Жажда убивать

Появились дополнительные подробности вокруг громкого преступления, совершенного в Москве студентом Андреем Емельянниковым, который убил своего преподавателя, - как выяснилось, молодой человек много времени проводил за компьютерными играми, сообщает Telegram-канале Mash: «Большую часть времени Андрей проводил за компьютером. Он очень увлекался играми».
Напомним, что в среду в Москве на улице Гвардейской в кабинете политехнического колледжа были обнаружены тела 44-летнего преподавателя ОБЖ Сергея Данилова и 18-летнего студента третьего курса Андрея Емельянникова со множественными колото-резанными ранениями в области шеи. Убийство произошло на перемене, когда в аудитории никого не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По одной из версий, между преподавателем и студентом колледжа мог быть конфликт.
Виртуальные убийства в ходе различного рода компьютерных игр негативно влияют на человеческую психику. Об этом свидетельствуют многочисленные научные исследования. У индивидуума, вовлеченного в такие игры, снижается допустимый порог применения насилия, раскрепощаются низменные инстинкты, происходит психологическая адаптация к устранению «оппонентов» как возможному способу решения возникающих проблем, вырабатывается жестокость, ломается психика. Результат - наработанные в виртуальном мире «навыки» зачастую «реализуются» в виде целого ряда насильственных преступлений и даже убийств.
Любопытное обстоятельство: буквально синхронно с убийством в полиграфическом колледже в Москве, попробовал себя в качестве компьютерного игрока и оппозиционер Алексей Навальный, сообщивший в своем Твиттере: «Провел стрим PUBG. Классная игра. Ну и вообще понял наконец зачем люди стримят игры. А то ведь целый мир и я вообще не врубался что это».
Следует пояснить, что речь идет о компьютерной игре PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – это детище небезызвестного Брендана Грина. Геймплей довольно прост. На остров высаживаются 100 игроков, которые начинают бороться за выживание. Первоначальная цель: собрать максимум доступных ресурсов, куда входят оружие, снаряжение, транспортные средства. Чтобы победить, нужно остаться единственным выжившим.
Как скажется на психике Навального погружение в виртуальный мир насилия и убийств - пока ответить сложно. Однако подсев на PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, оппозиционный блогер, и без того не брезгующий массовыми манипуляциями среди своих «хомячков», может стать еще более неразборчивым в методах политической борьбы, руководствуясь тезисом «цель оправдывает средства».
Edited at 2017-11-02 08:15 am (UTC)
Такой политический педофил.
многочисленные научные исследования
Будьте добры пару ссылок на хотя бы два таких признанных научных исследования, ведь если их множество, то это не составит труда.
Спасибо.
это бред!
как узнал, с тех времен суп обхожу стороной
Что до Навального - тот тут имеет место банальная попытка быть ближе к своей целевой аудитории, т.е. к школоте и студентоте.
Беги скорей в кассу.
На психику гораздо больше, чем компьютерные игры, влияет изучаемая в учебных заведениях художественная литература - все эти "Полтава", "Мцыри", "Преступление и наказание", "После бала" и прочие тексты, до краев наполненные насилием. А "Спать хочется" - история о детоубийстве! - на психику негативно не влияет?.. А "Бедная Лиза" с пропагандой суицида?..
пойду в PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS поиграю, посмотрю что за зверь.
upgrade. не хрена себе, 30$ стоит, предупреждать надо. автор зачем вы поддерживаете экономику сша?
Edited at 2017-11-02 12:23 pm (UTC)