Провал политических гастролей Навального в Иваново: пришло 350 человек

Алексей Навальный провалил политические гастроли в Иваново - там посмотреть на оппозиционного блогера вчера пришло 350 человек, в то время как сами организаторы заявляли полторы тысячи участников. Об этом сообщают местные СМИ. Это оглушительная неудача, о который, по имеющимся данным, сейчас тяжело переживают в штабе Навального. Потерю интереса к Алексею Навальному связывают с выдвижением кандидатом в президенты РФ телеведущей Ксении Собчак, переключившей на себя фокус внимания «несогласных» и либеральной публики.
Что же касается Навального, то даже его немногочисленные сторонники прекрасно понимают, что оппозиционный маргинал с двумя условными сроками не имеет никаких шансов быть зарегистрированным для участия в избирательной гонке - и никакой ЕСПЧ, хоть бейся головой об стенку, тут не поможет. Так-что хайпа больше нет! А следовательно, теперь не будет и многочисленных толп: так, пара-тройка сотен городских сумасшедших, которые найдутся всегда и везде, да школьники старших классов, которым нужна движуха.
Навальному теперь предстоит политическая конкуренция не с Владимиром Путиным, а с Ксенией Собчак. Такова суровая правда жизни. И это конкуренция не за Кремль, а за банальное экономическое выживание: денежный чёс со сторонников в виде добровольных пожертвований будет теперь для Навального гораздо менее эффективен, чем раньше. Ведь Собчак оттянет от оппозиционного блогера не только внимание (что мы и увидели по итогам митинга в Иваново), но и финансовую подпитку со стороны «жертвователей»: ведь им лучше отдать деньги Собчак на выборы, чем содержать на свои кровные Навального и Волкова, уже привыкших жить за чужой счет на широкую ногу.
фото: i.ytimg.com
Если бы Навальный был никому не интересен,так и не кукарекали бы о нем кремлеботы и пропагандоны из каждой микроволновки.
Сколько в этот момент вышло за Путина? Нуль? 0vs350 это типа провал?)
Вместо него теперь Ксюша - новый спарринг партнер нашего Главнокомандующего.
И спросите наконец в верхах - почему вор авоськи с огурцами сидит в тюрьме, а этот гораздо более крупный и рецидивный вор - не сидит?