Собчак мобилизует либеральный электорат

Объявившая о своем желании баллотироваться в президенты России, Ксения Собчак провела первую пресс-конференцию в модном столичном электротеатре «Станиславский», в ходе которой она рассказала, почему решила принять участие в избирательной кампании в 2018 году и ответила на многочисленные вопросы журналистов.
Свою предвыборную кампанию Собчак планирует вести с размахом, ее штабы будут открыты во всех крупных городах. «Естественно, штабы - это важнейшая часть. Во всех крупных городах России у нас будут штабы. Мы будем вести эту деятельность, эту кампанию. Мы будем ездить по регионам», - сказала Собчак. Первая поездка запланирована в Екатеринбург (Урал - ключевой регион кампании), будет выступление в Ельцин-центре. Ксения Собчак также обещала, что посетит во время кампании все российские города-миллионники.
Где взять на это деньги? «Я богатый человек, у меня есть счета. Я готова вложить часть своих денег. Я получаю деньги от семинаров, это хорошие большие деньги, которые я буду тратить на кампанию», - рассказала Собчак. Кроме того, есть надежда и на пожертвования: «Я рассчитываю на спонсоров, которые готовы будут поддержать мою платформу. Далее я рассчитываю на тех бизнесменов, с которыми уже есть договоренности и, надеюсь, таких будет все больше и больше».
На пресс-конференции был назван руководитель предвыборного штаба Собчак - Игорь Малашенко, один из тех, кто занимался избирательной кампанией Ельцина в 1996 году, в прошлом - экс-гендиректор НТВ. В штаб также вошли экономисты Вячеслав Иноземцев и Андрей Мовчан, юрист Елена Лукьянова. Кампанией Собчак в соцсетях будет заниматься политтехнолог Виталий Шкляров, который работал на выборах в США на демократа Берни Сандерса. Еще один пиарщик - «широко известный в узких кругах» Алексей Ситников.
Сам Малашенко рассказал о несогласии с стратегией Собчак стать кандидатом «против всех». «Мы спорили сегодня с Ксенией как раз по этому вопросу, я ее не переубедил, и она меня не переубедила. Но это самое начало, и будет много разноголосицы и разных точек зрения» - сказал он.
Среди озвученных Ксенией Собчак программных заявлений - Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства. «Точка. Дальше давайте разговаривать», - заявила Собчак. По ее словам, в Крыму проживает большое число русских, которые поддерживают присоединение полуострова к России, однако это является нарушением Будапештского меморандума 1994 года. Ксения Собчак также заявила о необходимости вести переговоры с Украиной, в частности определить списки осужденных «по политическим мотивам» украинцев и россиян, а затем договориться об их освобождении. Все это вызвало, разумеется, резкую общественно-политическую реакцию ввиду абсолютной неприемлемости подобной позиции.
Не обошлось и без курьезов: мужчина в маске, изображающей голову лошади, попытался проникнуть на пресс-конференцию Ксении Собчак и задать ей вопрос, однако его задержала охрана и затем вывела из помещения. Собчак сказала, что «этого будет много».
Направленность и эпатажность первых политических заявлений Собчак свидетельствует, что она не просто хочет стать «кандидатом против всех», а уже сейчас начала мобилизацию либерального электората, не оставляя шансов всем остальным потенциальным претендентам от «демократических» партий. Что же касается Навального, то для него регистрация Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты будет означать его политические похороны.
фото: sputniknewslv.com
Теневое правительство Ксюши
Выбрав себе в соперники Собчак Кремль показал свой электоралтный рейтинг.С Навальным видимо было страшно соперничать.
(c) не моё
Собчак просто выгрызет солидный кусок электората у прочей либерды, без малейшей угрозы выхода хотя бы во второй тур, при этом заткнет рот критикам выборов как таковых.
Оппозиционный кандидат? Так вот же он! Точнее - она. Оппо на 100%. Хрен опровергнешь. Вон, она даже против Крымнаша!
Так что Ксюша, отработав в 2018-м "засланным казачком", сделает даже правильное и нужное дело."
Методичка у тебя устарела,она уже за Крым наш