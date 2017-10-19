От «Северного потока» - к «Северному потоку 2»

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Подготовка инженерных кадров нового поколения В России открываются детские технопарки "Кванториум" - площадки, предназначенные для ускоренного развития изобретательного мышления у детей от 5…

Конкурс «Мой первый бизнес»: реальная возможность для молодежи получить путевку в жизнь Любой учащийся старших классов в России сможет попробовать реализовать собственные предпринимательские идеи и бизнес-проекты, участвуя в конкурсе…

В Концерне ВКО "Алмаз – Антей" открыта Аллея памяти генеральных конструкторов На территории АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" состоялось торжественное открытие Аллеи памяти выдающихся генеральных конструкторов, в разное время…

Старт ВФМС в Сочи сравнили с церемоний открытия зимней Олимпиады-2014 В Сочи в ледовом дворце «Большой» стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Как отмечают участники фестиваля в…

США готовят мгновенный глобальный удар: главная цель - Россия? Накануне.RU | В Пентагоне сообщили, что приступили к созданию перспективных комплексов мгновенного глобального удара. Такой шаг американской…

Эрдоган хочет С-500 ЦАМТО | Говорить о поставках в Турцию новейших зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 пока рано, заявление президента Турции Реджепа Тайипа…

Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов В России все готово к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет с 14 по 22 октября. В первый день в Москве…