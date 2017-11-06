Россия, устремленная в будущее. Сильное впечатление!

Посетил сегодня мультимедийную выставку «Россия, устремленная в будущее» в центральном выставочном зале «Манеж». Сильное впечатление! Это экспозиция-событие, экспозиция-открытие. Это демонстрация интеллектуального, экономического, научного потенциалов России - крупнейшей мировой державы, перед которой стремительно изменяющийся мир ставит сегодня новые и новые, порой грозные и неожиданные вызовы. Отправная точка выставочного повествования - 2000 год. Какой была наша страна на рубеже веков? Что сделано за последние семнадцать лет? Какие важнейшие проблемы настойчиво требуют своего решения? Как будет меняться Россия на протяжении последующих нескольких десятилетий?
Новейшие мультимедийные и интерактивные носители, расположенные в Манеже на 4000 квадратных метров, дают наглядное представление о проектах будущего, разработкой которых уже сегодня занимаются профильные министерства и ведомства, а также крупнейшие российские компании.
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02. Перспективная экипировка для российских военнослужащих.
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04. Новые российские беспилотники,
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Как изменится мир? Какое место в нем займет наша страна? Экспозиция зала «Угрозы будущего» представляет панораму научных прогнозов на первую половину ХХI века от ведущих мировых футурологов и аналитических агентств.
06. Инициатором распада США выступит Калифорния, которая в 2050 году провозгласит независимость.
07. После 2050 года на Земле в результате НТР появится новый антропологический вид, способный начать войну с традиционным человечеством.
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Так, распад США прогнозируется в 2050 году, инициатором выступит штат Калифорния, которая провозгласит себя суверенной республикой. Евросоюз утратит лидирующие позиции в мировой экономике, благосостояние Китая увеличится в 800 раз, количество мусульман превысит число христиан, из-за изменений погодных условия количество «климатических беженцев» составит несколько сот миллионов человек, что спровоцирует новые войны.
Пятнадцать тематических залов посвящены новейшим российским проектам в области космоса, IT-технологий, науки и образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства. В формате виртуальной реальности посетители могут совершить множество интерактивных путешествий.
Но несмотря на обилие технологических экспонатов, в центре этой уникальной экспозиции все же человек. Какими качествами должно обладать новое поколение, которое будет строить новейшую Россию завтра? Какими мы хотим видеть наших детей, внуков? Посетители экспозиции могут принять участие в особом творческом эксперименте: создании облика человека будущего - такого, каким наше поколение мечтает его видеть.
Экспозиция «Россия, устремленная в будущее» - осмысление прошлого, осознание дня сегодняшнего и возможность заглянуть в ближайшее будущее страны. Обязательно побывайте там!
Ага! Щас!
К 2050 году в работоспособном возрасте останутся одни инфантильные личности и аутисты. С перевесом 4/6 в пользу последних.
Кто НТР-то делать будет? А главное - для кого?