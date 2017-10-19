Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Подготовка инженерных кадров нового поколения
Коротченко
i_korotchenko
October 19th, 14:16


В России открываются детские технопарки "Кванториум" - площадки, предназначенные для ускоренного развития изобретательного мышления у детей от 5 до 18 лет. Одна из главных задач, которые ставят перед собой руководители инновационных парков, – подготовка инженерных кадров нового поколения. В настоящее время работают уже более 20 таких технопарков, и открываются новые.

Так, торжественная церемония открытия детского технопарка «Кванториум» состоялась в Якутске. В первом семестре там будут обучаться около 800 детей. Им предстоит освоить практические навыки, которые подразумевают кейсовый и проектный методы, а также научные эксперименты. В течение первых трех месяцев учебы школьники также будут осваивать вводный образовательный модуль. Они научатся работать со станками лазерной резки, паяльными станциями, 3D-принтерами, наборами робототехники.

Здание якутского технопарка оснащено высокотехнологическим оборудованием и современной мебелью. Средства на создание учреждения были выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Открылся «Кванториум» в Тольятти - на базе "Жигулевской долины". Обучатся в нем смогут школьники с 1 по 11 класс. Всего предусмотрено несколько образовательных программ: IT-технологии, робототехника, автомобилестроение, наноматериалы и промышленный дизайн. Площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием, которое необходимо для тестирования и внедрения новых технологий и идей.

Марафон открытий детских технопарков "Кванториум" начался в Москве. Он станет частью форума "Открытые инновации". Участвуют в масштабном мероприятии участники из регионов, которые стали победителями отбора по предоставлению субсидий субъектам РФ на создание детских технопарков "Кванториум".

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

фото: tomsk.gov.ru

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1 comment :
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podrivnik
2017-10-19 02:21 pm (UTC)
Куда эти новые инженерные кадры пойдут работать?
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