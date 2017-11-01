Предотвратить возможность создания генетического оружия и его использование против России

Ряд зарубежных организаций собирают биологический материал представителей различных этносов, проживающих на территории России, - заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", - сказал Путин.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у российских спецслужб есть данные о сборе биологического материала жителей РФ: «эта информация по линии специальных служб России. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов».
По словам директора компании Genotek Валерия Ильинского, которого цитирует агенство РИА Новости, сбором биоматериала россиян занимаются два центра, сами исследования при этом проводятся в США. Судя по публикациям, цель исследований заключается в изучении генетического разнообразия, в том числе болезней, которые поражают разные этносы. «В теории подобные вариации можно использовать для гипотетической атаки на их носителей», - добавил генетик.
В середине июля 2017 года на сайте госзакупок США был опубликован контракт на покупку американскими ВВС образцов РНК и синовиальной оболочки. Отмечалось, что они должны быть русского/европеоидного происхождения. В контракте не уточнялось, зачем ВВС США понадобился биоматериал россиян.
С практической точки зрения сбор биоматериалов необходим только с одной целью - разработки генетического оружия. Не случайно, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире телефона «Россия 1» сообщил, что в настоящее время в правительстве разрабатывается закон о биологической безопасности РФ, и в декабре он должен быть внесен в Госдуму. Кроме того, как отметил Онищенко, необходимо взять под контроль работу зарубежных лабораторий, которые проводят клинические исследования на территории России.
Ранее Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости подчеркнул, что в целом ситуация со сбором биологических материалов является очень острой, так как в современном мире расшифровка генома дает возможности преднамеренного нанесения вреда, в том числе и с военными целями. По его мнению, существует реальная угроза создания генетического оружия.
В очередной раз поражает слабый научный кругозор Путина. Он видимо совсем не учился в школе. То у него выскакивает "сакральная Корсунь", то этот бред. Хоть бы ввел в свою АП нескольких профессоров разного профиля и спрашивал бы у них, прежде чем выступать во всеуслышание.
С другой стороны никаких опытов на людях у наших ученых совместно с врагами быть не должно. За это надо сразу на лесоповал.
Да только нет твердых яиц у нашей элитки. Смотрят в рот пиндосам и геетолерастам.
Edited at 2017-11-01 08:07 am (UTC)
а потом кричать. Сами ничего не делаем
неужто в РФ не было возможности сделать свои сети лабораторий для анализов,
ну детский сад какой-то,
все лаборатории при поликлиниках развалили,все бегают к этим упырям неясной этиологии.
Инвитро эти все, Синево - мутные конторы...
Не понятно так же,что у нас государство вообще контролирует, и в чем его интересы.
блог кота Моти
цитата:
***из Якутии мыше-амеры отобрали молодежи стайку, как обычно и обучали у сибя . Далия им внушатся что русские их всегда гнобили и убивали, фильмы блядскии режиссёришки снимали, я вам сдержанию фильмы клипал , вспоминайти , тама качегар вроди названия или чо то в этой роди. Далия они им внушают что мы всей страной их грабим типа алмазы токмо ихнии бы были, нефть и прочая , если бы они отделилися типа в золоти бы все валялися , их джыть шыбко мало а территория огромная и залежей пользы тама капец скока. СИЕ ДАВНО И УПОРНО. понимаете вы ката, кот вам зря тоджыть клипать чо попало ни станит..а тама создавай некую ситуацыю,заражай якутов , вместе с некой нестабильностью, коию запланирывают на час Х - в Москве допутим переворотное время и ситуацыя и тама бац! В Якутии якуты начинают пачками умирать и типа икто ничо сделть не может - мятеж - помощь доброго дяди с нужной таблеточкой в мишочки и бля далия отделения ...ну а далия их как индейцев истребят и капец..ну сие нехитрыи планы что оне прикидуют на будущую, а мыше-твари , сии "оппозицыонЕры " сие враги Родины коие с удовольствием помогут им нас ухуйкать тута всех и всё разделить..ну они мечтают б том. Нет икакой оппозицыи, сие всё враги. Иточник найдёте с помощью поисковика )
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Несколько странное поведение для бывшего кгбешника?
Вывод - это просто обыкновенный вброс
https://www.gazeta.ru/science/news/2017/10/31/n_10761422.shtml
Рассмотрим на примере медпрепаратов ряда статиновых (понижающих холестерин) возникновение побочных эффектов от поиема которых абсолютно различен для разных национальностей:в аннторациях все расписано.Некоторые виды славянам возможны к употреблению в два раза уменьшенной от обычной дозы,некоторые в четыре, для азиатов в шесть, для китайцев вообще нельзя.