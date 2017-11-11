Очередной прокол Навального в Волгограде. Вместо 6 тыс. активистов пришло 300 школьников - за шарами

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Российские программисты - лучшие в мире. Это признала разведка США Американское агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST)…

Россия, устремленная в будущее. Сильное впечатление! Посетил сегодня мультимедийную выставку «Россия, устремленная в будущее» в центральном выставочном зале «Манеж». Сильное…

День народного единства: вместе во имя великой России В России масштабно прошел День народного единства - государственный праздник, отмечаемый в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение…

Putin Team: Вперед, Россия! Нападающий российской сборной по хоккею Александр Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team в поддержку…

«Ростех» придаст ускорение лидеру европейского автопрома Кузнечный завод ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) успешно прошел аудит производства, организованный представителями компании…

Жажда убивать Появились дополнительные подробности вокруг громкого преступления, совершенного в Москве студентом Андреем Емельянниковым, который убил своего…

Предотвратить возможность создания генетического оружия и его использование против России Ряд зарубежных организаций собирают биологический материал представителей различных этносов, проживающих на территории России, - заявил президент…