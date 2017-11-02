Жажда убивать

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Предотвратить возможность создания генетического оружия и его использование против России Ряд зарубежных организаций собирают биологический материал представителей различных этносов, проживающих на территории России, - заявил президент…

Путин открыл мемориал «Стена скорби» в память о жертвах политических репрессий Президент РФ Владимир Путин открыл мемориал «Стена скорби» на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве. Мероприятие…

Провал политических гастролей Навального в Иваново: пришло 350 человек Алексей Навальный провалил политические гастроли в Иваново - там посмотреть на оппозиционного блогера вчера пришло 350 человек, в то время как…

Сельские учителя получат по миллиону рублей для покупки жилья Жизнь страны складывается из разных каждодневных событий. Радует, что позитивных новостей становится больше, и вот конкретный пример: в Прикамье…

Собчак мобилизует либеральный электорат Объявившая о своем желании баллотироваться в президенты России, Ксения Собчак провела первую пресс-конференцию в модном столичном электротеатре…

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полк ЗРС С-400 АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".…

Секс и политика: все на выборы! Избирательная кампания по выборам президента РФ, как это уже становится очевидным, скучной не будет. Впереди всех нас ждет много неожиданностей и…