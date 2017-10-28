Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Провал политических гастролей Навального в Иваново: пришло 350 человек
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Коротченко
i_korotchenko
October 28th, 14:37


Алексей Навальный провалил политические гастроли в Иваново - там посмотреть на оппозиционного блогера вчера пришло 350 человек, в то время как сами организаторы заявляли полторы тысячи участников. Об этом сообщают местные СМИ. Это оглушительная неудача, о который, по имеющимся данным, сейчас тяжело переживают в штабе Навального. Потерю интереса к Алексею Навальному связывают с выдвижением кандидатом в президенты РФ телеведущей Ксении Собчак, переключившей на себя фокус внимания «несогласных» и либеральной публики.

Что же касается Навального, то даже его немногочисленные сторонники прекрасно понимают, что оппозиционный маргинал с двумя условными сроками не имеет никаких шансов быть зарегистрированным для участия в избирательной гонке - и никакой ЕСПЧ, хоть бейся головой об стенку, тут не поможет. Так-что хайпа больше нет! А следовательно, теперь не будет и многочисленных толп: так, пара-тройка сотен городских сумасшедших, которые найдутся всегда и везде, да школьники старших классов, которым нужна движуха.

Навальному теперь предстоит политическая конкуренция не с Владимиром Путиным, а с Ксенией Собчак. Такова суровая правда жизни. И это конкуренция не за Кремль, а за банальное экономическое выживание: денежный чёс со сторонников в виде добровольных пожертвований будет теперь для Навального гораздо менее эффективен, чем раньше. Ведь Собчак оттянет от оппозиционного блогера не только внимание (что мы и увидели по итогам митинга в Иваново), но и финансовую подпитку со стороны «жертвователей»: ведь им лучше отдать деньги Собчак на выборы, чем содержать на свои кровные Навального и Волкова, уже привыкших жить за чужой счет на широкую ногу.

фото: i.ytimg.com

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7 comments :
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bufetum
2017-10-28 01:14 pm (UTC)
Наблюдать за двумя тараканами в банке очень забавно). Навальный уже отказался отвечать на вопросы о собчачке)))
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nikolka22
2017-10-28 01:24 pm (UTC)
завтра к нам приехжает. подумываю сходить.
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Suhodrichev31
2017-10-28 03:16 pm (UTC)
На митинг за путина вообще никто бесплатно не ходит. И ничего,сидит на троне второй десяток лет,штаны протирает,да карман набивает.
Если бы Навальный был никому не интересен,так и не кукарекали бы о нем кремлеботы и пропагандоны из каждой микроволновки.
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anti_v
2017-10-28 03:31 pm (UTC)

Сколько в этот момент вышло за Путина? Нуль? 0vs350 это типа провал?)

(Reply) (Thread)
С Б
2017-10-28 04:23 pm (UTC)
ахахахах, как же подрывает у навалодрочеров :DD
(Reply) (Thread)
spmen
2017-10-28 06:06 pm (UTC)
Игорь, пора уже прекратить обсуждать здесь этот отработанный и никому не интересный проект Кремля.
Вместо него теперь Ксюша - новый спарринг партнер нашего Главнокомандующего.
И спросите наконец в верхах - почему вор авоськи с огурцами сидит в тюрьме, а этот гораздо более крупный и рецидивный вор - не сидит?
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vovik01
2017-10-28 08:30 pm (UTC)
Игорь, вот вам-то лично какое дело до Навального?:-) Или опасаетесь, что если он(или подобный) придет к власти, вам придется за все ответить? Ну не 1917 год, на фонарь не вздернут. В худшем сдучае "люстрация" в мусорном баке:-)))) И отлучение от кормушки. Вот второе страшно, да?:-)))
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