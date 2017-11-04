Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Putin Team: Вперед, Россия!
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Коротченко
i_korotchenko
November 4th, 16:42


Нападающий российской сборной по хоккею Александр Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина.  Об этом хоккеист сообщил в своем Instagram: «Быть частью такой команды - для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна!». Овечкин напомнил, что всегда был сторонником Владимира Путина и никогда не скрывал этого. Он призвал объединиться всех, кто поддерживает президента и показать всем сильную и сплоченную Россию.

Овечкина поддержал знаменитый российский хоккеист Павел Буре, включенный в Зал славы НХЛ. В интервью НСН он подчеркнул, что уверен в Путине «на все сто процентов»: «Естественно, что Путин не просто надежный, он – супер надежный партнер по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился в этом».

Поддержка нового общественного движения носит массовый характер не только в России, но и ощущается его сильная поддержка среди наших соотечественников, проживающих за рубежом: о своем желании присоединиться к Putin Team заявляют в эти дни не только известные во всем мире россияне, но простые граждане РФ, которые сегодня работают или учатся за границей.

Putin Team становится командой всех тех, кто хочет видеть Россию сильной, уверенной в себе, устремленную вперед во главе с лидером, которого уважает и с которым считается весь мир.

фото: vkrizis.ru

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9 comments :
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  • 1
chuzhoi_697
2017-11-04 01:46 pm (UTC)
Putin Team становится командой всех тех, кто хочет видеть Россию сильной, уверенной в себе, устремленную вперед во главе с лидером, которого уважает и с которым считается весь мир.

Гитлер тоже создал команду, сделавшую Германию сильной и уверенной в себе.
И с ним тоже считался весь мир.
Но дело кончилось очень печально - и для Гитлера, и для Германии.

Edited at 2017-11-04 01:46 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
otmorozok323
2017-11-04 01:56 pm (UTC)
Фубля.Путин не нужен.
(Reply) (Thread)
Suhodrichev31
2017-11-04 01:59 pm (UTC)
Еще один лицимерный поцреот с семьей в америке.Видать со спортом фсио. Готовится стать депутатом.
(Reply) (Thread)
vrnalbum
2017-11-04 02:13 pm (UTC)
А что же этот патриот на НХЛ пашет???????
(Reply) (Thread)
spmen
2017-11-04 03:24 pm (UTC)
Идея хорошая. Но будет похерена АП и ее серым кардиналом Сурковым. Как и ОНФ, и "Наши".
Путин должен опираться не на барыг от спорта, а на своих главных союзников - ВС и Росгвардию. И организовать командировки на лесоповалы для гайдаро-чубайсят и прочих либерастов.
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gosha_39
2017-11-04 03:24 pm (UTC)
Чё за Путин Тим??? Русский вообще забыли?!!!
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jackvern
2017-11-04 03:24 pm (UTC)
Путин толковый и очень работоспособный президент. Таких людей и надо поддерживать. Прав Овечкин.
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000015
2017-11-04 04:03 pm (UTC)
в госдуму на место чумной поклонской метит?
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harbinger001
2017-11-04 04:46 pm (UTC)
Эти патриоты-хоккеисты изнутри разрушают Америку?
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