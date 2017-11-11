Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Очередной прокол Навального в Волгограде. Вместо 6 тыс. активистов пришло 300 школьников - за шарами
Коротченко
i_korotchenko
November 11th, 22:51


В Волгограде прошел очередной митинг Алексея Навального - и опять без аншлага. Вместо заявленных 6 тысяч участников было всего 450 человек: журналисты, московская группа поддержки Навального, местные полицейские, обеспечивающие порядок внутри периметра, а также большая группа школьников (всего 300 подростков), пришедшие получить бесплатно раздаваемые навальновским штабом красные надувные шары. Об этом сообщил с места событий корреспондент газеты «МК в Волгограде».

Низкую явку Навальный пытается, как обычно, компенсировать скандалами: так, в ходе митинга он объявил об аресте своего начальника штаба Леонида Волкова - того долго звали выйти выступить, но в итоге найти не смогли - списали на то, что, наверное, уже конвоируют в казенное место.

Однако каково же было удивление некоторых очевидцев, когда после акции Волкова вдруг заметили благополучно садящегося в обычный, отнюдь не полицейский автомобиль - без наручников и конвоя, вполне себе свободного.   

В ходе своего выступления Навальный также допустил хамские выражения в адрес губернатора Волгоградской области Леонида Бочарова. Только представьте: агент влияния США что-то вякает на Героя России, в прошлом - боевого офицера-десантника!

Стало также известно, что Навальный в эти выходные вновь не приедет в Челябинск, хотя подавал заявку на проведение встречи со своими поклонниками. Его штаб признает, что за сентябрь и октябрь в городскую администрацию ими подано 47 уведомлений на проведение митинга-встречи с Навальным (полтора в день). А 30 октября за одно утро - сразу 30 новых уведомлений на 10-12 ноября. При этом Алексей Навальный в Челябинск не собирался, у него планы на другие города. Вместо разрешенного митинга в Челябинске Навальный отправился пиариться во время траура в Ижевск.

Уже абсолютно очевидно, что громко анонсированная кампания «кандидата в президенты» Навального фактически захлебнулась, а попытки компенсировать мизерную явку сторонников перманентными скандалами вряд ли принесут оппозиционному блогеру сколь-нибудь ощутимых политических дивидендов.

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19 comments :
( 19 comments Leave a comment )
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chuzhoi_702
2017-11-11 08:22 pm (UTC)
Да, ссат крмлежулики Навального, сильно ссат.
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detonator666
2017-11-11 08:49 pm (UTC)
А уточки.., жёлтые резиновые уточки там были?
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anti_v
2017-11-11 09:47 pm (UTC)

Фото начало митинга или прамтайма?Сколько в этот день вышло митингующих за ЕР?



Edited at 2017-11-11 09:48 pm (UTC)
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zviad_bigbachia
2017-11-11 11:46 pm (UTC)
да какая нахрен разница
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v_dokumentiki
2017-11-12 02:20 am (UTC)
А сколько ЕР установила сцен?
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anti_v
2017-11-12 09:08 am (UTC)

Все сцены и площади страны

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v_dokumentiki
2017-11-12 09:20 am (UTC)
А где можно узнать про ближайший митинг, где объявлено? Вот у Лёши - там ясно, все стены его объявами заклеены, правда никто не приходит всё равно.
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badger_
2017-11-11 10:09 pm (UTC)
Мудак овальный обыкновенный, ничего интересного для думающих людей, только мизерному количеству школоты и интересен.
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v_dokumentiki
2017-11-12 02:19 am (UTC)
Бха-ха-ха-а-а, клован опять провалился)
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bioger_myxomor
2017-11-12 05:11 am (UTC)
На Путина, если бы людей насильно не погнали, и того бы не было
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Вот наглядный пример выше -

v_dokumentiki
2017-11-12 06:07 am (UTC)
Либерас брешет всегда.
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Yuriy Beliy
2017-11-12 06:44 am (UTC)
Площадка 20х25 м (по карте померил) плотность толпы высокая (3 человека на кв.м) + сбоку от сцены на пяточках 5x15 слева от сцены - высокая плотность, 2 площадки 10х15 - средняя плотность (справа и слева).

Итого: перед сценой 3000 человек, на пяточках 225+600 = 3825 человек на митинге. Кто-то стоит за пределами указанных площадок, но где-то плотность может быть ниже указанной. Сделаем коррекцию на погрешность и получим оценку в 3500-4000 человек. Это на 3500-4000 человек, чем может собрать политик Игорь Коротченко :)

Вот мне интересно, вам доплачивают за такую откровенную ложь о численности участников митинга Навального или нет?
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Владимир Школьников
2017-11-12 10:41 am (UTC)
Ты мог асильть этот подсчёт только с "ручной вычислительной машиной Феликс". Увелич фото и посчитай по головам дебил тупорогий,ёп. Все подсоски овального щитают всё косарями.
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Александр Глушков
2017-11-12 12:14 pm (UTC)
Таки так! Особливо, если меж промежностей Олёша сгоняем в Мексику за методичками.
Ему же въезд в США запрещён после краткосрочных Йельских курсов прожжёных предателей!
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Yuriy Beliy
2017-11-12 03:43 pm (UTC)
Дайте ссылку на эту картинку в качестве, а лучше RAW-формате, тогда подсчитаю. Сейчас подсчет людей на картинке в после - это подсчет по пикселям. Но зато я заметил определенную тенденцию - митинги Навального снимают все выше и выше, скоро с МКС придется снимать :)
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Yuriy Beliy
2017-11-12 06:46 am (UTC)
Кстати, Навальный с удовольствием приедет к вам в Челябинск. Подайте уведомление на проведение публичного мероприятия, а потом ВНЕЗАПНО пригласите на него выступить Навального (хотя бы за дней за 10). Я думаю, Алексей Навальный не откажется от такого шанса.
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Александр Глушков
2017-11-12 12:15 pm (UTC)
И в чём состоит его удовольствие? Обозвать своих плебеев "баранами" в очередной раз?
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dl_advokat
2017-11-12 10:31 am (UTC)
Когда врать перестанешь?
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Хватит нам Хрущёва и Брежнева

a011kirs
2017-11-12 02:23 pm (UTC)

Интересные, ну очччччень интересные кандидаты в президенты Собчачка и Навальный! Ни тот, ни другой не скрывают своего украинства
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