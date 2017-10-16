Конкурс «Мой первый бизнес»: реальная возможность для молодежи получить путевку в жизнь

Любой учащийся старших классов в России сможет попробовать реализовать собственные предпринимательские идеи и бизнес-проекты, участвуя в конкурсе «Мой первый бизнес», который будет осуществляться в интерактивной форме на специальном портале http://www.kapitany.ru
Как сообщает REGNUM, конкурс позволит дать старшеклассникам мотивацию для получения профильного и дополнительного образования; повысить стремление реализоваться через инновационную и научно-технической деятельность.
В ходе конкурса будут отобраны проекты по следующим номинациям: «Интернет-инициативы», «Блоги и блоги учащейся молодежи», «Инновации и инновационное предпринимательство», «Do it yourself» / «Сделай сам», «Music Production». Наставниками школьников станут представители российской блогосферы, пользующихся авторитетом у молодежной аудитории: Николай Соболев, Мария Вэй, Клава Кока, Вилсаком, Ян Топлес.
Две тысячи финалистов получат сертификаты на участие в образовательных бизнес-лагерях, которые пройдут в 32 городах России, а также гранты на дистанционное обучение на программе «Капитаны России». Сто лучших участников получат гранты на очное обучение на факультете бизнеса «Капитаны» Российского экономического факультета имени Г.В. Плеханова.
Организатором конкурса являются Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «Капитаны» при непосредственной поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российского движения школьников и Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
Конкурс продлится до 14 ноября. Результаты будут объявлены в официальных сообществах конкурса в соцсетях и опубликованы на сайте проекта.
Источник: https://regnum.ru/news/2334705.html, фото kapitany.ru