От «Северного потока» - к «Северному потоку 2»

Было, как будто вчера, а оказывается, уже пять лет прошло. С октября 2012 года началась эксплуатация обеих ниток "Северного потока" - газопровода из России в Германию, проложенного по дну Балтийского моря. Сколько пытались вставлять палки в колеса данного проекта! Но, как сказал еще в 2005 году президент РФ Владимир Путин, газопровод будет. С 8 октября 2012 г. и по 7 октября 2017 г. газотранспортная система "Северный поток" осуществила транспортировку природного газа общим объемом 182,1 млрд. куб. метров. Nord Stream – это не просто бренд, который хорошо известен, Nord Stream - это пять лет успешных поставок российского природного газа в Европу.
С начала работы система успешно наращивала объемы поставок, при этом неуклонно повышая использование производственных мощностей. В 2014 году было задействовано 65% годовой производственной мощности газопровода "Северный поток". В 2015 году этот показатель вырос до 71%, а в 2016 году достиг 80%. В 2017 году ожидается почти 90% использование производственных мощностей.
В холодные месяцы зимы прошлого года (2016/2017) средняя загрузка на газопроводе была очень высокой. Когда это было необходимо, то полностью использовалась максимальная дневная пропускная способность, и трубопроводная система без каких-либо проблем гибко адаптировалась к сезонному повышению спроса на газ со стороны европейских потребителей.
Как сообщает в своем пресс-релизе Nord Stream AG, компания тесно взаимодействует со всеми заинтересованными организациями и органами власти, а также с ведущими отраслевыми поставщиками и консультантами. Например, широко известная сертифицирующая фирма DNV GL осуществляет регулярную сертификацию системы трубопроводов, и высоко ценит неуклонное стремление компании Nord Stream AG к безопасной и надежной транспортировке газа.
Важно отметить, что Nord Stream AG разработала национальные программы экологического мониторинга в тесном сотрудничестве с теми странами, которые выдали разрешения на строительство и эксплуатацию трубопровода. Инвестиции на уровне примерно 40 миллионов евро, потраченные на разработку этих программ, являются свидетельством приверженности компании Nord Stream AG обязательствам по сохранению экосистемы Балтийского моря. Результаты проведенных исследований подтвердили положение о том, что строительство и эксплуатация газопровода соответствуют, или даже ниже значений, установленных в оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС): воздействие ниток газопровода на окружающую среду было незначительным, локальным и всего лишь кратковременным.
В настоящее время Германия за счет работы двух ниток "Северного потока" смогла практически полностью покрыть свои внутренние газовые потребности. Однако Европе, где падает собственная добыча, нужно еще больше надежных источников газа, способных удовлетворять растущий спрос на десятилетия вперед. Поэтому - параллельно "Северному потоку", но уже из Усть-Луги, - в ближайшее время начнется строительство "Северного потока 2". Вместе мощность двух газопроводов позволит экспортировать 110 млрд. куб. метров газа в год, что практически полностью покроет потребности Западной Европы.
США, которые хотят возить из-за океана и сбывать европейцам свой дорогой сжиженный газ, это хорошо понимают. Новые антироссийские санкции Вашингтона ставят энергетические компании перед выбором: участвовать в строительстве и попасть под санкции или не участвовать и подорвать свою энергетическую безопасность.
Сам факт вмешательства США во внутренние дела ЕС не выдерживает критики. А уж вопрос о том, как Европа будет получать газ в нужном объеме без "Северного потока 2" после 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт Газпрома и Нафтогаза, - не может не пугать тех политиков и бизнесменов в Европе, которые мыслят прагматично. Ведь в выигрыше останутся лишь одни США, которые, ослабив позиции Газпрома, смогут навязать европейцам свой сжиженный газ по цене, устраивающей американские компании.
Попытки остановить или сорвать строительство "Северного потока 2" продолжаются. Идут жесткие дебаты в Европарламенте, упирается по юридическим вопросам Еврокомиссия. Но главный упор противники второй газовой магистрали через Балтику делают на то, что "Северный поток 2" – якобы политический проект. Проект России, которая хочет взять Европу в "газовые клещи" и за счет Северных и Турецкого потоков и диктовать свою волю.
Складывается впечатление, что многие политики в Брюсселе существуют в другом измерении, где прямая не есть самое близкое расстояние между двумя точками. А между тем "Северный поток 2" как раз и есть прямая, которая проходит (минуя Украину) от полуострова Ямал в Европу. Путь газа в Германию оказывается в три раза короче, а, следовательно, поставки гораздо дешевле и менее рискованные. Но пока интриги, активно инспирируемые США, продолжаются.
Между тем Германия не намерена отказываться от проекта "Северный поток 2". Капитаны немецкой экономики прекрасно отдают себе отчет, что отказ от российского газа сделает промышленность Германии неконкурентоспособной. В газовом вопросе в Берлине предпочитают ориентироваться не на Вашингтон, а на Москву. Ведь Путин сказал, что проект "Северный поток 2" будет реализован, - рано или поздно.
фото: russkojazichnie.ru
На этой карте — кратчайший путь из Нового Уренгоя в Берлин по ортодомии:http://savepic.net/10217705.htm
https://economics.unian.net/energetics/2195791-daniya-mojet-ne-pustit-na-svoyu-territoriyu-rossiyskiy-severnyiy-potok-2.html
Они ведь не найдут альтернативы. А когда найдут (лет через 20), их экономика упадет на 80%, и наступит халифат, будет уже не до этого. Гейропа - вечный геплитический враг, и ее надо закопать.