадок, много возможностей узнать что-то новое, пообщаться с новыми людьми, заняться спортом, отдохнуть», - сказал Мутко.

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фото: пресс-служба президента РФ

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sambriella
2017-10-16 04:18 am (UTC)
Спасибо за интересный репортаж.
Как приятно видеть молодые счастливые лица.:) Дай Бог, чтобы все на фестивале прошло по плану и ни что не омрачило Праздник.
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