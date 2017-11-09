Российские программисты - лучшие в мире. Это признала разведка США

Американское агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) провели конкурс алгоритмов распознавания лиц и признали победителем российскую компанию NtechLab, - об этом сообщает газета «Ведомости». Издание уточняет, что IARPA подчиняется директору Национальной разведки США (он же возглавляет разведывательное сообщество США, куда входят 17 организаций, в том числе ФБР и ЦРУ).
Российская компания NtechLab основана в 2015 году, а всего год спустя ее алгоритм стал основой для FindFace – приложения, помогающего найти людей в социальной сети «В контакте» по их фотографии. Данный алгоритм позволяет найти конкретного человека среди 1 миллиарда лиц за 0,5 секунды. NtechLab стала победителем конкурса IARPA в сфере разведки в двух номинациях из трех – «Скорость идентификации» и «Точность верификации».
Участвовать в конкурсе разведки США могут любые разработчики. В номинации «Скорость идентификации» алгоритмы соревнуются, кто быстрее найдет среди множества фотографий нужное лицо. В номинации «Точность верификации» побеждает алгоритм, лучше прочих распознавший изображения одного и того же человека и отличивший его от похожего. Это важно, например, для пограничников: система не должна пропустить преступника с чужим паспортом.
Таким образом, спецслужбы США признали интеллект российских программистов и их неоспоримое преимущество перед западными коллегами.
Представитель NtechLab рассматривает победу в конкурсе американской разведки как бенчмарк в области безопасности, на который ориентируются заказчики решения и возможные инвесторы.
Пипец логика у пропагандонов. Спецслужбы - признали преимущество ТОЛЬКО ОДНОЙ, созданной нашими программистами, программы. Из этого не следует, что наши программисты - лучшие в мире. ))
Сейчас есть единая россия(партия). В идею там НИКТО не верит. Да и нет никакой идеи. Что остается? Жулики и карьеристы:-)))
Игорь, вы из каких?:-)
так у нас же работает
Там процентов 20 распознается, но это великолепный результат, на самом деле.
Автоматически выявляются разыскиваемые лица.
это фантастика. Каждый пятый в среднем попадает в фокус и ведется системой.
Мощности компьютеров и каналов связи уже лет 7 как позволяют это делать.
-- в Госдепе чуть ли не до 30%. Уже треть самых высокопоставленных дипоматов (генеральского уровня) уволили
-- в Мин.Обороне тоже сокращения, хоть и не столь масштабные
Возможно сказали так, что бы ассигнования не урезали именно по этой теме.
Что касается нашей советской системы образования, то известно, что американцы всегда отслеживали наши таланты чуть ли не со школьной скамьи и переманивали к себе зелёными картами, лабораториями и прочими фантиками.
Из предыдущих комментариев только один адекватный. Остальные комментаторы - чуждые и чужие, о чём некоторые, даже не скрываясь, заявляют о себе. Можно бы с ними поспорить, да это бесполезно.
Спасибо, Юрий, за Ваши публикации.