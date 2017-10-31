Путин открыл мемориал «Стена скорби» в память о жертвах политических репрессий

Президент РФ Владимир Путин открыл мемориал «Стена скорби» на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве. Мероприятие приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий в России. Частью монумента, автором которого является известный скульптор Георгий Франгулян, стали 170 природных камней из 58 регионов РФ. Основу композиции составляют бронзовые фигуры, взмывающие вверх, а по краям скульптуры на разных языках высечены надписи «Помним». На церемонии присутствовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, член Совета Федерации Владимир Лукин.
Президент процитировал слова Наталии Солженицыной: «Знать, помнить, осудить. И только потом – простить», добавив, что «нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили». «Но это не значит – призывать к сведению счетов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния» - подчеркнул Путин. Он отметил, что «сейчас важно для всех нас опираться на ценности доверия и стабильности. Только на этой основе мы можем решить задачи, которые стоят перед обществом и страной, перед Россией, которая у нас одна».
«Хочу еще раз поблагодарить автора памятника, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании этого монумента. Он важен для нас, важен для всей страны сегодня и еще важнее для молодых людей, для завтрашнего, для будущего России» - сказал глава государства.
Ранее, выступая на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Владимир Путин подчеркнул, что открытие мемориала «Стена скорби» «особенно актуально в год 100-летия революции. Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она есть – с ее великими победами и трагическими страницами».
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фото: пресс-служба президента РФ