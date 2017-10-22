"Алмаз – Антей" представил систему мониторинга воздушного пространства над Санкт-Петербургом

В Концерне ВКО "Алмаз – Антей" открыта Аллея памяти генеральных конструкторов На территории АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" состоялось торжественное открытие Аллеи памяти выдающихся генеральных конструкторов, в разное время…

Cдан в эксплуатацию новый ЦУП Московского центра управления воздушным движением АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" сдало в эксплуатацию государственному заказчику (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") новый Центр управления полетами…

Новое качество российской «оборонки» Владимир Путин посетил сегодня ведущую интегрированную структуру оборонно-промышленного комплекса России - Концерн воздушно-космической обороны…

Россия: технологический облик будущего и молодежь страны Миллион телезрителей из 24 регионов - вот аудитория, которую собрал проведенный первого сентября президентом Владимиром Путиным открытый урок…

ЗРС С-350 "Витязь" - это итог работы инженеров и конструкторов Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Зачастую непроверенная и ошибочная информация, появившаяся на популярных ресурсах в сети, затем тиражируется на других интернет-площадках и в…

50 иностранных делегаций посетили экспозицию Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на форуме "Армия-2017" Концерн ВКО "Алмаз – Антей" принял участие в Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2017" (22-27 августа 2017 года, Московская область,…

Представлена концепция нового ЗРК средней и малой дальности «Ермак» Научно-исследовательский институт приборостроения (НИИП) имени В.В. Тихомирова (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз - Антей") на круглом столе…

Россия и Сербия ведут переговоры о поставке ЗРС С-300 Россия и Сербия ведут переговоры по продаже систем ПВО С-300. Об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Бугаев. «В настоящее время сербские партнеры…