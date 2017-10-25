Сельские учителя получат по миллиону рублей для покупки жилья

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Собчак мобилизует либеральный электорат Объявившая о своем желании баллотироваться в президенты России, Ксения Собчак провела первую пресс-конференцию в модном столичном электротеатре…

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полк ЗРС С-400 АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".…

Секс и политика: все на выборы! Избирательная кампания по выборам президента РФ, как это уже становится очевидным, скучной не будет. Впереди всех нас ждет много неожиданностей и…

"Алмаз – Антей" представил систему мониторинга воздушного пространства над Санкт-Петербургом В рамках ежегодного Международного форума пассажирского транспорта Smart Transport (18-20 октября 2017 года, Санкт-Петербург) Концерн ВКО "Алмаз –…

От «Северного потока» - к «Северному потоку 2» Было, как будто вчера, а оказывается, уже пять лет прошло. С октября 2012 года началась эксплуатация обеих ниток "Северного потока" - газопровода…

Подготовка инженерных кадров нового поколения В России открываются детские технопарки "Кванториум" - площадки, предназначенные для ускоренного развития изобретательного мышления у детей от 5…

Конкурс «Мой первый бизнес»: реальная возможность для молодежи получить путевку в жизнь Любой учащийся старших классов в России сможет попробовать реализовать собственные предпринимательские идеи и бизнес-проекты, участвуя в конкурсе…