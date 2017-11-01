Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Предотвратить возможность создания генетического оружия и его использование против России
Коротченко
i_korotchenko
November 1st, 10:07


Ряд зарубежных организаций собирают биологический материал представителей различных этносов, проживающих на территории России, - заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", - сказал Путин.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у российских спецслужб есть данные о сборе биологического материала жителей РФ: «эта информация по линии специальных служб России. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов».

По словам директора компании Genotek Валерия Ильинского, которого цитирует агенство РИА Новости, сбором биоматериала россиян занимаются два центра, сами исследования при этом проводятся в США. Судя по публикациям, цель исследований заключается в изучении генетического разнообразия, в том числе болезней, которые поражают разные этносы. «В теории подобные вариации можно использовать для гипотетической атаки на их носителей», - добавил генетик.

В середине июля 2017 года на сайте госзакупок США был опубликован контракт на покупку американскими ВВС образцов РНК и синовиальной оболочки. Отмечалось, что они должны быть русского/европеоидного происхождения. В контракте не уточнялось, зачем ВВС США понадобился биоматериал россиян.

С практической точки зрения сбор биоматериалов необходим только с одной целью - разработки генетического оружия. Не случайно, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире телефона «Россия 1» сообщил, что в настоящее время в правительстве разрабатывается закон о биологической безопасности РФ, и в декабре он должен быть внесен в Госдуму. Кроме того, как отметил Онищенко, необходимо взять под контроль работу зарубежных лабораторий, которые проводят клинические исследования на территории России.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости подчеркнул, что в целом ситуация со сбором биологических материалов является очень острой, так как в современном мире расшифровка генома дает возможности преднамеренного нанесения вреда, в том числе и с военными целями. По его мнению, существует реальная угроза создания генетического оружия.

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33 comments :
( 33 comments Leave a comment )
f5e5f0f2e5e1e5
2017-11-01 07:13 am (UTC)
нужно срочно ассимилироваться с китайцами
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Suhodrichev31
2017-11-01 07:22 am (UTC)
У тсаря крышу сорвало. Такое наблюдалось у сталина.Видимо все диктаторы подвержены безумию.Радует то,что в современном мире,все они кончают одинаково.
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telescopych
2017-11-01 07:29 am (UTC)
Кончают одинаково вообще все, не только цари.
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st_viadimir
2017-11-01 07:32 am (UTC)
NASA своей ортопедической отмазкой конечно насмешило.
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Светлана Серякова
2017-11-01 08:03 am (UTC)
Выставить молча всех америкосов к чёрту без возможности вернуться
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spmen
2017-11-01 08:05 am (UTC)
На самом деле это блеф. Генофонд населения Евразии настолько перемешан и разнообразен, что никакого генетического оружия против отдельной национальности создать невозможно, если только эта национальность не варится 1000 лет на изолированном острове. Такое оружие окажется универсальным против любых европейцев и самих пиндосов.
В очередной раз поражает слабый научный кругозор Путина. Он видимо совсем не учился в школе. То у него выскакивает "сакральная Корсунь", то этот бред. Хоть бы ввел в свою АП нескольких профессоров разного профиля и спрашивал бы у них, прежде чем выступать во всеуслышание.
С другой стороны никаких опытов на людях у наших ученых совместно с врагами быть не должно. За это надо сразу на лесоповал.
Да только нет твердых яиц у нашей элитки. Смотрят в рот пиндосам и геетолерастам.

Edited at 2017-11-01 08:07 am (UTC)
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vrnalbum
2017-11-01 08:26 am (UTC)
Надо вне закона поставить лаборатории которые действуют в России на деньги США
а потом кричать. Сами ничего не делаем
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turok80
2017-11-01 09:31 am (UTC)
Тогда Пиндосы запретят поставку мед оборудования в Россию и лечится будете подорожником
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casus_belli_7
2017-11-01 08:42 am (UTC)
не понимаю,
неужто в РФ не было возможности сделать свои сети лабораторий для анализов,
ну детский сад какой-то,
все лаборатории при поликлиниках развалили,все бегают к этим упырям неясной этиологии.
Инвитро эти все, Синево - мутные конторы...
Не понятно так же,что у нас государство вообще контролирует, и в чем его интересы.
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блог кота Моти

dmb2012i
2017-11-01 08:57 am (UTC)








