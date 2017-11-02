Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Жажда убивать
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Коротченко
i_korotchenko
November 2nd, 11:06


Появились дополнительные подробности вокруг громкого преступления, совершенного в Москве студентом Андреем Емельянниковым, который убил своего преподавателя, - как выяснилось, молодой человек много времени проводил за компьютерными играми, сообщает Telegram-канале Mash: «Большую часть времени Андрей проводил за компьютером. Он очень увлекался играми».

Напомним, что в среду в Москве на улице Гвардейской в кабинете политехнического колледжа были обнаружены тела 44-летнего преподавателя ОБЖ Сергея Данилова и 18-летнего студента третьего курса Андрея Емельянникова со множественными колото-резанными ранениями в области шеи. Убийство произошло на перемене, когда в аудитории никого не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По одной из версий, между преподавателем и студентом колледжа мог быть конфликт.

Виртуальные убийства в ходе различного рода компьютерных игр негативно влияют на человеческую психику. Об этом свидетельствуют многочисленные научные исследования. У индивидуума, вовлеченного в такие игры, снижается допустимый порог применения насилия, раскрепощаются низменные инстинкты, происходит психологическая адаптация к устранению «оппонентов» как возможному способу решения возникающих проблем, вырабатывается жестокость, ломается психика. Результат - наработанные в виртуальном мире «навыки» зачастую «реализуются» в виде целого ряда насильственных преступлений и даже убийств.

Любопытное обстоятельство: буквально синхронно с убийством в полиграфическом колледже в Москве, попробовал себя в качестве компьютерного игрока и оппозиционер Алексей Навальный, сообщивший в своем Твиттере: «Провел стрим PUBG. Классная игра. Ну и вообще понял наконец зачем люди стримят игры. А то ведь целый мир и я вообще не врубался что это».

Следует пояснить, что речь идет о компьютерной игре PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – это детище небезызвестного Брендана Грина. Геймплей довольно прост. На остров высаживаются 100 игроков, которые начинают бороться за выживание. Первоначальная цель: собрать максимум доступных ресурсов, куда входят оружие, снаряжение, транспортные средства. Чтобы победить, нужно остаться единственным выжившим.

Как скажется на психике Навального погружение в виртуальный мир насилия и убийств - пока ответить сложно. Однако подсев на PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, оппозиционный блогер, и без того не брезгующий массовыми манипуляциями среди своих «хомячков», может стать еще более неразборчивым в методах политической борьбы, руководствуясь тезисом «цель оправдывает средства».

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23 comments :
( 23 comments Leave a comment )
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tohoto
2017-11-02 08:15 am (UTC)
Таак и при чем тут игры? Вон псих порезавший журналистку геймером не был.

Edited at 2017-11-02 08:15 am (UTC)
(Reply) (Thread)
f5e5f0f2e5e1e5
2017-11-02 08:50 am (UTC)
не факт. наверняка в косынку виндовскую рубился пока радио слушал
(Reply) (Parent) (Thread)
Нергал Энлильевич
2017-11-02 10:48 am (UTC)
Какое радио? Танькины психодомогательства же!
(Reply) (Parent) (Thread)
smirnoff_v
2017-11-02 08:22 am (UTC)
Нелепое рассуждение. Оно должно подкрепляться статистикой, которая доказывала бы, что геймеры чаще мочат народ, чем не геймеры.
(Reply) (Thread)
vrnalbum
2017-11-02 08:26 am (UTC)
Вы бы лучше рассказали что за одежда "ратника" появилась? Идет женщина, взрывы, огонь, а она идет. Это что фейк для американцев?
(Reply) (Thread)
pyronrussian
2017-11-02 08:29 am (UTC)
Бред какой-то.
(Reply) (Thread)
36rusvoronezh
2017-11-02 08:34 am (UTC)
Стримы по всяким играм очень популярны у школоты. Скорее всего пациент работает над привлечением потенциальных сподвижников среди малолетних.

Такой политический педофил.
(Reply) (Thread)
rudinandrey
2017-11-02 08:47 am (UTC)
про то что игры влияют на вероятность желания и реализации убийства в реальном мире, притянуты за уши. сейчас все играют в эти игры, так что играми можно "оправдать" любое преступление.
(Reply) (Thread)

многочисленные научные исследования

evgeniykv
2017-11-02 08:53 am (UTC)
"Виртуальные убийства в ходе различного рода компьютерных игр негативно влияют на человеческую психику. Об этом свидетельствуют многочисленные научные исследования. У индивидуума, вовлеченного в такие игры, снижается допустимый порог применения насилия"

Будьте добры пару ссылок на хотя бы два таких признанных научных исследования, ведь если их множество, то это не составит труда.
Спасибо.
(Reply) (Thread)
artur_gtn
2017-11-02 09:00 am (UTC)
чушь какая. в какие игры Каин играл?
(Reply) (Thread)
rbinzon
2017-11-02 09:31 am (UTC)
PUBG отличная игра. Как легко все на игры свалить. И аналогия простая, там убивают, значит и в реале могут убивать. И психика сразу никакая...
(Reply) (Thread)
frothuss
2017-11-02 09:55 am (UTC)
это такой бред, что я даже не поленюсь и напишу что это бред!
это бред!
(Reply) (Thread)
push_gun
2017-11-02 10:13 am (UTC)
чикатило , говорят, суп ел

как узнал, с тех времен суп обхожу стороной
(Reply) (Thread)
plohoy_zyalt
2017-11-02 10:46 am (UTC)
Не надо винить во всём игры. Я всю юность в ГТА рубился и сейчас иногда поигрываю, и ничего, никого не грохнул.
Что до Навального - тот тут имеет место банальная попытка быть ближе к своей целевой аудитории, т.е. к школоте и студентоте.
(Reply) (Thread)
Artyem Blacwater
2017-11-02 11:09 am (UTC)
Чикатила наверное в свое время в DOOM 3 переиграл
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v_dokumentiki
2017-11-02 11:28 am (UTC)
Навальный с Кукурузой_в_анусе играл, говорят. То есть не то, чтобы початок ему засунули, а у партнёра по игре ник такой.
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chuzhoi_692
2017-11-02 11:52 am (UTC)
Молодец. Все правильно написал.
Беги скорей в кассу.
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chuzhoi_672
2017-11-02 11:59 am (UTC)
Рад, что ты меня понял, портянка.
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hilderun
2017-11-02 11:46 am (UTC)
"Виртуальные убийства в ходе различного рода компьютерных игр негативно влияют на человеческую психику"

На психику гораздо больше, чем компьютерные игры, влияет изучаемая в учебных заведениях художественная литература - все эти "Полтава", "Мцыри", "Преступление и наказание", "После бала" и прочие тексты, до краев наполненные насилием. А "Спать хочется" - история о детоубийстве! - на психику негативно не влияет?.. А "Бедная Лиза" с пропагандой суицида?..
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umgezogen
2017-11-02 12:04 pm (UTC)
Автору никто так не смог объяснить, что "после" не означает "вследствие". Что-то у него с генетикой наверное.
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golos_naroda_rf
2017-11-02 12:16 pm (UTC)
где тэг реклама?
пойду в PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS поиграю, посмотрю что за зверь.
upgrade. не хрена себе, 30$ стоит, предупреждать надо. автор зачем вы поддерживаете экономику сша?

Edited at 2017-11-02 12:23 pm (UTC)
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