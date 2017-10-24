Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полк ЗРС С-400

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Торжественная церемония состоялась на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Приёмо-сдаточные испытания прошли успешно.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся более 127 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.