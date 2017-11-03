«Ростех» придаст ускорение лидеру европейского автопрома

Кузнечный завод ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) успешно прошел аудит производства, организованный представителями компании «Фольксваген Груп Рус», и получил одобрение на производство коленчатых валов для легковых автомобилей. Со следующего года кузнечный завод будет работать с партнерами из Калуги в статусе постоянного поставщика.
По словам заместителя директора кузнечного завода по качеству Александра Чеха, финальному аудиту предшествовала гигантская подготовительная работа и целая серия визитов аудиторов. Основная тяжесть задач легла на конструкторско-технологическую службу завода, которой предстояло с нуля спроектировать новую поковку, создать документацию, прописать все техпроцессы и организовать подготовку производства. Все – в соответствии с требованиями и стандартами мирового уровня. В результате, в партнерстве с одним из ведущих мировых производителей реализован серьезный коммерческий проект.
Директор кузнечного завода Александр Калашников отметил, что в плане инженерии найдено очень много новых решений по проектированию продукта и оснастки. «Изделия столь высокой точности на кузнечном заводе еще не изготавливались. Сегодня это отлаженный серийный процесс, – подчеркнул он. – Создан хороший задел: в 2018 году на четверть вырастут наши объемы продукции диверсификации, а это – загруженность персонала и определенная страховка в плане уменьшения рисков в связи с колебаниями на рынке».
Главный итог аудита в том, что представители заказчика убедились: весь процесс настроен и действительно обеспечивает серийность производства поковки коленчатого вала на легковой автомобиль с требуемым качеством и в требуемых объемах. «Пока, соизмеряясь с силами действующего оборудования, оцениваем свои возможности в 150 тысяч поковок в год, – рассказал Калашников. – А дальнейшее развитие и наращивание объемов связываем с проектом модернизации, закупкой нового оборудования. Работа уже началась».
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/kuznechnyy_zavod_budet_vypuskat_kolenvaly_dlya_legkovykh_inomarok/
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