В Концерне ВКО "Алмаз – Антей" открыта Аллея памяти генеральных конструкторов

На территории АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" состоялось торжественное открытие Аллеи памяти выдающихся генеральных конструкторов, в разное время трудившихся на предприятиях холдинга. Гостями церемонии стали более 100 человек, в том числе представители дочерних предприятий и ветераны Концерна. Аллея памяти создана по инициативе руководства Концерна в целях увековечения памяти легендарных конструкторов вооружения и военной техники, чьи имена навечно вписаны в историю не только Концерна, но и всей страны.
Композиция представляет собой ряд памятников – расположенных вдоль округлой площадки бронзовых бюстов на постаментах с изображением средств противовоздушной обороны, разработанных конструкторами. Это памятники Иосифу Матвеевичу Дризе и Анатолию Ивановичу Савину, открытые ранее в текущем году, и четыре вновь установленных памятника: Александру Андреевичу Расплетину, Петру Дмитриевичу Грушину, Борису Васильевичу Бункину и Льву Вениаминовичу Люльеву.
Александр Расплетин, чье имя носит сегодня одно из крупнейших предприятий Концерна – ПАО "НПО "Алмаз", возглавлял работы по созданию зенитных ракетных комплексов С-75 и С-125, зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-200. Именно ему также принадлежит инициатива создания известной ЗРС С-300, уже после смерти конструктора получившей название "Фаворит".
Петр Грушин – выдающийся разработчик ракет для этих систем и комплексов. Его деятельность также напрямую связана с созданием первой отечественной зенитной ракеты для ЗРС С-25.
Борис Бункин непосредственно участвовал в разработке первой советской ЗРС С-25 "Беркут", вошедшей в уникальную на то время эшелонированную систему ПВО столицы. А позднее под его руководством создавалась уже упомянутая ЗРС дальнего действия С-300 ПМУ "Фаворит", значительно превзошедшая по своим характеристикам американский "Пэтриот".
Лев Люльев, чье имя в наши дни носит екатеринбургское предприятие ОКБ "Новатор", создатель ЗРС для Cухопутных войск С-300В ("Антей-2500"), - легендарный конструктор зенитных пушек и оптических прицелов к ним. В годы Великой Отечественной войны из орудий, созданных Люльевым, было сбито около 15 тысяч фашистских самолетов. Впоследствии Лев Вениаминович непосредственно руководил работами по созданию ракеты зенитного ракетного комплекса "Круг", предназначенного для прикрытия частей и соединений Сухопутных войск.
"Жизнь и трудовая деятельность этих уникальных, без преувеличения, людей неразрывно связана с реализацией идеи поддержания стратегического равновесия в мире, предотвращения глобальных катастроф и возможности развязывания вооруженных конфликтов, особенно между ядерными державами. Все они долгие годы самоотверженно трудились на оборонном поприще, ковали силу и славу нашего Отечества, создавая сложнейшие военные системы. Мы открываем эту Аллею памяти, желая сохранить память о легендарных ученых, конструкторах, об их бесценных достижениях, чтобы жизнь, дела и поступки этих людей всегда служили ориентирами для молодежи, которая сегодня в большом количестве пополняет коллектив Концерна", - сказал генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" Ян Новиков.
Накануне торжественного мероприятия, прошедшего на Аллее памяти, на Троекуровском кладбище в Москве Концерном был открыт бюст легендарному конструктору – академику Анатолию Ивановичу Савину. Анатолий Савин долгое время возглавлял Корпорацию космических систем специального назначения "Комета", являющуюся основным разработчиком космических аппаратов радиолокационной радиотехнической разведки, затем трудился в Концерне, последовательно занимая должности генерального конструктора и научного руководителя холдинга.
АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 127 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.
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фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз - Антей"