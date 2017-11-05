День народного единства: вместе во имя великой России

В России масштабно прошел День народного единства - государственный праздник, отмечаемый в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, приняло участие около 1,5 миллионов человек. Только в Москве на грандиозный митинг-концерт «Россия объединяет» в Лужниках собралось 130 тысяч москвичей и гостей столицы. Всего же более чем 1,3 тыс. населенных пунктов от Калининградской области до Камчатского края прошло около 2,5 тыс. праздничных митингов и демонстраций, концертов, исторических реконструкций и театрализованных представлений.
На торжественном приеме в Кремле по случаю Дня народного единства президент РФ Владимир Путин заявил, что забота о своей стране и неприятие любого внешнего давления является основой российской государственности и генетическим кодом народа. «Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны», - сказал Путин.
По его словам, «преданность Отечеству объединяла тогда людей разных сословий, национальностей, вероисповеданий». «Единство и патриотизм были для народа самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач развития. Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне - это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код», - подчеркнул глава государства.
В День народного единства в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу стартовала всероссийская юбилейная акция «Ночь искусств». Старт дал министр культуры РФ Владимир Мединский. «Сегодня юбилейная акция «Ночь искусств», мы проводим ее в пятый раз. Если первая акция в 2013-ом была московским мероприятием, то в этом году юбилейная акция охватит все субъекты Российской Федерации. Это 2 тыс. учреждений культуры и 2,5 тыс. мероприятий по всей России, такие массовые акции связаны с возможностью бесплатно посетить учреждения культуры», - сказал Мединский.
В свою очередь руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что по Москве пройдет около 350 мероприятий, причем «некоторые акции закончатся в два часа ночи». Юбилейная акция в 2017 году проходит под девизом «Искусство объединяет», поэтому многие мероприятия проходят на вокзалах, на пешеходных мостах и на других подобных объектах.
«Ночь искусств», приуроченная к Дню народного единства, прежде всего способствует сокращению дистанции между искусством и человеком. Но обращение к культуре в такой монокультурной стране, как Россия, наполняет мероприятие дополнительными смысловыми нагрузками, выполняет объединяющие и просветительские функции вне тоталитарной идеологии советского периода. Цель - дистанцировать в восприятии аудитории День народного единства от политизированного праздника, но при этом сформировать образ народного праздника, смещая акценты на искусство и его объединяющую силу.
В целом мероприятия 4 ноября, судя по масштабам и активности наших сограждан, принявших в них участие, восприняты в российском общественном сознании как праздник, консолидирующий нацию, позволяющий ощутить неразрывность нашей великой истории и наметить стратегические цели движения вперед.
И еще от русских. И еще от казаков. И еще от бояр, которые были за Владислава. Хорошо хоть не от всех москвичей, которые все как один присягнули Владиславу.
Путину все же грамотные люди пишут тексты, не то что Коротченко.
Это даже не смешно.
люди по старой памяти ходят на демонстрацию, чтобы ноябрьским днем на прохладе выпить водки из пластиковых стаканчиков, чтобы произошло единение коллективов и человеческих душ. раньше просто это делали на три дня позже.
а про консолидацию нации в этом смысле вот что интересно - были ли случаи чтобы выпили на демонстрации, скажем, работник металлургического комбината с генеральным директором или, не дай божэ, с собственником-миллиардером? ведь сейчас же нужно консолидировать капиталистов с пролетариями, да?