Putin Team: Вперед, Россия!

Предотвратить возможность создания генетического оружия и его использование против России Ряд зарубежных организаций собирают биологический материал представителей различных этносов, проживающих на территории России, - заявил президент…

Путин открыл мемориал «Стена скорби» в память о жертвах политических репрессий Президент РФ Владимир Путин открыл мемориал «Стена скорби» на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве. Мероприятие…

Старт ВФМС в Сочи сравнили с церемоний открытия зимней Олимпиады-2014 В Сочи в ледовом дворце «Большой» стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Как отмечают участники фестиваля в…

Пострадавшие от пожаров в Иркутской области обеспечены новым жильем Еще в апреле Владимир Путин поручил обеспечить жильем погорельцев из Иркутской области, где из-за возникших массовых пожаров сгорели десятки домов…

Президент заверил главу ЦИК о жесткой реакции на факты нарушений в ходе Единого дня голосования Курс на честные выборы был подтвержден на сегодняшней встрече главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным, в ходе которой Памфилова…

Саудовская Аравия закупит российское оружие на сумму 3 миллиарда долларов Одним из важнейших итогов визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель-Азиза Аль Сауда и его переговоров с президентом РФ…

Губернаторский корпус: обновление для максимальной эффективности работы Кремль продолжает кадровые перестановки среди региональных элит. Еще один руководитель - на этот раз Ненецкого автономного округа Игорь Кошин -…

Новое качество российской «оборонки» Владимир Путин посетил сегодня ведущую интегрированную структуру оборонно-промышленного комплекса России - Концерн воздушно-космической обороны…