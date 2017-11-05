День народного единства: вместе во имя великой России

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Putin Team: Вперед, Россия! Нападающий российской сборной по хоккею Александр Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team в поддержку…

«Ростех» придаст ускорение лидеру европейского автопрома Кузнечный завод ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) успешно прошел аудит производства, организованный представителями компании…

Жажда убивать Появились дополнительные подробности вокруг громкого преступления, совершенного в Москве студентом Андреем Емельянниковым, который убил своего…

Предотвратить возможность создания генетического оружия и его использование против России Ряд зарубежных организаций собирают биологический материал представителей различных этносов, проживающих на территории России, - заявил президент…

Путин открыл мемориал «Стена скорби» в память о жертвах политических репрессий Президент РФ Владимир Путин открыл мемориал «Стена скорби» на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве. Мероприятие…

Провал политических гастролей Навального в Иваново: пришло 350 человек Алексей Навальный провалил политические гастроли в Иваново - там посмотреть на оппозиционного блогера вчера пришло 350 человек, в то время как…

Сельские учителя получат по миллиону рублей для покупки жилья Жизнь страны складывается из разных каждодневных событий. Радует, что позитивных новостей становится больше, и вот конкретный пример: в Прикамье…