цитата:

***из Якутии мыше-амеры отобрали молодежи стайку, как обычно и обучали у сибя . Далия им внушатся что русские их всегда гнобили и убивали, фильмы блядскии режиссёришки снимали, я вам сдержанию фильмы клипал , вспоминайти , тама качегар вроди названия или чо то в этой роди. Далия они им внушают что мы всей страной их грабим типа алмазы токмо ихнии бы были, нефть и прочая , если бы они отделилися типа в золоти бы все валялися , их джыть шыбко мало а территория огромная и залежей пользы тама капец скока. СИЕ ДАВНО И УПОРНО. понимаете вы ката, кот вам зря тоджыть клипать чо попало ни станит..а тама создавай некую ситуацыю,заражай якутов , вместе с некой нестабильностью, коию запланирывают на час Х - в Москве допутим переворотное время и ситуацыя и тама бац! В Якутии якуты начинают пачками умирать и типа икто ничо сделть не может - мятеж - помощь доброго дяди с нужной таблеточкой в мишочки и бля далия отделения ...ну а далия их как индейцев истребят и капец..ну сие нехитрыи планы что оне прикидуют на будущую, а мыше-твари , сии "оппозицыонЕры " сие враги Родины коие с удовольствием помогут им нас ухуйкать тута всех и всё разделить..ну они мечтают б том. Нет икакой оппозицыи, сие всё враги. Иточник найдёте с помощью поисковика )
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rumataest0rsky
2017-11-01 09:01 am (UTC)
Вам бы, перед тем как бред писать, поговорить по данной теме и своих фантазиях с биологами, генетиками. А потом, если желание не пропадет, писать чушь в блоге, с пометкой МНЕ ТАК КАЖЕТСЯ, и конечно же попрощаться с идеей, что к вам будут относится как к здравомыслящему.
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Сергей Викторович
2017-11-01 09:24 am (UTC)
Дурдом. Перед Богом мы в равных правах. Все беды, которые ты насылаешь на врагов, равнозначно возвращаются. Это происходит во всех биологических видах.
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turok80
2017-11-01 09:29 am (UTC)
Запретить блядскую генетику, а лучшее биологию вообще.
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genadik
2017-11-01 09:54 am (UTC)
Допустим что американцы пытаются сделать биологическое оружие и им нужны российские биоматериалы. Почему вместо того что бы через контрактора не подсунуть им украинские биоматериалы и тихонько отслеживать что они там с ними делают, все это в открытую раскрывают. Если бы было хоть малейшее подозрение все было бы засекречено, и никогда бы на телевидение не просочилось.
Несколько странное поведение для бывшего кгбешника?
Вывод - это просто обыкновенный вброс
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Роман Титенюк
2017-11-01 09:57 am (UTC)
Ведь в Америки и Европе русских то нет, надо в России шпионить. Долбоёбы блять полные.
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Роман Титенюк
2017-11-01 09:56 am (UTC)
Изучают, пытаются понять, что не так с этими долбоёбами.
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redneck_yankee
2017-11-01 01:32 pm (UTC)
Может ваша хохлятское говно не было нужно потому они уже давно поняли что вы конченные дебилы и вас не вылечить?
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Листопад
2017-11-01 10:35 am (UTC)
На основе собранных у граждан России биоматериалов невозможно разработать генетическое оружие, способное воздействовать только на одну нацию. - Светлана Боринская, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН
https://www.gazeta.ru/science/news/2017/10/31/n_10761422.shtml
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sjarmtroll
2017-11-01 11:12 am (UTC)
Возможно.Ваш специалист не в теме.
Рассмотрим на примере медпрепаратов ряда статиновых (понижающих холестерин) возникновение побочных эффектов от поиема которых абсолютно различен для разных национальностей:в аннторациях все расписано.Некоторые виды славянам возможны к употреблению в два раза уменьшенной от обычной дозы,некоторые в четыре, для азиатов в шесть, для китайцев вообще нельзя.
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kutepov_online
2017-11-01 12:47 pm (UTC)
...А симметричный ответ возможен, или это могло бы грозить катастрофой?
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redneck_yankee
2017-11-01 01:30 pm (UTC)
Невозможен. Американцы не автохонная нация. Там намешано за 200 лет очень сильно, особенно последние 40 лет.
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