Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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День народного единства: вместе во имя великой России
Коротченко
i_korotchenko
November 5th, 20:08


В России масштабно прошел День народного единства - государственный праздник, отмечаемый в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, приняло участие около 1,5 миллионов человек. Только в Москве на грандиозный митинг-концерт «Россия объединяет» в Лужниках собралось 130 тысяч москвичей и гостей столицы. Всего же более чем 1,3 тыс. населенных пунктов от Калининградской области до Камчатского края прошло около 2,5 тыс. праздничных митингов и демонстраций, концертов, исторических реконструкций и театрализованных представлений.

На торжественном приеме в Кремле по случаю Дня народного единства президент РФ Владимир Путин заявил, что забота о своей стране и неприятие любого внешнего давления является основой российской государственности и генетическим кодом народа. «Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны», - сказал Путин.

По его словам, «преданность Отечеству объединяла тогда людей разных сословий, национальностей, вероисповеданий». «Единство и патриотизм были для народа самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач развития. Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне - это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код», - подчеркнул глава государства.

В День народного единства в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу стартовала всероссийская юбилейная акция «Ночь искусств». Старт дал министр культуры РФ Владимир Мединский. «Сегодня юбилейная акция «Ночь искусств», мы проводим ее в пятый раз. Если первая акция в 2013-ом была московским мероприятием, то в этом году юбилейная акция охватит все субъекты Российской Федерации. Это 2 тыс. учреждений культуры и 2,5 тыс. мероприятий по всей России, такие массовые акции связаны с возможностью бесплатно посетить учреждения культуры», - сказал Мединский.

В свою очередь руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что по Москве пройдет около 350 мероприятий, причем «некоторые акции закончатся в два часа ночи». Юбилейная акция в 2017 году проходит под девизом «Искусство объединяет», поэтому многие мероприятия проходят на вокзалах, на пешеходных мостах и на других подобных объектах.

«Ночь искусств», приуроченная к Дню народного единства, прежде всего способствует сокращению дистанции между искусством и человеком. Но обращение к культуре в такой монокультурной стране, как Россия, наполняет мероприятие дополнительными смысловыми нагрузками, выполняет объединяющие и просветительские функции вне тоталитарной идеологии советского периода. Цель - дистанцировать в восприятии аудитории День народного единства от политизированного праздника, но при этом сформировать образ народного праздника, смещая акценты на искусство и его объединяющую силу.

В целом мероприятия 4 ноября, судя по масштабам и активности наших сограждан, принявших в них участие, восприняты в российском общественном сознании как праздник, консолидирующий нацию, позволяющий ощутить неразрывность нашей великой истории и наметить стратегические цели движения вперед.

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5 comments :
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igor1_ru
2017-11-05 06:30 pm (UTC)
украм, пшекам и т.д. требуются кто-нибудь, в данном промежутке времени, великие. Не будем мы, будет кто-нибудь другой. проще некуда.
(Reply) (Thread)
chuzhoi_693
2017-11-05 07:40 pm (UTC)
Когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

И еще от русских. И еще от казаков. И еще от бояр, которые были за Владислава. Хорошо хоть не от всех москвичей, которые все как один присягнули Владиславу.
(Reply) (Thread)
chuzhoi_693
2017-11-05 07:42 pm (UTC)
"Народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу», - сказал Путин.

Путину все же грамотные люди пишут тексты, не то что Коротченко.
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aloha_055
2017-11-05 08:59 pm (UTC)
1% от общего количества населения страны приняли участие в праздновании. Это называется, народ принял этот праздник?!!
Это даже не смешно.
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merkwurdig
2017-11-05 09:56 pm (UTC)
В целом мероприятия 4 ноября, судя по масштабам и активности наших сограждан, принявших в них участие, восприняты в российском общественном сознании как праздник, консолидирующий нацию

люди по старой памяти ходят на демонстрацию, чтобы ноябрьским днем на прохладе выпить водки из пластиковых стаканчиков, чтобы произошло единение коллективов и человеческих душ. раньше просто это делали на три дня позже.

а про консолидацию нации в этом смысле вот что интересно - были ли случаи чтобы выпили на демонстрации, скажем, работник металлургического комбината с генеральным директором или, не дай божэ, с собственником-миллиардером? ведь сейчас же нужно консолидировать капиталистов с пролетариями, да?
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