Провал политических гастролей Навального в Иваново: пришло 350 человек

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Сельские учителя получат по миллиону рублей для покупки жилья Жизнь страны складывается из разных каждодневных событий. Радует, что позитивных новостей становится больше, и вот конкретный пример: в Прикамье…

Собчак мобилизует либеральный электорат Объявившая о своем желании баллотироваться в президенты России, Ксения Собчак провела первую пресс-конференцию в модном столичном электротеатре…

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полк ЗРС С-400 АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".…

Секс и политика: все на выборы! Избирательная кампания по выборам президента РФ, как это уже становится очевидным, скучной не будет. Впереди всех нас ждет много неожиданностей и…

"Алмаз – Антей" представил систему мониторинга воздушного пространства над Санкт-Петербургом В рамках ежегодного Международного форума пассажирского транспорта Smart Transport (18-20 октября 2017 года, Санкт-Петербург) Концерн ВКО "Алмаз –…

От «Северного потока» - к «Северному потоку 2» Было, как будто вчера, а оказывается, уже пять лет прошло. С октября 2012 года началась эксплуатация обеих ниток "Северного потока" - газопровода…

Подготовка инженерных кадров нового поколения В России открываются детские технопарки "Кванториум" - площадки, предназначенные для ускоренного развития изобретательного мышления у детей от 5…