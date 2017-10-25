Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Сельские учителя получат по миллиону рублей для покупки жилья
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Коротченко
i_korotchenko
October 25th, 22:31


Жизнь страны складывается из разных каждодневных событий. Радует, что позитивных новостей становится больше, и вот конкретный пример: в Прикамье учителя сельских школ сегодня могут рассчитывать на один миллион рублей для приобретения жилья. Условие только одно: после получения субсидии они обязаны отработать в сельской школе не менее пяти лет - об этом сообщает электронное издание URA.RU

Сообщается, что в проекте «Сельский учитель» приняли участие 173 школы Пермского края. Таким образом там намерены решить проблему с кадрами в отдаленных селах и предоставить школьникам возможность получать современное качественное образование.

Проект по предоставлению субсидии на жилье учителям, уезжающим работать в сельскую местность, был разработан в 2017 году по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Подать заявку на участие в проекте могут педагоги до 35 лет, со стажем работы не менее пяти лет. Педагогу, получившему одобрение, выделят деньги в сумме до одного миллиона рублей, которые он может потратить на приобретение готового жилья или строительство нового.

«Для участия в проекте заявилось 29 человек, конкурсный отбор прошли 18 человек, - отметили в пресс-службе губернатора. - В настоящее время все учителя трудоустроились в 14 сельских школ в 10 муниципальных районах Пермского края. Вопрос с приобретением жилья также у всех на стадии решения».

источник: URA.RU , фото: dixinews.ru

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8 comments :
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shakdo
2017-10-25 07:40 pm (UTC)
Если все это действительно сработает - это будет просто прекрасная новость!
(Reply) (Thread)
starcom68
2017-10-25 07:46 pm (UTC)
Странно, но я не слышу сегодня ликования у учительской братии. Уж лучше бы вернули программу мамин выбор или хоть детский садик какой-нибудь завалящий построили в краевом центре.
(Reply) (Thread)
d_volbushko
2017-10-25 08:04 pm (UTC)

Это программа жавно опробована на  сельских врачах так что думаю проблем не возникнет

(Reply) (Thread)
podrivnik
2017-10-25 10:31 pm (UTC)
То-то сельских врачей нет.
(Reply) (Parent) (Thread)
sofcknwhat
2017-10-25 08:15 pm (UTC)
Конечно, надо заинтересовать перед выборами, чтоб голоса правильно считали на сельских избиркомах, где они будут работать через полгода. На селе-то скрыть трудно, но за лям многие будут стараться, верный расчет.
(Reply) (Thread)
infin56
2017-10-25 08:25 pm (UTC)
это уже работает несколько лет, и по врачам и по учителям. В некоторых регионах дают по 3 млн рублей.
(Reply) (Parent) (Thread)
infin56
2017-10-25 08:24 pm (UTC)
в Нижегородской области это практикуется уже более 5 лет.
(Reply) (Thread)
sawely3
2017-10-25 11:37 pm (UTC)
неплохая такая прибавка к жалованию, 20 тыр. в месяц.
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