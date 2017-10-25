Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Собчак мобилизует либеральный электорат
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Коротченко
i_korotchenko
October 25th, 8:22


Объявившая о своем желании баллотироваться в президенты России, Ксения Собчак провела первую пресс-конференцию в модном столичном электротеатре «Станиславский», в ходе которой она рассказала, почему решила принять участие в избирательной кампании в 2018 году и ответила на многочисленные вопросы журналистов.

Свою предвыборную кампанию Собчак планирует вести с размахом, ее штабы будут открыты во всех крупных городах. «Естественно, штабы - это важнейшая часть. Во всех крупных городах России у нас будут штабы. Мы будем вести эту деятельность, эту кампанию. Мы будем ездить по регионам», - сказала Собчак. Первая поездка запланирована в Екатеринбург (Урал - ключевой регион кампании), будет выступление в Ельцин-центре. Ксения Собчак также обещала, что посетит во время кампании все российские города-миллионники.

Где взять на это деньги? «Я богатый человек, у меня есть счета. Я готова вложить часть своих денег. Я получаю деньги от семинаров, это хорошие большие деньги, которые я буду тратить на кампанию», - рассказала Собчак. Кроме того, есть надежда и на пожертвования: «Я рассчитываю на спонсоров, которые готовы будут поддержать мою платформу. Далее я рассчитываю на тех бизнесменов, с которыми уже есть договоренности и, надеюсь, таких будет все больше и больше».

На пресс-конференции был назван руководитель предвыборного штаба Собчак - Игорь Малашенко, один из тех, кто занимался избирательной кампанией Ельцина в 1996 году, в прошлом - экс-гендиректор НТВ. В штаб также вошли экономисты Вячеслав Иноземцев и Андрей Мовчан, юрист Елена Лукьянова. Кампанией Собчак в соцсетях будет заниматься политтехнолог Виталий Шкляров, который работал на выборах в США на демократа Берни Сандерса. Еще один пиарщик - «широко известный в узких кругах» Алексей Ситников.

Сам Малашенко рассказал о несогласии с стратегией Собчак стать кандидатом «против всех». «Мы спорили сегодня с Ксенией как раз по этому вопросу, я ее не переубедил, и она меня не переубедила. Но это самое начало, и будет много разноголосицы и разных точек зрения» - сказал он.

Среди озвученных Ксенией Собчак программных заявлений - Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства. «Точка. Дальше давайте разговаривать», - заявила Собчак. По ее словам, в Крыму проживает большое число русских, которые поддерживают присоединение полуострова к России, однако это является нарушением Будапештского меморандума 1994 года. Ксения Собчак также заявила о необходимости вести переговоры с Украиной, в частности определить списки осужденных «по политическим мотивам» украинцев и россиян, а затем договориться об их освобождении. Все это вызвало, разумеется, резкую общественно-политическую реакцию ввиду абсолютной неприемлемости подобной позиции.

Не обошлось и без курьезов: мужчина в маске, изображающей голову лошади, попытался проникнуть на пресс-конференцию Ксении Собчак и задать ей вопрос, однако его задержала охрана и затем вывела из помещения. Собчак сказала, что «этого будет много».

Направленность и эпатажность первых политических заявлений Собчак свидетельствует, что она не просто хочет стать «кандидатом против всех», а уже сейчас начала мобилизацию либерального электората, не оставляя шансов всем остальным потенциальным претендентам от «демократических» партий. Что же касается Навального, то для него регистрация Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты будет означать его политические похороны.

фото: sputniknewslv.com

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6 comments :
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dubnana
2017-10-25 06:18 am (UTC)
Предвыборный штаб под стать Собчак. Выдвижение Собчак - позор!
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spmen
2017-10-25 06:32 am (UTC)
Все что она делает и говорит - это чтобы собрать как можно меньше голосов и разгромнее проиграть своему крестному или его приемнику (т.к. сам крестный не факт что пойдет на 3 срок). Перед своим "выдвижением" она получила его личные инструкции как себя вести :)
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Теневое правительство Ксюши

podshipnick
2017-10-25 07:26 am (UTC)
Тину Канделаки - в премьеры, Макаревича - министром культуры, Амнуэля - министром обороны, далее - по списку.
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anti_v
2017-10-25 07:56 am (UTC)

Выбрав себе в соперники Собчак Кремль показал свой электоралтный рейтинг.С Навальным видимо было страшно соперничать.

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(c) не моё

prostokomp
2017-10-25 07:57 am (UTC)
"Без всяких "гы" - это самая настоящая подстава от Темнейшего.

Собчак просто выгрызет солидный кусок электората у прочей либерды, без малейшей угрозы выхода хотя бы во второй тур, при этом заткнет рот критикам выборов как таковых.
Оппозиционный кандидат? Так вот же он! Точнее - она. Оппо на 100%. Хрен опровергнешь. Вон, она даже против Крымнаша!

Так что Ксюша, отработав в 2018-м "засланным казачком", сделает даже правильное и нужное дело."
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anti_v
2017-10-25 11:22 am (UTC)

Методичка у тебя устарела,она уже за Крым наш

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