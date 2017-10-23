Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Секс и политика: все на выборы!
Коротченко
i_korotchenko
October 23rd, 9:35


Избирательная кампания по выборам президента РФ, как это уже становится очевидным, скучной не будет. Впереди всех нас ждет много неожиданностей и даже настоящих сенсаций. Первая уже «выстрелила» - светская львица и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем желании принять участие в президентской гонке. Ну а интернет-издание «Лента.Ру» опубликовала еще одну интригующую новость: в ноябрьском номере журнала MAXIM вышла статья, призывающая молодежь идти на выборы, а в качестве агитаторов - соблазнительные девушки в смелых одеждах. Секс продает, - и политику в том числе.

В «предвыборной агитации» журнала MAXIM, который уже поступил в продажу, нет скучных костюмов и галстуков. За столом, на котором разложены бюллетени и книга регистрации избирателей, стоят две пикантные девушки с формами, привлекающими мужской взгляд. «Выборы: только для взрослых», - гласит заголовок на развороте номера. «Есть много вещей, которые ты можешь или должен начать делать, когда становишься взрослым. Вредить здоровью, жениться, работать, водить машину. Но самое крутое право - голосовать на выборах», - убеждает читателей редакция.

Судя по всему, MAXIM обращается к молодым людям, которым исполнилось 18 лет, однако читают ли они глянец? «Мы верим, что молодежь нас тоже читает», - заявил «Ленте.Ру» главный редактор журнала Александр Маленков. Проект, по его мнению, может «как минимум освежить интерес граждан к выборам». Что ж, весьма креативно, да и поспособствует росту тиража.

Впрочем, как отмечает «Лента.Ру», не стоит считать данный проект MAXIM чем-то уникальным. Эротика и секс уже давно используются для привлечения электората к избирательным урнам. Например, в Великобритании в 2017 году был применен похожий подход. Аналогичные приемы использовались и во время прошлогодней президентской кампании Хиллари Клинтон - правда, сделать правильный выбор, обещая соблазнительное эротическое приключение, призывала американских избирателей не сама экс-госсекретарь США, а участвовавшая в ее команде поп-звезда Мадонна.

фото: © журнал MAXIM

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32 comments :
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zeher_lahurban
2017-10-23 03:11 pm (UTC)
Мизулину бы Няш-мяшу,Яровую с Димоном на плакаты
но и так ясно шо выборы будут бл-ские
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sambriella
2017-10-23 09:14 am (UTC)
"Шоколадная блондинка", так себя дискредитировала своим поведением, что уже на выборах и секс не поможет. Надо только представить ей на переговорах или с ядерным чемоданчиком.:)



Прав был Пушкин Александр Сергеевич, который в повести "Капитанская дочка"словами старшего Гринёва привел русскую пословицу:"Береги платье снову, а честь смолоду".
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kononenkovitaly
2017-10-23 02:08 pm (UTC)
Как скачать видео, пока его не удалили перед выборами?﻿
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hitman_23
2017-10-23 10:13 am (UTC)
секс и собчак вещи несовместимые..
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powerforpeople
2017-10-23 01:47 pm (UTC)
Вы бы лучшее #Кириенко про #дефолт поспрашивали.

Edited at 2017-10-23 01:48 pm (UTC)
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elekrovevik
2017-10-23 01:55 pm (UTC)
да не мучайтесь Вы так с накруткой, жж рухнул и 4 комментария для топа вполне достаточно
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kononenkovitaly
2017-10-23 02:05 pm (UTC)
Ну реклама а Максиме показывает мнение рекламодателя об умственных способностях русских избирателей. Максим - журнал показывающий звёзд. Если народ на это купится, то и результат будет астрономический. Потом не пеняйте на гороскоп... да и на дуроскоп тоже. Не за тех голосовать надо.
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turnic
2017-10-23 02:16 pm (UTC)
Светская лошадь.. скорее..
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popole_no
2017-10-23 02:42 pm (UTC)
Ну, а почему не быть мыльному капиталу
если есть материнский?

Собчак на мыло - это шикарно. =))
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junetiger
2017-10-23 03:01 pm (UTC)
Какая Собчак светская львица - драная кошка с хамскими замашками! А если вспомнить ее сексуальные похождения, которые она рекламировала по ТВ - то еще более точные подзаборные ассоциации возникают. Подобные претендентки на президентский пост только позорят страну - вспомните, сколько шума наделала Чиччолина, оказавшись в итальянском парламенте!
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Ага

Соседский Кот
2017-10-23 03:26 pm (UTC)
Дайош внедреш! Да-ду-да-ду-да!
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teerazh
2017-10-23 03:32 pm (UTC)
Лошади, кандидату в президенты

Позвольте изъясниться, же ву при:
Скачи в Париж, увидь его, умри!
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big_lebovvski
2017-10-23 03:37 pm (UTC)
опять франшиза. нифига наши импотенты полит-технологи своё придумать не могут.
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bear_bull
2017-10-23 03:37 pm (UTC)
Идите на первый канал свои умности рассказывать.
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vitaliiskoray03
2017-10-23 03:47 pm (UTC)
Собчак уже достаточно подкована, что бы баллотироваться в президенты
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