"Алмаз – Антей" представил систему мониторинга воздушного пространства над Санкт-Петербургом

В рамках ежегодного Международного форума пассажирского транспорта Smart Transport (18-20 октября 2017 года, Санкт-Петербург) Концерн ВКО "Алмаз – Антей" продемонстрировал возможности системы наблюдения, способной стать основой для регулирования воздушного движения на малых высотах над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Система многопозиционного наблюдения (МПСН) "Альманах" основана на принципе приема информации от нескольких станций спутникозависимого наблюдения АЗН-В 1090ES и предназначена для создания поля бесшовного сплошного наблюдения за полетами гражданской авиации в режиме реального времени.
МПСН производятся на площадке инновационного кластера Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз – Антей", разработчик системы – научно-производственное предприятие "Цифровые радиотехнические системы". Благодаря специфике технологии, МПСН позволяют обеспечить зону наблюдения не только на всех эшелонах полетов (а это до 20 километров над уровнем моря), но и на малых высотах, где эшелонирование не производится. Эта часть пространства классифицируется как G, – здесь летают как самолеты "большой" авиации, так и борта малой авиации, вертолеты, бизнес-джеты, беспилотники и т.д. За счет возможности вести мониторинг во всех классах воздушного пространства, "Альманах" не только является уникальной системой, выполняющей задачи организации воздушного движения (ОрВД), но и нашла свое применение в решении вопросов упорядочивания авиасообщения в городах и областях.
"Наблюдение за авиацией общего назначения и беспилотниками, выполняющими полеты на высотах от 0 до 450 метров, не входит в обязанности органов обслуживания воздушного движения. В этой связи в целях обеспечения достаточного уровня безопасности выполнения полетов над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в воздушном пространстве класса G и на высотах ниже эшелона FL10 (300 м) поставлена задача обеспечить непрерывное наблюдение за полетами. Система "Альманах" обеспечивает наблюдение за полетами воздушных судов в зоне ограничения над Санкт-Петербургом и в воздушном пространстве Ленинградской области, в том числе в районах расположения опасных и особо опасных объектов. Она исключает "слепые" зоны в поле наблюдения в условиях со сложным рельефом местности, к которой относится и городская застройка, и при этом обеспечивает получение оперативной информации о местоположении летательного аппарата в случае их аварийной посадки или крушения", - сообщил заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз – Антей" – директор СЗРЦ Михаил Подвязников.
Необходимость выполнения задачи обеспечения мониторинга использования воздушного пространства над СПб на высотах ниже 450 м предусмотрена "Программой развития авиации общего назначения в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы". Данная программа предусматривает расширение сферы применения авиации общего назначения за счет привлечения ее к решению общественно значимых задач, увеличение коммерческой привлекательности воздушного пространства, в т.ч. в сфере туризма и торговли, а также популяризацию авиационной отрасли среди детей и молодежи в регионе.
Воздушное пространство над территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской области с каждым годом становится все более привлекательным для частных и коммерческих пользователей в связи с ростом доступности самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Особое место в городском авиатрафике занимает санитарная авиация.
В настоящее время в Санкт-Петербурге эксплуатируются более 90 единиц авиационной техники (легкие самолеты и вертолеты, аэростатические воздушные суда - тепловые аэростаты и дирижабли). Инфраструктура авиации общего назначения насчитывает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 40 посадочных площадок для вертолетов и более 20 посадочных площадок для самолетов. Ранее в октябре Концерн сдал в эксплуатацию новый Центр управления полетами Московского центра автоматизированного управления воздушным движением.
За последние годы Концерном и предприятиями, с которыми Концерн имеет соглашения о стратегическом партнерстве, разработан целый ряд технических средств нового поколения, предназначенных для замены морально устаревшей техники. Все крупные центры управления воздушным движением страны, в том числе один из крупнейших в Европе – Московский центр, комплектуются в основном аппаратурой Концерна. Предприятия, входящие в состав Концерна, поставили и внедрили как в России, так и в зарубежных странах сотни радиолокационных средств и систем, а также оснастили средствами наблюдения, связи и автоматизации целый ряд центров управления воздушным движением. Полученный опыт может эффективно использоваться при модернизации аэронавигационных систем других государств.
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – основной производитель и системный интегратор системы организации воздушного движения Российской Федерации. Концерн создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи.