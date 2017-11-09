Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Российские программисты - лучшие в мире. Это признала разведка США
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Коротченко
i_korotchenko
November 9th, 0:12


Американское агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) провели конкурс алгоритмов распознавания лиц и признали победителем российскую компанию NtechLab, - об этом сообщает газета «Ведомости». Издание уточняет, что IARPA подчиняется директору Национальной разведки США (он же возглавляет разведывательное сообщество США, куда входят 17 организаций, в том числе ФБР и ЦРУ).

Российская компания NtechLab основана в 2015 году, а всего год спустя ее алгоритм стал основой для FindFace – приложения, помогающего найти людей в социальной сети «В контакте» по их фотографии. Данный алгоритм позволяет найти конкретного человека среди 1 миллиарда лиц за 0,5 секунды. NtechLab стала победителем конкурса IARPA в сфере разведки в двух номинациях из трех – «Скорость идентификации» и «Точность верификации».

Участвовать в конкурсе разведки США могут любые разработчики. В номинации «Скорость идентификации» алгоритмы соревнуются, кто быстрее найдет среди множества фотографий нужное лицо. В номинации «Точность верификации» побеждает алгоритм, лучше прочих распознавший изображения одного и того же человека и отличивший его от похожего. Это важно, например, для пограничников: система не должна пропустить преступника с чужим паспортом.

Таким образом, спецслужбы США признали интеллект российских программистов и их неоспоримое преимущество перед западными коллегами.

Представитель NtechLab рассматривает победу в конкурсе американской разведки как бенчмарк в области безопасности, на который ориентируются заказчики решения и возможные инвесторы.

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Posts from This Journal by “США” Tag

5 comments :
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chuzhoi_692
2017-11-08 09:51 pm (UTC)
Таким образом, спецслужбы США признали интеллект российских программистов и их неоспоримое преимущество перед западными коллегами.

Пипец логика у пропагандонов. Спецслужбы - признали преимущество ТОЛЬКО ОДНОЙ, созданной нашими программистами, программы. Из этого не следует, что наши программисты - лучшие в мире. ))
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vovik01
2017-11-08 10:16 pm (UTC)
В позднем СССР (времен застоя) меня всегда поражали коммунисты. Что-бы верить в идею коммунизма, надо было быть бараном и полным идиотом. Ну или жуликом и карьеристом. Других в партии не было.
Сейчас есть единая россия(партия). В идею там НИКТО не верит. Да и нет никакой идеи. Что остается? Жулики и карьеристы:-)))
Игорь, вы из каких?:-)
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так у нас же работает

robustov
2017-11-08 11:14 pm (UTC)
в метро ставят, вроде как систему распознавания.
Там процентов 20 распознается, но это великолепный результат, на самом деле.
Автоматически выявляются разыскиваемые лица.
это фантастика. Каждый пятый в среднем попадает в фокус и ведется системой.
Мощности компьютеров и каналов связи уже лет 7 как позволяют это делать.
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anikonov
2017-11-09 03:11 am (UTC)
сейчас идет повсеместное обрезание бюджета
-- в Госдепе чуть ли не до 30%. Уже треть самых высокопоставленных дипоматов (генеральского уровня) уволили
-- в Мин.Обороне тоже сокращения, хоть и не столь масштабные

Возможно сказали так, что бы ассигнования не урезали именно по этой теме.
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dubnana
2017-11-09 03:46 am (UTC)
То-то американцы стали охотиться за нашими программистами!
Что касается нашей советской системы образования, то известно, что американцы всегда отслеживали наши таланты чуть ли не со школьной скамьи и переманивали к себе зелёными картами, лабораториями и прочими фантиками.
Из предыдущих комментариев только один адекватный. Остальные комментаторы - чуждые и чужие, о чём некоторые, даже не скрываясь, заявляют о себе. Можно бы с ними поспорить, да это бесполезно.
Спасибо, Юрий, за Ваши публикации.
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