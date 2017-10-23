Секс и политика: все на выборы!

Избирательная кампания по выборам президента РФ, как это уже становится очевидным, скучной не будет. Впереди всех нас ждет много неожиданностей и даже настоящих сенсаций. Первая уже «выстрелила» - светская львица и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем желании принять участие в президентской гонке. Ну а интернет-издание «Лента.Ру» опубликовала еще одну интригующую новость: в ноябрьском номере журнала MAXIM вышла статья, призывающая молодежь идти на выборы, а в качестве агитаторов - соблазнительные девушки в смелых одеждах. Секс продает, - и политику в том числе.
В «предвыборной агитации» журнала MAXIM, который уже поступил в продажу, нет скучных костюмов и галстуков. За столом, на котором разложены бюллетени и книга регистрации избирателей, стоят две пикантные девушки с формами, привлекающими мужской взгляд. «Выборы: только для взрослых», - гласит заголовок на развороте номера. «Есть много вещей, которые ты можешь или должен начать делать, когда становишься взрослым. Вредить здоровью, жениться, работать, водить машину. Но самое крутое право - голосовать на выборах», - убеждает читателей редакция.
Судя по всему, MAXIM обращается к молодым людям, которым исполнилось 18 лет, однако читают ли они глянец? «Мы верим, что молодежь нас тоже читает», - заявил «Ленте.Ру» главный редактор журнала Александр Маленков. Проект, по его мнению, может «как минимум освежить интерес граждан к выборам». Что ж, весьма креативно, да и поспособствует росту тиража.
Впрочем, как отмечает «Лента.Ру», не стоит считать данный проект MAXIM чем-то уникальным. Эротика и секс уже давно используются для привлечения электората к избирательным урнам. Например, в Великобритании в 2017 году был применен похожий подход. Аналогичные приемы использовались и во время прошлогодней президентской кампании Хиллари Клинтон - правда, сделать правильный выбор, обещая соблазнительное эротическое приключение, призывала американских избирателей не сама экс-госсекретарь США, а участвовавшая в ее команде поп-звезда Мадонна.
фото: © журнал MAXIM
но и так ясно шо выборы будут бл-ские
Прав был Пушкин Александр Сергеевич, который в повести "Капитанская дочка"словами старшего Гринёва привел русскую пословицу:"Береги платье снову, а честь смолоду".
Edited at 2017-10-23 01:48 pm (UTC)
если есть материнский?
Собчак на мыло - это шикарно. =))
Ага
Позвольте изъясниться, же ву при:
Скачи в Париж, увидь его, умри!