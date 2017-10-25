Сельские учителя получат по миллиону рублей для покупки жилья

Жизнь страны складывается из разных каждодневных событий. Радует, что позитивных новостей становится больше, и вот конкретный пример: в Прикамье учителя сельских школ сегодня могут рассчитывать на один миллион рублей для приобретения жилья. Условие только одно: после получения субсидии они обязаны отработать в сельской школе не менее пяти лет - об этом сообщает электронное издание URA.RU
Сообщается, что в проекте «Сельский учитель» приняли участие 173 школы Пермского края. Таким образом там намерены решить проблему с кадрами в отдаленных селах и предоставить школьникам возможность получать современное качественное образование.
Проект по предоставлению субсидии на жилье учителям, уезжающим работать в сельскую местность, был разработан в 2017 году по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Подать заявку на участие в проекте могут педагоги до 35 лет, со стажем работы не менее пяти лет. Педагогу, получившему одобрение, выделят деньги в сумме до одного миллиона рублей, которые он может потратить на приобретение готового жилья или строительство нового.
«Для участия в проекте заявилось 29 человек, конкурсный отбор прошли 18 человек, - отметили в пресс-службе губернатора. - В настоящее время все учителя трудоустроились в 14 сельских школ в 10 муниципальных районах Пермского края. Вопрос с приобретением жилья также у всех на стадии решения».
источник: URA.RU , фото: dixinews.ru
Это программа жавно опробована на сельских врачах так что думаю проблем не возникнет