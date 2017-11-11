Очередной прокол Навального в Волгограде. Вместо 6 тыс. активистов пришло 300 школьников - за шарами

В Волгограде прошел очередной митинг Алексея Навального - и опять без аншлага. Вместо заявленных 6 тысяч участников было всего 450 человек: журналисты, московская группа поддержки Навального, местные полицейские, обеспечивающие порядок внутри периметра, а также большая группа школьников (всего 300 подростков), пришедшие получить бесплатно раздаваемые навальновским штабом красные надувные шары. Об этом сообщил с места событий корреспондент газеты «МК в Волгограде».
Низкую явку Навальный пытается, как обычно, компенсировать скандалами: так, в ходе митинга он объявил об аресте своего начальника штаба Леонида Волкова - того долго звали выйти выступить, но в итоге найти не смогли - списали на то, что, наверное, уже конвоируют в казенное место.
Однако каково же было удивление некоторых очевидцев, когда после акции Волкова вдруг заметили благополучно садящегося в обычный, отнюдь не полицейский автомобиль - без наручников и конвоя, вполне себе свободного.
В ходе своего выступления Навальный также допустил хамские выражения в адрес губернатора Волгоградской области Леонида Бочарова. Только представьте: агент влияния США что-то вякает на Героя России, в прошлом - боевого офицера-десантника!
Стало также известно, что Навальный в эти выходные вновь не приедет в Челябинск, хотя подавал заявку на проведение встречи со своими поклонниками. Его штаб признает, что за сентябрь и октябрь в городскую администрацию ими подано 47 уведомлений на проведение митинга-встречи с Навальным (полтора в день). А 30 октября за одно утро - сразу 30 новых уведомлений на 10-12 ноября. При этом Алексей Навальный в Челябинск не собирался, у него планы на другие города. Вместо разрешенного митинга в Челябинске Навальный отправился пиариться во время траура в Ижевск.
Уже абсолютно очевидно, что громко анонсированная кампания «кандидата в президенты» Навального фактически захлебнулась, а попытки компенсировать мизерную явку сторонников перманентными скандалами вряд ли принесут оппозиционному блогеру сколь-нибудь ощутимых политических дивидендов.
Фото начало митинга или прамтайма?Сколько в этот день вышло митингующих за ЕР?
Edited at 2017-11-11 09:48 pm (UTC)
Все сцены и площади страны
Вот наглядный пример выше -
Итого: перед сценой 3000 человек, на пяточках 225+600 = 3825 человек на митинге. Кто-то стоит за пределами указанных площадок, но где-то плотность может быть ниже указанной. Сделаем коррекцию на погрешность и получим оценку в 3500-4000 человек. Это на 3500-4000 человек, чем может собрать политик Игорь Коротченко :)
Вот мне интересно, вам доплачивают за такую откровенную ложь о численности участников митинга Навального или нет?
Ему же въезд в США запрещён после краткосрочных Йельских курсов прожжёных предателей!
Хватит нам Хрущёва и Брежнева
Интересные, ну очччччень интересные кандидаты в президенты Собчачка и Навальный! Ни тот, ни другой не скрывают своего украинства